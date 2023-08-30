ما المقصود بعملية تصميم روبوت المحادثة؟

تصميم روبوت المحادثة هو التقارب بين تصميم تجربة المستخدم (UX) وتصميم واجهة المستخدم (UI) وكتابة النصوص التسويقية والذكاء الاصطناعي الحواري والتعلم الآلي في نشر روبوتات المحادثة والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) والوكلاء الافتراضيين. ويحدد التفاعل مع المستخدمين البشريين والنتائج المرجوة وتحسين الأداء.
تتضمن عملية تصميم روبوتات المحادثة المتطورة في سياق المؤسسة أيضًا إدارة عمليات الأعمال وعمليات التعدين لتحديد أين وكيف يمكن أن تؤدي عمليات تطبيق روبوتات المحادثة إلى تحسين تجربة المستخدم ونتائج الأعمال، وتعيين الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها في أثناء تفاعلات روبوتات المحادثة أو بعد ذلك.
يُعد تصميم واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم مفهومين مختلفين في تصميم روبوت المحادثة وإن كانا مترابطين، كما هو الحال في أي نظام تصميم آخر موجه للمستخدم.
يشير تصميم واجهة المستخدم إلى طريقة ظهور الأشياء: العناصر المرئية الملموسة مثل التخطيطات والأزرار ومفاتيح التبديل والألوان وحقول النصوص والخطوط؛ وهي جوانب المنتج أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني التي يتفاعل معها المستخدم بشكل مباشر (أو "الواجهات"). ويُعلم تصميم واجهة مستخدم روبوت المحادثة بقرارات مثل المكان الذي يكتب فيه المستخدم إدخال النص أو حجم وموقع نافذة روبوت المحادثة.
يشير تصميم تجربة المستخدم إلى كيفية عمل الأشياء: الاهتمامات الإستراتيجية واللوجستية مثل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في كل خطوة، والمعلومات التي يتم توفيرها للمستخدم أو جمعها منه وكيفية تطور رحلة المستخدم المثالية. وتشمل اعتبارات تجربة المستخدم لروبوت المحادثة الأسئلة التي سيطرحها روبوت المحادثة أو كيفية استجابته لمدخلات معينة أو متى يتم تصعيد الحالات إلى وكيل بشري.
في الأساس، يضع تصميم واجهة المستخدم تصميم تجربة المستخدم في موضع التنفيذ. ما يقوله روبوت المحادثة (ولماذا) يتعلق بتصميم تجربة المستخدم، ولكن كيفية عرض حوار روبوت المحادثة للمستخدمين يتعلق بتصميم واجهة المستخدم؛ فالمعلومات التي يطلبها روبوت المحادثة في خطوة معينة تتعلق بتصميم تجربة المستخدم، ولكن هل كان المستخدمون يكتبون إجابتهم أو يختارونها من قائمة منسدلة يتعلق بتصميم واجهة المستخدم.
على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لواجهة مستخدم روبوت المحادثة الخاص بك قد تختلف بناءً على الطبيعة الفريدة لعلامتك التجارية والمستخدمين وحالات الاستخدام، فإن بعض تقديرات تصميم واجهة المستخدم ذات طابع عالمي إلى حد ما.
في جميع السياقات، يجب أن تكون واجهة مستخدم روبوت المحادثة الخاص بك:
بالنسبة إلى بعض تطبيقات روبوت المحادثة، مثل عمليات التكامل في تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية، مثل Slack أو WhatsApp أو Facebook Messenger، لا يمكن تخصيص واجهة المحادثة. ويجب أن تراعي عناصر واجهة المستخدم الثابتة هذه عند التخطيط لتجربة المستخدم.
