تستخدم الشركات ناقل الخدمات المؤسسية (ESB) منذ عقود لربط التطبيقات ببعضها. عادة، كانت هذه التطبيقات موحدة — مُصممة بشكل شامل من خلال تضمين جميع الخدمات اللازمة داخل التطبيق. ثم ظهر توسع خدمات السحابة والخدمات المصغرة المنفصلة القابلة للتوصيل. ونظرًا إلى أن الخدمات المصغرة تمثل تحولاً جذريًا في طريقة إدارة المؤسسات لمواردها، فمن المفيد استكشاف الدور الذي يؤديه كل من ناقل خدمة المؤسسات والخدمات المصغرة لفهم مزايا كل منهما مقارنة بالآخر.
ESB، أو ناقل خدمة المؤسسات، هو نهج تكامل يقوم بموجبه عنصر بتنفيذ عمليات التكامل بين التطبيقات. ولإنشاء ناقل خدمة المؤسسات، يصمم المطورون ناقل اتصال بين التطبيقات المختلفة. ثم يُمكّن كل تطبيق من التواصل مع الناقل، ما يتيح بدوره مشاركة البيانات والاتصالات بين التطبيقات المتصلة. يعني هذا النهج الموحد لتكامل التطبيقات أن فرق عمليات التطوير لن تضطر إلى إنشاء تكاملات مخصصة من نقطة إلى نقطة لكل تطبيق.
من المفيد النظر إلى ناقل خدمات المؤسسة (ESB) في سياق كيفية استخدامه ضمن البنية العامة للحوسبة. تُعد نواقل خدمات المؤسسة (ESBs) اللبنات الأساسية للبنية الموجهة للخدمة، وهو نهج بنيوي صُمم لتعزيز التواصل بين الخدمات من خلال الربط الضعيف. تُعد البنية الموجهة للخدمة نهجًا شاملاً لبنية النظام، بينما يُعد ناقل خدمات المؤسسة أداة الاتصال التي تجعل هذا النهج ممكنًا.
للحصول على مزيد من المعلومات الأساسية حول كيفية ملاءمة ناقل خدمات المؤسسة في البنية الموجهة للخدمة، اقرأ "ناقل خدمات المؤسسة والبنية الموجهة للخدمة".
الخدمات المصغرة هي نهج بنية سحابية أصلية حيث يتكون التطبيق الواحد من العديد من العناصر أو الخدمات القابلة للنشر بشكل مستقل. وانطلاقًا من الابتعاد عن النهج التقليدي المتجانس للتطبيق الكبير المترابط بإحكام، تستخدم الخدمات المصغرة بدلاً من ذلك الحاويات. يؤدي استخدام الحاويات إلى إنشاء نظام قابل للتوسع وموزع، ويتجنب عقبات قاعدة البيانات المركزية.
يتم فصل الخدمات المصغرة حسب قدرتها على الأعمال. على سبيل المثال، يتم تخزين عربة التسوق وبيانات العملاء ومعلومات المنتجات الخاصة بالتطبيق ضمن قاعدة بياناته الخاصة، وتتواصل هذه العناصر في الوقت الفعلي عبر واجهات برمجة التطبيقات أو تدفق الأحداث أو بروتوكولات الرسائل لإنشاء الوظائف العامة للتطبيق.
يتمثل الفرق الرئيسي بين ناقل خدمات المؤسسة والخدمات المصغرة في أن ناقل خدمات المؤسسة هو أداة تكامل، بينما الخدمات المصغرة كما يوحي اسمها — عناصر خدمة مصغرة يتم دمجها لإنشاء تطبيق.
يُعد ناقل خدمات المؤسسة محورًا مركزيًا وموحدًا يقوم بإدخال البيانات وتحويلها وإخراجها، بحيث يمكن للتطبيقات والخدمات المختلفة التواصل بسهولة.تكون الخدمات المصغرة خالية من الاعتماد على خدمات مصغرة أخرى. ويمكن توصيلها وفصلها عن التطبيقات حسب الحاجة. بينما تتبعان نهجًا مختلفًا، يسعى ناقل خدمات المؤسسة والخدمة المصغرة إلى الهدف نفسه — ما جعل تطوير التطبيق المرتكز على السحابة والعمليات أسهل وأكثر كفاءة.
