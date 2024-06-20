ما المقصود بإدارة محفظة التطبيقات؟ 

تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2024
المساهمون: تيجان فين، أماندا داوني
إدارة محفظة التطبيقات (APM) هي إطار عمل لتحسين وإدارة جميع مجموعة التكنولوجيا والخدمات القائمة على البرامج في المؤسسة. تشمل عملية أعمال إدارة محفظة التطبيقات (APM) مجموعة من الخدمات بما في ذلك المخزون وقدرات الأعمال بداية من الأصول وحتى إدارة دورة الحياة.
باستخدام إدارة محفظة التطبيقات (APM)، يستطيع المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) وكبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) وغيرهما من صناع القرار في المؤسسة القيام باستثمارات أكثر إستراتيجية مع فهم أفضل للتكلفة الإجمالية للملكية لكل جزء من أجزاء المحفظة. ومن خلال استخدام إدارة محفظة التطبيقات، تدعم المؤسسة التحول الرقمي وأهداف الأعمال بطريقة ذكية وفعالة.
يكتسب المديرون والمتخصصون في التطبيقات رؤية أفضل لتطبيقات برمجيات المؤسسة من خلال إدارة محفظة التطبيقات؛ فهي توفر لهم مقاييس لقياس فائدة الأعمال لكل منها. تتضمن بعض مصادر المعلومات الحالية التي يجب تقييمها قبل تكامل إدارة محفظة التطبيقات قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) وأدوات إدارة محفظة التطبيقات وأدوات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات.
يتطور عالم التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة، وهذا هو أحد المحفزات الرئيسية لإدارة محفظة التطبيقات. تحتاج المؤسسات التي لديها مخزون من الأصول إلى آلية حديثة لتتبع وتقييم مدى نجاح كل تطبيق أعمال والمواءمة عبر الإدارات. يعرف القادة أنهم ليس لديهم الوقت للتخلف عن الأصول أو إساءة إدارتها بطريقة قد يكون لها تأثير دائم في أعمالهم. فبدلاً من ذلك، يتطلعون إلى توفير بيئة يمكنهم فيها مراقبة مخزون التكنولوجيا والتطبيقات بشكل استباقي.
تساعد إدارة محفظة التطبيقات على ضمان وجود التوازن الصحيح للتطبيقات من خلال إنشاء صورة كاملة للأصول الرقمية. فهي ترشد كل تطبيق وتحلل إسهاماته في المجموعة ككل؛ وتستخدم هذه البيانات لتقييم تكاليف تكنولوجيا المعلومات وقيمة كل أصل. تأخذ إدارة محفظة التطبيقات في الحسبان العديد من مقاييس التحسين المختلفة، مثل الوظائف وخرائط الطريق والتخطيط المستقبلي.
بشكل منفصل، تعد إدارة محفظة التطبيقات (APM) مهمة لأنها تسمح للمؤسسات باتباع الامتثال لمعايير التدقيق والأمان والمعايير التنظيمية من خلال نظام بيئي شفاف لتطبيقات الأعمال من دون مهام يدوية وجداول بيانات تستغرق وقتًا طويلاً. توفر حلول إدارة محفظة التطبيقات التحديد اللازم والتقييم وإدارة المخاطر عبر جميع تطبيقات الأعمال.
تضع إدارة محفظة التطبيقات قيمة الأعمال أولاً. فهي توفر مشهدًا للتطبيق يتسم بالشفافية ويتوافق مع إستراتيجية الأعمال الشاملة للمؤسسة. تنظر إدارة محفظة التطبيقات في كل تفاصيل مجموعة البرامج، وتقلل من التكرار وتفحص بنية المؤسسة بأكملها. فيما يلي قائمة بالطرق التي تعود بها إدارة محفظة التطبيقات بالنفع على المؤسسة:
ترشيد التكاليف: توفر إدارة محفظة التطبيقات لصانعي القرار رؤية واضحة لقيمة كل برنامج باستخدام التكلفة الإجمالية للملكية لتصنيفها وتقييمها. يمكن لقادة المؤسسة بعد ذلك اتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة عوائد الاستثمارات.
القضاء على المخاطر: في نهاية دورة حياة التطبيق، يمكن أن يبدأ التطبيق في التعطّل، ما يؤدي إلى مخاطر محتملة. مع إدارة محفظة التطبيقات، يمكن لأصحاب المصلحة وصناع القرار وضع خطة نهاية لتطبيقهم والحد من أي نقاط ضعف أمنية محتملة.
عمليات أعمال شفافة: توفر إدارة محفظة التطبيقات تخطيطًا إستراتيجيًا لمجموعة التكنولوجيا لديك عن طريق التخلص من التطبيقات المكررة والنسخ المكررة. تكشف إدارة محفظة التطبيقات عن الاختناقات المكلفة ويمكنها تقديم حلول لتبسيط محفظة تكنولوجيا المعلومات بالكامل للمؤسسة.
