ما المقصود بدمج البيانات؟

غالبًا ما يُشار إلى البيانات ببساطة بـ "بيانات"—وهي تجميع للمعلومات، كما لو أن كل وحدة بيانات متطابقة في الهيكل والغرض. لكن الواقع مختلف تمامًا. بالنسبة لمعظم المؤسسات، لا تشبه البيانات وجود عربة تسوق مليئة بالتفاح. بدلًا من ذلك، عادة ما تكون تلك العربة ممتلئة ولكن مع جزء كبير أو معظم بياناتها بتنسيقات مختلفة (تفاح، موز، برتقال، إلخ).

نظرًا لأن المؤسسة المتوسطة التي تعتمد على البيانات تستند إلى أنواع عديدة من البيانات من مصادر بيانات متنوعة، فإن الشركات ذات التفكير المستقبلي تستخدم الآن أدوات تجميع البيانات للتعامل بكفاءة أكبر مع مستودعات البيانات المليئة بالمعلومات.

بالرغم من أنها تبدأ رحلتها كبيانات غير منسقة، يمكن للشركات تطبيق تحليلات البيانات على هذه المعلومات واستخلاص رؤى ذكاء الأعمال. في هذه المرحلة، يعود الأمر إلى المؤسسة لتنفيذ تحليل البيانات هذا بشكل فعال في قرارات أعمالها، ولكن على الأقل سيكون لدى الشركة وصول بيانات أكثر اكتمالاً وفورية يمكن أن يفيد عملية صنع القرار لديها بشكل أفضل.