لفهم معنى تنسيق الواجهات ببساطة، يمكن القول إنها عملية تقديم واجهة API واحدة (طبقة التنسيق) تتولى إدارة واجهات API أخرى. فهذا التنسيق يمكّن العميل من استدعاء واجهة API واحدة للوصول إلى سير عمل يشتمل على خدمات وموارد متعددة، لكل منها واجهة API الخاصة بها.

من خلال إضافة طبقة تنسيق واجهات API بين العملاء وواجهات API، يمكن للمؤسسة تنسيق خدمات وتطبيقات متعددة لإنشاء منظومة واحدة متكاملة وسلسة.

تعتمد العديد من المؤسسات على شبكة معقدة من واجهات API تعمل معًا لإكمال مهام عمل عديدة. وتعمل واجهات API هذه بنشاط من خلف الكواليس في الواجهة الخلفية، ولكي تعمل بكفاءة، تحتاج إلى التواصل مع كل من العملاء الذين يقدمون طلبات واجهات API ومع التطبيقات والخدمات الأخرى. وتضيف عملية تنسيق واجهات API طبقة من الوظائف فوق الخدمات الحالية التي تمكّن هذه الخدمات جميعها من العمل بالتنسيق بعضها مع بعض. وهذا يوفر للمستخدم تجربة سلسة للواجهة الأمامية بينما تعمل الواجهة الخلفية بنشاط.

تنسيق واجهات API مهم بشكل خاص عندما تمر مؤسسة ما بتحول رقمي ولديها كل من الأنظمة والخدمات القديمة والأحدث في بيئة الحوسبة نفسها. تستخدم الأنظمة القديمة غالبًا مزيجًا من أنواع واجهات API، ويمكن تحقيق تنسيق الاتصال بين تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والأنظمة وقواعد البيانات المحلية من خلال طبقة تنسيق.

يعد تنسيق واجهات API مهمًا أيضًا في هيكلية الخدمات المصغرة، حيث يعتمد الأداء الوظيفي للتطبيق على الاتصال بين العديد من المكونات الفردية. فتتواصل هذه المكونات عبر واجهات API، ويتولى التنسيق إدارة هذه المكونات الفردية وينظمها لتمكين تقديم خدمة أكبر.