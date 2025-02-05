تنسيق واجهات API هي عملية تجمع بين واجهات API المتعددة في نظام موحَّد مفرد. حيث يعمل تنسيق واجهات API على تنظيم تدفق البيانات وتسلسلها، واعتماديات واجهات API المتعددة (اعتماد واجهة على واجهة أخرى) لتحقيق هدف عمل محدد وتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة.
لفهم معنى تنسيق الواجهات ببساطة، يمكن القول إنها عملية تقديم واجهة API واحدة (طبقة التنسيق) تتولى إدارة واجهات API أخرى. فهذا التنسيق يمكّن العميل من استدعاء واجهة API واحدة للوصول إلى سير عمل يشتمل على خدمات وموارد متعددة، لكل منها واجهة API الخاصة بها.
من خلال إضافة طبقة تنسيق واجهات API بين العملاء وواجهات API، يمكن للمؤسسة تنسيق خدمات وتطبيقات متعددة لإنشاء منظومة واحدة متكاملة وسلسة.
تعتمد العديد من المؤسسات على شبكة معقدة من واجهات API تعمل معًا لإكمال مهام عمل عديدة. وتعمل واجهات API هذه بنشاط من خلف الكواليس في الواجهة الخلفية، ولكي تعمل بكفاءة، تحتاج إلى التواصل مع كل من العملاء الذين يقدمون طلبات واجهات API ومع التطبيقات والخدمات الأخرى. وتضيف عملية تنسيق واجهات API طبقة من الوظائف فوق الخدمات الحالية التي تمكّن هذه الخدمات جميعها من العمل بالتنسيق بعضها مع بعض. وهذا يوفر للمستخدم تجربة سلسة للواجهة الأمامية بينما تعمل الواجهة الخلفية بنشاط.
تنسيق واجهات API مهم بشكل خاص عندما تمر مؤسسة ما بتحول رقمي ولديها كل من الأنظمة والخدمات القديمة والأحدث في بيئة الحوسبة نفسها. تستخدم الأنظمة القديمة غالبًا مزيجًا من أنواع واجهات API، ويمكن تحقيق تنسيق الاتصال بين تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والأنظمة وقواعد البيانات المحلية من خلال طبقة تنسيق.
يعد تنسيق واجهات API مهمًا أيضًا في هيكلية الخدمات المصغرة، حيث يعتمد الأداء الوظيفي للتطبيق على الاتصال بين العديد من المكونات الفردية. فتتواصل هذه المكونات عبر واجهات API، ويتولى التنسيق إدارة هذه المكونات الفردية وينظمها لتمكين تقديم خدمة أكبر.
يساعد تنسيق واجهات API على إدارة وتوجيه مسارات العمل المعقدة عن طريق تنسيق واجهات API متعددة في منظومة واحدة متكاملة. وغالبًا ما تتطلب مسارات العمل هذه الوصول إلى خدمات أو موارد متعددة، يتم الوصول إلى كل منها عبر واجهة API مختلفة. وتمثل طبقة التنسيق نقطة اتصال واحدة للتطبيقات والخدمات التي كان من الممكن أن تحتاج، لولا ذلك، إلى الاتصال بكل واجهة API على حدة.
لنأخذ مثالًا لحالة استخدام في سير عمل التجارة الإلكترونية: عندما يقوم عميل بعملية شراء على منصة تجارة إلكترونية، يتطلب الأمر العديد من الخدمات والمكالمات إلى نقاط نهاية متعددة لإتمام هذا الطلب. فقد يكون هناك على سبيل المثال طلب اتصال بواجهة API للتحقق من المخزون، والاتصال بواجهة API أخرى لسحب عناصر محددة، والوصول إلى منصات الدفع، وسحب البيانات من برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، ثم إرسال الطرد إلى شركة الشحن وغير ذلك.
لكي تعمل عمليات الأعمال هذه في الوقت الفعلي (كما هو متوقع)، يجب أن تحدث كل هذه الإجراءات بالترتيب الصحيح. حيث تضع طبقة التنسيق جميع هذه الاتصالات ضمن سير عمل واحد منطقي ومتسق، ما يؤدي إلى تبسيط ما كان في الأصل تسلسلًا معقدًا من الأحداث.
يعمل تنسيق واجهات API على تنظيم الاتصال بين هذه الخدمات المختلفة، ما يسهل تنفيذ المهام المتنوعة في سير عمل لتحقيق هدف محدد. يمكن تشبيه التنسيق بقائد الأوركسترا، حيث إنه ينسق واجهات API متعددة لإنشاء منظومة واحدة متكاملة وموحَّدة يتم الوصول إليها من خلال واجهة API أمامية واحدة.