يُعدّ استخدام أداة إنشاء روبوتات المحادثة مع القوالب ومهام سير عمل السحب والوضع أكثر فعالية لتبسيط قرارات واجهة المستخدم بالنسبة إلى العديد من الشركات، خاصة تلك التي ليست لديها موارد لتطوير واجهة مستخدم مخصصة من البداية. ويتيح لك مقدمو برامج روبوتات المحادثة الرائدون فرصًا لتخصيص العناصر الأسلوبية لتناسب علامتك التجارية، ولكن يسمح لك الالتزام بأنماط تصميم واجهة المستخدم التي أثبتت جدواها بالتركيز على أولويات تجربة المستخدم الفريدة لمؤسستك.
عند استكشاف تصميم تجربة مستخدم روبوت المحادثة بشكل أكبر، سنستخدم مصطلحات معينة ذات معانٍ محددة في هذا السياق.
تتطلب تجربة روبوت المحادثة الرائعة فهمًا عميقًا لما يحتاجه المستخدمون النهائيون وأي من هذه الاحتياجات يتم تلبيتها بشكل أفضل من خلال تجربة المحادثة. استخدم روبوتات المحادثة ليس فقط لأنك تستطيع ذلك، ولكن لأنك واثق بأن روبوت المحادثة سيوفر أفضل تجربة مستخدم ممكنة.
تُعدّ الأسئلة الشائعة الخاصة بك قواعد معرفية ممتازة للاستعلامات والمهام والمشكلات التي تظهر بشكل متكرر ويمكن التنبؤ بها. وبالمثل، تعد فرق خدمة العملاء لديك مصدرًا مهمًا للمعارف. إدارة عمليات الأعمال مركّبة يمكنها تحديد الفرص وأوجه عدم الكفاءة، فضلاً عن المساعدة في تحديد مراكز المعرفة المختلفة وقنوات الاتصال ومستويات التعقيد والأمان والخصوصية وثيقة الصلة بكل مجال.
تقدم روبوتات المحادثة القيمة الأكبر عندما تكون هناك حاجة إلى محادثة ثنائية الاتجاه أو عندما يستطيع الروبوت إنجاز شيء ما بشكل أسرع أو أسهل أو أكثر من الوسائل التقليدية. قد يتم تقديم بعض النطاقات بشكل أفضل من خلال مقالات المساعدة أو معالجات الإعداد. البعض الآخر، مثل أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة تقنية عالية أو معلومات شخصية حساسة، قد يكون من الأفضل تركهم لشخص حقيقي.
بالنسبة لأول روبوت محادثة خاص بك، فمن الحكمة أن تمشي قبل أن تحاول الركض. فكلما قلت البيانات المتوفرة لديك، كلما قلّت ثقتك في التنبؤات: فالشركات التي تقضي شهورًا في بناء روبوت محادثة افتتاحي يشمل العديد من المواضيع، غالبًا ما تكتشف (بعد الإطلاق) أن الافتراضات الرئيسية حول سلوك المستخدم كانت خاطئة—وتضطر عمليًا إلى البدء من الصفر من جديد. وتؤدي المعالجة الفعالة لقائمة أقصر من المواضيع والأهداف إلى تجربة مستخدم أفضل من تقديم نتائج غير متسقة على نطاق واسع.
وبعد أن قلنا ذلك، اختر مجالاً يتمتع بإمكانات النمو. إن استراتيجية روبوتات المحادثة الناجحة حقًا لا تنتج حلولاً مستقلة، بل أدوات محادثة يتم نشرها عبر جميع القنوات ذات الصلة—مواقع الويب وتطبيقات المراسلة وأنظمة الهاتف—والتي تثري بعضها البعض من خلال توليد بيانات مشتركة للتدريب والتحسين.