إستراتيجية التقييم: يمكن أن تدعم عملية جمع البيانات المكثفة التي تقوم بها إدارة محفظة التطبيقات (APM) عمليات التحول الأوسع نطاقًا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدعم المبادرات الإستراتيجية الجديدة. تقدم إدارة محفظة التطبيقات (APM) لصانعي القرار تقارير في الوقت الفعلي لمساعدتهم على فهم المكان الذي يجب أن تتم فيه استثمارات تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل. كما أنه يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشاريع بناء على التأثير المقدر على الأعمال.
تمكين استخدام المنصات الإستراتيجية: يُعد استخدام إدارة محفظة التطبيقات عنصرًا أساسيًا عند تنفيذ تحول رقمي واسع النطاق، مثل إستراتيجية السحابة الأصلية. تعمل إدارة محفظة التطبيقات على تقييم النظام القديم وتساعد صانعي القرار على فهم التأثير طويل المدى الذي يؤدي إليه مثل هذا تغيير.
توسيع نطاق التواصل: تجمع إدارة محفظة التطبيقات جميع الأصول التكنولوجية تحت مظلة واحدة وتبني مصدرًا واحدًا للحقيقة يسمح بالتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يمكن أن يكون جلب إدارة محفظة التطبيقات خطوة موفرة لتكاليف المؤسسة لأنها توجه الموارد إلى التطبيقات التي يتم استخدامها وتلبي احتياجات العمل.
يُعد اتباع الخطوات، كما هو موضح بعد ذلك، مثالاً على عملية إدارة محفظة التطبيقات الفعالة. الغرض من إدارة محفظة التطبيقات هو تنظيم نهج الأعمال وتبسيطه لإدارة الأصول التكنولوجية وتعظيم الاستثمارات التكنولوجية. يمكن للمؤسسات التي ليس لديها إطار عمل لإدارة محفظة التطبيقات متابعة هذا الإعداد:
تتمثل الخطوة الأولى في عملية إدارة محفظة التطبيقات في تقييم جميع التطبيقات والبرامج الحالية التي تستخدمها المؤسسة. وفي هذه المرحلة أيضًا يتم ترشيد التطبيق. هذه خطوة أولى ضرورية في عملية إدارة محفظة التطبيقات حيث إنها تحدد التداخل والتكرار بين التطبيق قبل أن يتم تطبيق مهام سير العمل الجديدة.
يمتلك التطبيق دورة حياة تبدأ بناءً على استخدامه النشط حتى يصبح غير نشط. ورغم ذلك، تختلف هذه الدورات من تطبيق إلى آخر وهي المكان الذي يجب فيه تحديد أي تبعيات أو علاقات بين خدمات تكنولوجيا المعلومات. بمجرد أن تفهم المؤسسة دورة حياة كل تطبيق، يصبح من السهل معرفة مكان وجوده في العملية.
تتطلب هذه الخطوة اتخاذ قرارات إستراتيجية لأنها تتطلب من المؤسسة ترتيب أهمية تطبيقاتها. حتى التطبيقات المستخدمة جيدًا يمكن أن تختلف في الرتبة من فريق إلى آخر ومن ثَمَّ يجب تقييمها. بالإضافة إلى ذلك، يجب خلال هذه الخطوة تحديد مالكي التطبيقات ومستخدميها حتى تعرف الشركة من سيتأثر في حال وجوب استبدال التطبيق أو ترقيته.
خطوة أخرى مهمة في تقييم التطبيقات هي تحديد التكلفة الإجمالية وقيمة الأعمال لكل جزء من البرامج التي تستخدمها المؤسسة. يجب إنشاء إطار عمل خلال هذه الخطوة لتحديد قيمة الأعمال لكل تطبيق. من خلال القيام بذلك، تقوم المؤسسة بإنشاء خط أساس لتقييم الحلول الواردة الأخرى.
بمجرد إدخال إدارة محفظة التطبيقات، لن يتوقف الأمر عند هذا الحد. فمن المهم الاستمرار في تقييم كل برامج التطبيقات من خلال قنوات الاتصال المفتوحة لأصحاب التطبيقات والمستخدمين وموظفي دعم تكنولوجيا المعلومات.
إجراء تقييم مستمر لمدى جودة عمل مجموعة التطبيق في المؤسسة والمجالات التي يمكن تحسينها. اجتمع بشكل دوري لتقييم التطبيقات والخدمات ذات الأداء الضعيف.
