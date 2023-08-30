ما المقصود بعملية تصميم روبوت المحادثة؟

يشير تصميم واجهة المستخدم إلى طريقة ظهور الأشياء: العناصر المرئية الملموسة مثل التخطيطات والأزرار ومفاتيح التبديل والألوان وحقول النصوص والخطوط؛ وهي جوانب المنتج أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني التي يتفاعل معها المستخدم بشكل مباشر (أو "الواجهات"). ويُعلم تصميم واجهة مستخدم روبوت المحادثة بقرارات مثل المكان الذي يكتب فيه المستخدم إدخال النص أو حجم وموقع نافذة روبوت المحادثة.

يشير تصميم تجربة المستخدم إلى كيفية عمل الأشياء: الاهتمامات الإستراتيجية واللوجستية مثل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في كل خطوة، والمعلومات التي يتم توفيرها للمستخدم أو جمعها منه وكيفية تطور رحلة المستخدم المثالية. وتشمل اعتبارات تجربة المستخدم لروبوت المحادثة الأسئلة التي سيطرحها روبوت المحادثة أو كيفية استجابته لمدخلات معينة أو متى يتم تصعيد الحالات إلى وكيل بشري.

في الأساس، يضع تصميم واجهة المستخدم تصميم تجربة المستخدم في موضع التنفيذ. ما يقوله روبوت المحادثة (ولماذا) يتعلق بتصميم تجربة المستخدم، ولكن كيفية عرض حوار روبوت المحادثة للمستخدمين يتعلق بتصميم واجهة المستخدم؛ فالمعلومات التي يطلبها روبوت المحادثة في خطوة معينة تتعلق بتصميم تجربة المستخدم، ولكن هل كان المستخدمون يكتبون إجابتهم أو يختارونها من قائمة منسدلة يتعلق بتصميم واجهة المستخدم.