بشكل عام، تنقسم عروض روبوت المحادثة إلى فئتين: روبوتات المحادثة المستندة إلى القواعد وروبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تُعد روبوتات المحادثة القائمة على القواعد بسيطة واقتصادية. وتعمل وفقًا لقواعد "إذا-ثم-إلا": حيث يتم تعيين مدخلات محددة لكل خطوة (أو فرع في تسلسل القرار) يمكن لروبوت المحادثة التعرف عليها، ويتطابق كل منها مع استجابة مكتوبة. وفي ظل الافتقار إلى معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يجب على الروبوتات القائمة على القواعد أن تقيد أقوال المستخدم بعبارات بسيطة أو خيارات مكتوبة مسبقًا. قد يحد هذا من النجاح ما لم تكن احتياجات المستخدمين لديك متوقعة ومتكررة ومباشرة إلى حد كبير - وستبقى كذلك مع توسيع نطاق عملك.
تعد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر فعالية وتنوعًا وقابلية للتوسع. وتعمل قدرات الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي الحواري على تمكين روبوتات المحادثة هذه من تفسير الألفاظ الفريدة من المستخدمين وتحديد هدف المستخدم بدقة. يمكن أن يكون التعلّم الآلي مكملاً للبرمجة القائمة على القواعد أو بديلاً عنها، حيث يتعلم بمرور الوقت أي الأقوال من المرجح أن تسفر عن استجابات مفضلة. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي، المُدرَّب على الألفاظ السابقة والعينات، تأليف استجابات الروبوت في الوقت الفعلي. الوكلاء الافتراضيون هم روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على أتمتة العمليات الآلية (RPA)، ما يعزز فائدتها.
تستفيد العديد من المواقف من النهج الهجين، كما أن معظم روبوتات الذكاء الاصطناعي قادرة على البرمجة القائمة على القواعد.
قم بتخطيط أساس روبوت المحادثة الخاص بك قبل تصميم التفاصيل الدقيقة لتجربة العميل الخاصة بك.
يستنتج المستخدمون بلا وعي وبشكل تلقائي وجود سمات شخصية وراء الروبوت الخاص بك. ويجب أن تنقل السمات الإيجابية التي نبحث عنها في المحادثة البشرية - التعاطف والفضول والصبر والود - مع الحفاظ على شفافية الروبوت. يُعد هذا الأمر الأخير ضروريًا لإدارة توقعات المستخدم وتجنب تأثير ظاهرة "الوادي الغريب": عدم الارتياح الغريب الذي تثيره الأشياء الشبيهة بالبشر التي ليست صحيحة تمامًا. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة أكبر من خلال الاختيار المدروس للاسم والصورة الرمزية والتحية.
تؤثر شخصية روبوت المحادثة الخاص بك في معظم عناصر تصميم المحادثة، إذ يجب أن تعكس علامتك التجارية وأن تكون مناسبة للمستخدمين المستهدفين ووظيفتها: يجب أن يستخدم روبوت مساعد اللياقة البدنية لغة نشطة؛ ويجب أن يتجنب تطبيق تشخيص الرعاية الصحية النكات.
ابدأ بالتفكير في مكان وجود روبوت المحادثة الخاص بك في مختلف المجالات:
يوفر روبوت المحادثة نصف المحادثة فقط. لا يمكنك التحكم في نصف المستخدم أو التنبؤ به بشكل كامل. يضمن التصميم الفعّال للمحادثة تجربة إيجابية للمستخدم من خلال التعامل مع تدفق المحادثة بطريقة تجعل استجابة روبوت المحادثة تبدو طبيعية وصادقة ومنتجة بغض النظر عن كلام المستخدم.
