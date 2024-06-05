ما المقصود بالخدمات المصرفية الأساسية؟

الخطوة الأولى لفهم كيفية عمل الخدمات المصرفية الأساسية هي تعريف المصطلح "Core"، والذي يرمز إلى البيئة المركزية عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. المعنى الضمني هو أن نظام الخدمات المصرفية يتم تشغيله من مكان واحد، حيث يوفر للعملاء والمؤسسات المالية تجربة مصرفية مستقرة وسلسة بغض النظر عن وقتهم أو موقعهم.

في النظام المصرفي الأساسي، تدير سلسلة من الخوادم الخلفية العمليات القياسية بحيث تكون معاملات الحساب والإجراءات الأخرى سلسة للعملاء في الواجهة الأمامية. ويمكن أن تكون هذه الأنظمة محلية أو قائمة على السحابة حسب احتياجات البنك. ويقوم البنك بتثبيت وصيانة الأنظمة داخل المؤسسة بنفسه. وتتم إدارة برنامج الخدمات المصرفية الأساسية المستند إلى السحابة بواسطة موفر تابع لجهة خارجية.

بغض النظر عن النظام الأساسي المستخدم، فإن الطريقة التي يعمل بها هي أن العميل يسحب الأموال من الفرع أو ماكينة الصراف الآلي ويرسل التطبيق طلبًا إلى النظام المصرفي الأساسي أو النظام الخلفي. وبمجرد تلقي الإشارة، تتم معالجة الطلب والمصادقة عليه، ويمكن أن تصل الأموال إلى العميل.

يتكون النظام المصرفي الأساسي عادةً من برنامج يدعم قاعدة بيانات وخادم تطبيقات وخادم ويب وجدار حماية لحماية النظام من الهجمات الخارجية. وبمكن النظر بطريقة أخرى إلى هذا النظام باعتباره نظامًا بنائيًا للحلول المصرفية والإقراض يهدف إلى توفير معاملات آمنة وسريعة.