رسم بياني لتدفق البيانات يستخدم رموزًا رسومية لشرح المسارات، والعمليات ومستودعات التخزين للبيانات من لحظة دخولها النظام وحتى خروجها. يساعد هذا النموذج المرئي المتخصصين على تحديد طرق لتحسين كفاءة وفاعلية الأنظمة والعمليات الحالية، وإنشاء أنظمة وعمليات جديدة.

على سبيل المثال، فإن مخطط تدفق البيانات لعملية مطالبة تأمين من شأنه أن يصور كيفية المطالبة:

تم الإرسال بواسطة العميل. تتم معالجتها وتقييمها من قِبل شركة التأمين. تمت مراجعته أو التحقيق فيه بواسطة مُقيِّم. مرفوضة أو مدفوعة لحامل الوثيقة.

يمكن للمحللين فحص مخطط تدفق البيانات للكشف عن الاختناقات في العملية، ويكشف المناطق التي من المرجح أن يحدث فيها الاحتيال ، ومساعدة الأطراف المعنية على فهم العملية وإجراء تحسينات على التصميم.