ما المقصود بتتبع الأخطاء؟

يُقدّر أن مطوري البرمجيات يرتكبون من 100 إلى 150 خطأ لكل ألف سطر من التعليمات البرمجية.4 وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد جودة برمجيات تكنولوجيا المعلومات (CISQ): "حتى لو كانت نسبة صغيرة فقط، ولنقل 10 بالمائة، من هذه الأخطاء خطيرة، فإن تطبيقًا صغيرًا نسبيًا يبلغ 20 ألف سطر من التعليمات البرمجية سيحتوي على ما يقرب من 200 خطأ برمجي خطير." 5

يعد اختبار البرمجيات ضروريا لعزل الأخطاء وتخفيفها. يمكن لعملية ضمان الجودة الجيدة أن تكشف عن مئات أو حتى آلاف العيوب، وتحتاج فرق الاختبار إلى إدارتها جميعًا. يعمل دمج تتبع الأخطاء في سير عمل الاختبار على تحسين الكفاءة من خلال مساعدة المختبرين على تحديد أولويات كل خطأ ومراقبته والإبلاغ عن حالته.

"يساعد تتبع العيوب على ضمان إصلاح الأخطاء الموجودة في النظام بالفعل"، كما تقول مستشارة الأسلوب الرشيق، Yvette Francino. "لا توفر أدوات التتبع طريقة لضمان المتابعة فحسب، بل توفر أيضًا مقاييس للقيمة. اعتمادًا على الأداة المستخدمة، يمكن للفريق ربط العيوب بالتعليمات البرمجية أو الاختبارات أو البيانات الأخرى التي ستسمح بإمكانية التتبع أو تحليل اتجاهات العيوب. إذا كانت وحدة معينة مليئة بالعيوب، فقد يكون الوقت قد حان لمراجعة هذه الوحدة وإعادة كتابتها". 6

من الناحية المثالية، يجب إجراء الاختبار في أسرع وقت ممكن، عندما يكون إصلاح الأخطاء أسهل وأقل تكلفة بكثير. وقد وجدت دراسة سابقة أجرتها شركة IBM أن العيوب التي يتم اكتشافها بعد الإنتاج أو بعد الإصدار يمكن أن يكلف إصلاحها 15 ضعفاً مقارنة بالأخطاء التي يتم حلها في وقت مبكر من التطوير.

تستخدم العديد من الفرق الآن منهجية تُعرف بالاختبار المستمر. في هذه الحالة، يتم إجراء اختبار الجودة والتعليقات في جميع مراحل التطوير، بدءًا من التصميم والبرمجة وحتى النشر. يمكن للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) أيضًا أن تساعد في عملية الاختبار من خلال اكتشاف الأخطاء وتحليلها في وقت مبكر من دورة الحياة.