إن التغطية الحقيقية لموضوع ما لا تتطلب فقط تصميم مسارات مثالية للمحادثة، بل تتطلب تصور جميع المسارات الفريدة التي قد تتبعها المحادثة، بما في ذلك الالتباسات والانعطافات والطرق المسدودة المحتملة. يمكنك برمجة روبوت الجدولة الخاص بك للتعرف على جمل مثل "أريد تغيير موعدي"، ولكن قد يقول المستخدم، "لم يعد بإمكاني القيام بذلك يوم الثلاثاء". وقد يكون لديك المسار الأمثل، ولكن هل هناك خطة بديلة في حال فشل الخطة الأولى؟ إذا فشلت الخطة البديلة، فهل يمكن للروبوت الخاص بك شرح المشكلة للمستخدم؟ إذا لم يفهم المستخدم طلبًا، فهل يمكن للروبوت صياغة الكلام بشكل مختلف؟
حتى لو كان منطق التدفق الخاص بك مثاليًا، فإن الأخطاء تحدث - ولكن لا ينبغي أن تعرقل العيوب البسيطة عملية التبادل. ومرة أخرى، تتمتع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بميزة كبيرة: فبدلاً من التنبؤ والتخطيط يدويًا لكل خطأ مطبعي لتجنب الانقطاعات، يمكن للذكاء الاصطناعي وضع افتراضات مدروسة والحفاظ على سير الأمور. على سبيل المثال، يتميز IBM watsonx Assistant بميزة التصحيح التلقائي للأخطاء الإملائية، إلى جانب المنطق الضبابي للمساعدة على التعرف على الأهداف والكيانات. وبالمثل، يمكن تدريب الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المزودة بخاصية تحويل الكلام إلى نص على تفسير اللهجات والأخطاء في النطق والمصطلحات بشكل صحيح في المدخلات الصوتية.
كما هو الحال في المحادثات العادية بين البشر، يريد المستخدمون أن يشعروا بأن كلامهم مفهوم. يمكن لتصميم روبوت المحادثة تحقيق ذلك من خلال ضمان أن جميع استجابات الروبوت حتى الاستجابات غير المفضلة ثرية بالمعلومات وذات صلة بكلام المستخدم. عند كتابة حوار روبوت المحادثة، احرص على إدراك ما قاله المستخدم وتجنب التغييرات الحادة في الموضوع، أو القفزات العشوائية في المحادثة، أو "نسيان" المعلومات التي قدمها المستخدم في وقت سابق من الاتصال.
روبوتات المحادثة لها قيود. تُعد القدرة على الفشل بلباقة وتوفير طرق لإصلاح المحادثة أمرًا ضروريًا: لا بأس أن يكون الروبوت مخطئًا، ولكن أن يكون مخطئًا وغير ذي صلة قد يؤدي إلى فشل المحادثة وفقدان الثقة في روبوت المحادثة. يجب أن تكون الروبوتات مصممة للتعامل بأمان مع المضايقات، والتعرف على الكلام الفارغ أو غير ذي الصلة، والتفاعل مع تحولات الموضوع وإعادة المحادثة إلى مسارها الصحيح.
خفف العبء عن المستخدم دائمًا.
تقلل النسخة الواضحة والموجزة من الاحتكاك وتظهر احترام وقت المستخدم. أعد النظر في سير محادثتك إذا تطلب الأمر تعليمات مطولة.
يتضمن تصميم روبوت المحادثة الفعال دورة مستمرة من الاختبار والنشر والتحسين. قد يتصرف الأفراد بشكل غير متوقع، ولكن تحليل البيانات من جهات الاتصال السابقة يمكن أن يكشف عن التدفقات المعطلة والفرص المتاحة لتحسين تصميم محادثتك وتوسيع نطاقها.
تعتمد روبوتات المحادثة على قدر كبير من بيانات المستخدم وإنتاجها وتحليلها. يجب التعامل مع هذه البيانات بعناية. فإن عدم القيام بذلك ليست له عواقب أخلاقية فحسب، بل من المحتمل أن تكون له عواقب قانونية ومالية.
قد يؤثر ذلك أيضًا على اعتماد برنامج المحادثة لديك: وفقًا لمركز Pew Research1 قرر أكثر من نصف الأميركيين عدم استخدام منتج ما بسبب مخاوف بشأن كيفية (وكمية) جمعه للبيانات الشخصية.
1 https://www.pewresearch.org/short-reads/2020/04/14/half-of-americans-have-decided-not-to-use-a-product-or-service-because-of-privacy-concerns/