رغم أن تنسيق واجهات API وتكامل واجهات API مفهومان مختلفان، إلا إنهما مرتبطان ببعض. يساعد تكامل واجهات API على تسهيل تنسيق واجهات API.
يمكن تعريف تكامل واجهات API بأنه عملية تتصل فيها تطبيقات وبرامج ومنصات مختلفة بعضها ببعض وتتبادل البيانات. يدور تكامل واجهات API حول استخدام واجهات API للكشف عن تدفقات التكامل وتمكين التطبيقات والمنظومات، قديمة كانت أو جديدة، من تبادل البيانات ومشاركة الخدمات.
يمكن تعريف تنسيق واجهات API بأنه عملية تنسيق واجهات API متعددة، قد يتم استخدام بعضها بالفعل لربط أنظمة المؤسسات ومسارات التكامل، لأداء مهام محددة. ويمكن لتنسيق واجهات API ترتيب هذه التطبيقات والأنظمة وقواعد البيانات المتكاملة في مسارات عمل قيّمة.
باختصار، يشير تكامل واجهات API إلى استخدام واجهات API للكشف عن تدفقات التكامل وربط منظومات المؤسسة وسير العمل؛ في حين أن تنسيق واجهات API يجمع واجهات API متعددة لإنشاء منظومة واحدة.
يمكن لبوابات API Gateway وتنسيق API أداء مهام متشابهة. فبينما يمكن للبوابة تشغيل بعض وظائف التنسيق وتمكين التنسيق، نجد أن تنسيق API يتجاوز قدرات البوابة الواحدة.
تُعدُّ بوابة API أداة من أدوات لإدارة API. فهي تعمل كنقطة دخول واحدة لطلبات API، وتوجه الاتصالات من العميل إلى موارد الخلفية. حيث يمكنها أداء وظائف مشابهة لتنسيق واجهات API، كالتخزين المؤقت مثلًا ومراقبة الأخطاء وتحويل البيانات. كما يمكن لبوابات API أداء وظائف أساسية مثل تحديد معدل الطلبات.
الفرق الرئيسي هو أن بوابات API توفر نقطة دخول واحدة لطلبات API وتدير تدفق تلك الطلبات. ويتولى تنسيق واجهات API تنظيم وإدارة واجهات API متعددة لإكمال مهمة محددة.
يمكن تعريف الخدمات المصغرة، أو هيكلية الخدمات المصغرة، بأنها نهج بنيوي سحابي أصيل يتكون فيه التطبيق الواحد من العديد من المكونات أو الخدمات الأصغر حجمًا وغير محكمة الترابط (سهولة فك الارتباط بين المكونات) وقابلة للنشر بشكل مستقل. حيث تتواصل هذه الأجزاء المستقلة عبر واجهات API، ويساعد تنسيق الخدمات المصغرة على تنسيق هذه الخدمات المصغرة لإنشاء تطبيقات أكبر ومتماسكة.
لا يمكن لهيكلية الخدمات المصغرة أن تعمل كما هو مخطط لها إلا عندما يكون التواصل بين جميع المكونات مُدارًا بفاعلية ومتسقًا، والتنسيق هو ما يدعم هذه الإدارة ويسهِّل هذا التناغم. كما يضيف التنسيق أيضًا اكتشاف الخدمات، والتحكم في سير العمل، ومعالجة الأخطاء، وكذلك يمكّن المؤسسة من دمج الخدمات المصغرة مع أنظمتها القديمة.
تؤدي طبقة التنسيق وظائف حيوية عديدة تُحسن من كفاءة واجهات API للمؤسسة. تتضمن هذه الوظائف ما يلي:
تُعدُّ هذه الوظائف أساسية في تبسيط سير عمل واجهات API الخاصة بالمؤسسة وتقليل حجم التدخل البشري الضروري في عمليات الأعمال المعقدة.
التكامل: غالبًا ما تستخدم المؤسسات مزيجًا من أنواع واجهات API وأنماطها ولغاتها، مثل GraphQL وRPC وWebSocket وواجهات API لـ REST، لاستخدامها في حالات استخدام مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى المؤسسات مزيج من الأنظمة الجديدة والقديمة في بيئة الحوسبة نفسها. حيث تساعد طبقة التنسيق على توحيد هياكل البيانات (لتصبح مقبولة يسهل التعامل معها) بين الأنظمة، وتنظيم وإدارة الاتصال بين أنواع واجهات API هذه المختلفة.