يُعد التنفيذ السليم محركًا رئيسيًا لنجاح إطار عمل إدارة محفظة التطبيقات في المؤسسة. فمن خلال اتخاذ الخطوات اللازمة، يمكن أن تصبح إدارة محفظة التطبيقات أحد الأصول التي تعزز الاستثمار الذكي وتزيد من التأثير. تتضمن أفضل الممارسات لتنفيذ إدارة محفظة التطبيقات واستخدامها ما يلي:
لكي تنجح إدارة محفظة التطبيقات وتحقق الأولويات الإستراتيجية، لا يمكن أن توجد في صومعة بيانات. يجب أن تدعم قدرات الأعمال الحالية وتتكامل مع خرائط طريق الأعمال الإستراتيجية، مثل إدارة المحافظ الإستراتيجية وإدارة محفظة المشاريع وتسليم المشاريع. تتناول جميع أدوات الإدارة هذه جوانب مختلفة من مخزون التطبيقات ويجب النظر فيها بشكل شامل.
لا يمكن أن تكون إدارة محفظة التطبيقات فعالة من دون فهم واضح لاحتياجات المستخدمين الحاليين. الهدف من إدارة محفظة التطبيقات هو مواءمة قدرات الأعمال بشكل أفضل مع الإستراتيجية العامة للشركة. ولا يمكن القيام بذلك إلا إذا كان هناك اتصال مفتوح بشأن ما يحتاجه المستخدمون للقيام بوظائفهم.
البيانات الوحيدة التي يجب جمعها من خلال إدارة محافظ التطبيقات هي البيانات التي تعمل على تحقيق المخرجات المستهدفة للمنظمة. حدد البيانات المطلوبة للمخرجات المحددة والبيانات التي ستعمل على تحقيق القيمة الإجمالية. جمع البيانات يستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد، لذلك يجب التركيز على البيانات التي لها قيمة والحد من نطاق العمل.
تتطلب إدارة محفظة التطبيقات اتصالاً قويًا من جميع الأطراف المعنية حتى لا يكون هناك ارتباك خارج مؤسسة تكنولوجيا المعلومات. يحتاج الموظفون إلى فهم سبب كون إدارة محفظة التطبيقات استثمارًا ضروريًا ومفيدًا للأعمال، وكيف يمكن أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في وظائفهم.
ما المقصود بإدارة محفظة التطبيقات؟
إدارة محفظة التطبيقات هي عملية تساعد المؤسسات على تحديد جميع تطبيقاتها وتنظيمها من خلال عملية تقييم شاملة خطوة بخطوة.
ما خطوات إدارة محفظة التطبيقات؟
ما أوجه الاختلاف بين إدارة محفظة التطبيقات وترشيد التطبيقات؟
تشير إدارة محفظة التطبيقات (APM) إلى عملية إدارة التطبيقات بأكملها. يتم ترشيد التطبيقات، إحدى الخطوات الأولى في عملية إدارة التطبيقات، عندما يقرر أصحاب المصلحة التطبيقات التي يجب الاحتفاظ بها والتطبيقات التي يجب إزالتها.
كيف يمكن أن تتوافق إدارة محفظة التطبيقات مع إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل؟
تهدف إدارة محافظ التطبيقات إلى المساعدة في ضمان مطابقة تحسين مجموعة التكنولوجيا مع أهداف العمل. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو خفض التكاليف التشغيلية، فإن إدارة محافظ التطبيقات تساعد في تحديد المكان الذي يمكن للمؤسسة فيه تبسيط محفظتها لخفض التكاليف وتقليل الأموال المهدرة.
كيف تساعد إدارة محفظة التطبيقات في تحسين استثمارات تكنولوجيا المعلومات؟
تعمل إدارة محافظ التطبيقات على تحسين استثمارات تكنولوجيا المعلومات من خلال المساعدة في ضمان أن يعرف فريق تكنولوجيا المعلومات بالضبط التطبيقات التي تمتلكها المؤسسة، ومستوى أداء هذه التطبيقات، ومقدار التكلفة التي تتكبدها المؤسسة. تحدد إدارة محافظ التطبيقات الأصول المكررة والزائدة عن الحاجة، مثل التطبيقات المدفوعة ولكنها غير مستخدمة. بمجرد حصول فريق تكنولوجيا المعلومات على هذه المعلومات، يمكنه التخلص من التكرار والاستثمار بشكل أكثر إستراتيجية.
هل يمكن لإدارة محفظة التطبيقات دعم مبادرات التحول الرقمي؟
نعم، يُعد تنفيذ إدارة أداء الأصول قبل إجراء التحولات الرقمية الكبرى مفتاح النجاح. تكشف عملية التحليل وإدارة دورة الحياة والتكامل عن رؤى حول التأثير المحتمل والمخاطر وعائد الاستثمار لأي تحول رقمي مؤسسي.
كم مرة يجب مراجعة محافظ التطبيقات أو تحديثها؟
يجب أن تكون إدارة محفظة التطبيقات عملية مستمرة. فهي تراقب الحالة الحالية للأصول، ولكن يجب أن تكون أيضًا تطلعية. يمكن أن يساعد أداء التطبيق وتحليل دورة الحياة الأعمال على تجنب امتداد التطبيقات، ومن ثَمَّ توفير المال وتحسين الأمن الإلكتروني.
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