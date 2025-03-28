شهدت السنوات الأخيرة ثورة هائلة في انتشار وحدات التخزين الذاتي. ظهرت وحدات التخزين الكبيرة هذه على المستوى المحلي كصناعة مزدهرة لسبب واحد—وهو أن الشخص العادي لديه ممتلكات في الوقت الحالي ولا يعرف ماذا يفعل بها.

وحدث الأمر ذاته في عالم تقنية المعلومات. نحن في خضم عصر ثورة البيانات. حتى الأشياء اليومية البسيطة نسبيًا، أصبحت الآن قادرة على إعداد البيانات تلقائيًا بفضل وظيفة إنترنت الأشياء (IOT) . لم يجر من قبل على مر الزمان إنشاء هذا الكم الهائل من البيانات وجمعه وتحليله. ولم يحدث من قبل أن عانى الكثير من مديري البيانات من مشكلة كيفية تخزين هذا الكم الهائل من البيانات.

قد تفشل الشركة في بداية الأمر في التعرف على المشكلة أو معرفة إلى أي مدى قد تتطور، ومن ثم يتعين على هذه الشركة إيجاد حل تخزين متزايد. وبمرور الوقت، قد تتجاوز الشركة أيضًا نظام التخزين هذا، ما يستدعي المزيد من الاستثمار. وستمل الشركة من هذه اللعبة لا محالة، وستبحث عن خيار أرخص وأبسط—وهو ما يقودنا إلى عمليات إلغاء البيانات المكررة.

على الرغم من أن العديد من المنظمات تستخدم تقنيات إلغاء البيانات المكررة (أو ما يسمى "تنقية البيانات") كجزء من نظام إدارة البيانات لديها، إلا أن الكثيرين لا يفهمون حقًا عملية إلغاء البيانات المكررة والهدف منها. لذلك، دعونا نوضح عملية تنقية البيانات ونشرح كيف تجري عملية إلغاء البيانات المكررة.