تحويل البيانات: عندما يقوم المُستهلِك بتقديم استدعاء API، يعتمد تنسيق كل من الطلب والاستجابة على بروتوكول واجهة API، أو لغتها، أو منهجها البنيوي. فإذا ما كان هناك سير عمل يتطلب أن تتواصل واجهات API هذه وتتبادل البيانات بعضها مع بعض، فيجب تحويل الاستجابة من واجهة API واحدة إلى شكل مقروء لإرسالها إلى واجهة API التالية.
يقدم التنسيق تنسيق استدعاء موحَّدًا يفي بمتطلبات كل من العميل الذي يقوم بالاستدعاء وواجهة API الخلفية التي تستجيب له.
سير العمل المنطقي: عندما يتضمن سير عمل رقمي واجهات API متعددة، فغالبًا ما يكون من المهم أن يتم استدعاء واجهات API هذه بتسلسل محدد. يمكن لأدوات تنسيق واجهات API تحسين هذه السلسلة المعقدة من عمليات الاستدعاء والاستجابة من خلال أدوات مثل تصميم مسار العمل المرئي.
الأتمتة: تعتبرالأتمتة جانبًا أساسيًا لتبسيط سير العمل الرقمي. تقدم أدوات تنسيق واجهات API ميزات مثل موصلات بدون تعليمات برمجية تمكّن المستخدمين من بناء وتلقائية التفاعلات بين الخدمات المختلفة.
إشعارات الأخطاء: توفر أدوات تنسيق واجهات API مراقبة الأخطاء وتساعد على تمييز الأخطاء في طبقة التنسيق، ما يقلل من الحاجة إلى التحقق من كل تطبيق وخدمة مصغرة عند حدوث خطأ.
إعادة المحاولة: يمكن أن يفشل الاتصال بين واجهات API في بعض الأحيان، ويمكن لأدوات تنسيق واجهات API إعادة محاولة هذه الاتصالات الفاشلة، ما يحافظ على تدفق البيانات على الرغم من الانقطاعات اللحظية.
المصادقة وأمن واجهة API: يُعد أمن واجهة API أمرًا مهمًا، لكن سير عمل المصادقة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إبطاء التواصل بين واجهات API. بالإضافة إلى ذلك، قد تمتلك المؤسسات واجهات API تستخدم مقاييس مصادقة متنوعة لمنح الأذونات، مثل مفاتيح API وOAuth والرموز المميزة الخاصة بواجهة API. يمكن لأدوات تنسيق API أتمتة مسار المصادقة، ما يحافظ على أمن البيانات الحساسة دون مقاطعة تدفق البيانات.
التخزين المؤقت: للمساعدة على الحفاظ على كفاءة سير عمل واجهات API، تدعم أدوات تنسيق API التخزين المؤقت للبيانات، حيث تقوم بتخزين البيانات التي يُشار إليها بشكل متكرر في ذاكرة مؤقتة يمكن الوصول إليها دون حاجة إلى عملية استدعاء واستجابة واجهة API.
يمكن لتنسيق API أن يساعد على تحسين بيئة API الخاصة بالمؤسسة. تتضمن فوائد تنسيق واجهات API الرئيسية ما يلي:
يمكن لتنسيق واجهات API تبسيط مسارات العمل الرقمية المعقدة وتسهيل تدفق البيانات. وهذا مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي تستخدم مزيجًا من أنواع واجهات API، أو التي تقوم حاليًا بدمج الأنظمة والتطبيقات القديمة في بيئة حوسبة جديدة.
يسهِّل تنسيق واجهات API تدفق البيانات والاتصال بين واجهات API، ما يؤدي إلى إنشاء منظومات متكاملة لواجهات API أكثر مرونة. وهذه المرونة تُضفي على البيئات قابلية أكبر للتوسع وتجعل من السهل إضافة واجهات API وتطبيقات وخدمات جديدة دون إحداث خلل في الأنظمة الموجودة.
يوفر تنسيق واجهات API واجهة API أمامية موحَّدة للتفاعل مع شبكة معقدة من التطبيقات والخدمات. وهذا يبسّط العملية للمستخدمين النهائيين ويساعد على تسريع حركة مسارات العمل. أما على الواجهة الخلفية، يؤدي تطبيق طبقة التنسيق إلى تحسين كفاءة معالجة الطلبات دون حاجة إلى تدخل الموظفين.