لفهم الفرق بشكل كامل بين ناقل خدمات المؤسسة والخدمات المصغرة، فمن المفيد النظر ليس فقط في كيفية مقارنتهما، بل أيضًا في كيفية ارتباط كل منهما بنموذج البنية الخاص به.
تتكون بنية الخدمات المصغرة من العديد من الخدمات المتخصصة للغاية التي يقوم فرق التطوير بربطها لبناء وظائف التطبيق. ومع استمرار تطور تصميم بنية الخدمات المصغرة، تزداد فوائد فصل الخدمات؛ إذ تصبح أكثر مرونة وقابلية للتوسع واستجابة لاحتياجات المؤسسات في الوقت الحاضر.
يُعد ناقل خدمات المؤسسات، من ناحية أخرى، منتجًا مُصممًا في البداية لعصر ما قبل السحابة، عصر النظام القديم. تستغرق التكاملات وقتًا أطول للتطوير وتكون أقل مرونة مقارنةً بالنهج المعتمد على بنية الخدمات المصغرة. يسهل المحور المركزي للتكامل في ناقل خدمات المؤسسة من عملية استكشاف المشكلات مقارنة بتحديد السبب داخل الخدمات المصغرة. ومع ذلك، من دون ميزة تحمل الأخطاء، يمكن أن يكون ناقل خدمات المؤسسة نقطة فشل واحدة للمؤسسة بأكملها، ما يؤدي إلى مشكلة أكبر بشكل عام يجب إصلاحها.
للتعرف على المزيد حول التمييز بين بنية ناقل خدمات المؤسسة والبنية الموجهة للخدمة وبنية الخدمات المصغرة، اقرأ "مقارنة بين البنية الموجهة للخدمة والخدمات المصغرة: ما أوجه الاختلاف؟"
تتضمن بعض الفوائد وعيوب استخدام ناقل خدمات المؤسسة ما يلي:
تتضمن بعض إيجابيات وسلبيات استخدام الخدمة المصغرة ما يلي:
الإجابة المختصرة هي لا. يمكن أن يربط ناقل خدمات المؤسسات بين خدمات الويب الصغيرة والمتخصصة والخدمات والتطبيقات القديمة على مستوى المؤسسة. وهذا يجعلها الحل الأفضل لدمج الحلول المحلية الكبيرة مع حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) والبيئات السحابية الأخرى.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت الخدمات المصغرة نموذج البنية المفضل في العديد من المؤسسات. وهناك عدة أسباب تجعل الخدمات المصغرة تتفوق على ناقل خدمات المؤسسة والبنية الموجهة للخدمة اليوم:
فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي قد تكون فيها الخدمات المصغرة هي النهج المفضل للبنية:
بينما تتمتع الخدمات المصغرة بالحافة اليوم، من المرجح أن يتكيف ناقل خدمات المؤسسة مع الجوانب البنيوية للخدمات المصغرة لتلبية الطلب. وسيؤثر ظهور تقنية الحاويات والحاجة إلى دمج بيئات سحابية متعددة في كيفية استخدام بنية ناقل خدمات المؤسسة وطرق تطوره وجعله أكثر حداثة.
مع سعي الشركات اليوم لإيجاد حل غير معطل لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات نحو السحابة الهجينة، سيحتاجون إلى نهج حديث للتكامل. وبالنسبة إلى العديد من الشركات، سيتضمن ذلك تحويل أحمال التشغيل القائمة على أنماط البنية الموجهة للخدمة وناقل خدمات المؤسسة إلى نموذج أكثر خفة ومرونة.
يمكن للشركات الاستفادة من قابلية التوسع ومرونة السحابة من خلال نشر الخدمات المصغرة المستقلة، مع ضمان بقاء الأنظمة القديمة ذات صلة بعروض ناقل خدمات المؤسسة المتطورة. ويمكن أن يؤدي استخدام الأتمتة إلى توحيد العملية، بغض النظر عن النهج المتبع، ما يجعل عملية الانتقال أسرع وأكثر كفاءة. تمنحك شركة IBM إمكانية الوصول إلى قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تدفقات العمل، للمساعدة على تسريع الابتكار والتحول الرقمي.
