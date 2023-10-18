ما هي BizDevOps؟

BizDevOps هي منهجية تعمل على تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات من خلال التعاون الوثيق بين فرق الأعمال والتطوير والعمليات.
غالبًا ما يشار إليها باسم DevOps 2.0، وتبني BizDevOps على نجاح ممارسة عمليات التطوير، التي تسرع وتحسن عملية تسليم البرامج من خلال دمج جهود فرق التطوير وعمليات تكنولوجيا المعلومات. تتوسع BizDevOps في هذا المفهوم، وتدمج فرق الأعمال وأهدافها في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات.
إن الرؤية الواضحة لعملية تطوير البرمجيات تمنح جميع الأطراف المعنية القدرة على تحديد الأهداف التجارية، مثل مستهدفات النمو والأرباح، ووضع دورات التطوير السريعة وقوائم المهام المؤجلة. يساعد ذلك على تسريع عملية تطوير البرمجيات وضمان توافق نتائج التطوير وتكنولوجيا المعلومات مع مبادرات الأعمال الأوسع نطاقًا وتعزيزها.
تتطلب BizDevOps ثقافة تواصل وملاحظات ذات حلقة مغلقة تدمج الملاحظات بسرعة في تطوير البرامج. تُمكن استراتيجيات BizDevOps المؤسسات من تطبيق مسارات عمل مرنة، والتي وجدت أبحاث McKinsey & Company أنها تحسن الكفاءة التشغيلية بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%1.
تتطلب BizDevOps بشكل عام ثقافة تتبنى هيكلاً غير هرمي بين فرق الأعمال والتطوير والعمليات لإحداث تحول رقمي.
استُحدثت عمليات التطوير (DevOps) من الرغبة في تسريع عملية تطوير البرمجيات مع تقليل المخاطر عند نشر منتجات أو ميزات جديدة. قبل تبني DevOps، غالبًا ما كانت فرق التطوير تعمل على منتج أو ميزة لفترة طويلة مع القليل من المدخلات أو بدونها من الفرق الأخرى. وقد نتج عن ذلك عمليات نشر "الانفجار الكبير" (Big Bang) أو عمليات نشر كبيرة للعديد من الميزات الجديدة التي فشلت، واحتاجت إلى التراجع عنها، وكانت باهظة التكلفة للإصلاح.
من خلال التعاون الأكبر، تمكنت فرق التطوير والعمليات من تبادل المعرفة والملاحظات طوال العملية، مما منح جميع أصحاب المصلحة رؤية وإشرافًا أكبر. كما أعطت فرق DevOps الأولوية لأتمتة إدارة الأداء واختبار التعليمات البرمجية الجديدة ونشر الميزات الجديدة. لقد جعلت هذه الاستراتيجية عملية التطوير أسرع وقللت من عدد الأخطاء والمجهولات أثناء إطلاق المنتج.
ما كان ينقص عملية عمليات التطوير (DevOps) هو المدخلات من فريق الأعمال. بعد فترات طويلة من التطوير، كانت فرق عمليات التطوير لا تزال تجهل ما إذا كانت المنتجات والميزات التي تطورها تلبي أحدث الأهداف التجارية للمؤسسة. يعالج نهج BizDevOps هذه المشكلة، مما يجعل إنشاء منتجات تزيد من قيمة الأعمال هدفًا أساسيًا لتطوير المنتجات. للقيام بذلك، يجب أن تكون فرق العمل جزءًا من كل خطوة من خطوات عملية التطوير. مع وجود مخطط واضح لمشاكل العمل التي تهدف المنتجات والميزات وعمليات النشر الجديدة إلى حلها، يمكن لفرق عمليات التطوير تلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة أكبر والمساعدة في تحقيق أهداف العمل.
لتنفيذ BizDevOps داخل المؤسسة، يجب أن يبدأ التعاون في وقت مبكر من مرحلة التخطيط. تؤدي مواءمة استراتيجية عمل محددة بوضوح مع مدخلات من فريق التطوير إلى إنشاء خارطة طريق مفصلة لتطوير البرمجيات والتطبيقات. من خلال التعاون المبكر، يتم إعطاء الأولوية لقيمة الأعمال، مما يوفر الوقت لفرق تكنولوجيا المعلومات لتطوير ميزات المنتج التي تلبي احتياجات المستخدمين والأعمال.
تستفيد فرق التطوير من التكامل المستمر والتسليم المستمر لتسريع تسليم البرامج. التكامل المستمر هو العملية التي يقوم فيها المطورون بدمج التعليمات البرمجية بشكل متكرر في قاعدة التعليمات البرمجية خلال عملية التطوير للاختبار الآلي. التكامل المستمر هو المفتاح في تسريع تسليم البرمجيات؛ فهو يسمح لفرق التطوير باستخدام الأتمتة لاختبار التعليمات البرمجية الجديدة باستمرار لضمان الجودة، مما يقلل من المتغيرات والأخطاء غير المتوقعة في نهاية دورة حياة تطوير البرمجيات. يتيح التسليم المستمر لفرق التطوير نشر التغييرات وإصلاح الأخطاء وإجراء التحديثات بسرعة، بما في ذلك الميزات والتكوينات الجديدة. يجعل الاختبار والنشر الآلي تحديث المنتجات أسرع، مما يقلل من فترة التعطل ويزيد من تجربة المستخدم.
بمجرد إطلاق المنتج، تساعد التحليلات في الوقت الفعلي فرق BizDevOps على مراقبة الأداء وتحليل ما إذا كانت الأهداف تتحقق. من خلال المراقبة المستمرة، يمكن للفرق التكيف بسرعة بناءً على تحليلات البيانات والتعليقات على المنتج.
إن كسر الجدران بين الفرق لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت فرق الأعمال والتطوير والعمليات واضحة بشأن استراتيجية منتجاتها الشاملة والمقاييس التي ستُستخدم لمراقبة النجاح. لتحقيق ذلك، يجب على فرق BizDevOps وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تأخذ في الاعتبار الأهداف التجارية، مثل الربحية، بالإضافة إلى مقاييس عمليات التطوير، في أداء المنتج وتجربة المستخدم.
فرق الأعمال تستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية مثل وقت الوصول إلى السوق—وهي المدة التي يستغرقها تصور المنتج وطرحه في السوق—وهامش الربح، والعائد على الاستثمار (ROI)، والنمو لقياس النجاح. تستخدم فرق التطوير والعمليات مقاييس الأداء بما في ذلك:
بينما تؤثر مؤشرات الأداء الرئيسية هذه في استراتيجية تطوير المنتج، يجب أن تأخذ مبادرات BizDevOps في الاعتبار المقاييس التي يحددها المستخدم أيضًا. مقاييس مثل معدل تبني المنتج تقدم رؤى حول عدد المستخدمين الذين يستخدمون المنتج، بينما تتتبع معدلات الاحتفاظ بالعملاء عدد المستخدمين الذين يواصلون التفاعل مع المنتج بعد فترة زمنية محددة.
يمكن لفرق BizDevOps استخدام منتجات مثل ®IBM® Instana Observability لمراقبة الأداء وتحديد الاختناقات، ولتحليل السبب الأساسي. أدوات مراقبة الأداء لا تنتج بيانات فورية للمنتج من أجل التحليل فحسب، بل يمكنها أيضًا أتمتة عملية المعالجة، مما يقلل من متوسط وقت الاستعادة.
مع الرؤية الواضحة لمؤشرات الأداء الرئيسية والبيانات ذات الصلة، يكتسب أعضاء الفريق نظرة شاملة عن وظائف المنتج. وهذا يمكّنهم من بناء منتجات تلبي أهداف العمل وتلبي احتياجات العملاء بكفاءة.
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