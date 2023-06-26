ست حالات استخدام استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

تتعدد فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تكنولوجيا المعلومات. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات تكنولوجيا المعلومات، يمكنك الاستفادة من القوة الكبيرة لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والبيانات الضخمة ونماذج التعلم الآلي (ML) لأتمتة وتبسيط مهام سير العمل التشغيلية، ومراقبة ارتباط الأحداث وتحديد السببية.
بالنسبة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات اليوم، تعد تقنية الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات أيضًا واحدة من أسرع الطرق لتحقيق عائد الاستثمار من استثمارات التحول الرقمي. غالباً ما تتمحور الأتمتة على الجهود المبذولة لتحسين الإنفاق وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر ودمج تقنيات جديدة ومبتكرة، والتي غالباً ما تترجم إلى تجربة عملاء أفضل.
ولكن من أين نبدأ؟ في منشور المدونة هذا، سننظر إلى ما هو أبعد من الأساسيات مثل تحليل السبب الأساسي واكتشاف الشذوذ وسنتناول ست حالات استخدام للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، نقدم الخطوات التالية لتوجيه رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
اليوم، لديك خيارات لا حصر لها على مكان تواجد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الخاصة بك - في السحابة أو محلياً أو حتى على الحافة. تكمن جاذبية هذه الاستراتيجية السحابية الهجينة في أنك تستطيع الحصول على جميع الموارد التي تحتاجها لتأمين أداء التطبيق. لكن "التشغيل الدائم" مكلف، والعديد من المجموعات تبالغ في التوفير للتخفيف من مخاطر الأداء (وتفرط في الإنفاق في هذه العملية).
لمعالجة هذا الهدر، فكر في تنفيذ العمليات المالية (FinOps) (التمويل + عمليات التطوير). تُعد ممارسة الإدارة المالية السحابية هذه وسيلة للفرق متعددة الوظائف - مثل فرق الهندسة والمالية والمنتجات - للعمل معاً وتولي ملكية استخدام السحابة. تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على تفعيل هذا النهج من خلال استخدام قرارات السحابة المستندة إلى البيانات لتحقيق التوازن بين التكلفة والأداء بأمان. باستخدام البرامج - وليس الأشخاص - يمكنك اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنح التطبيقات الموارد التي تحتاجها عندما تحتاجها. ستقوم أيضا ببناء أتمتة جديرة بالثقة لفرق تكنولوجيا المعلومات لديك نظراً لأن كل إجراء مدعوم بالبيانات. النتيجة: انخفاض التكاليف، وإجهاد أقل في التنبيهات، وهدر أقل، وعائد استثمار موثق لجهود الأتمتة الخاصة بك.
ووفقا لدراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، صنف الرؤساء التنفيذيون الاستدامة باعتبارها التحدي الأكبر - قبل اللوائح والمخاطر السيبرانية والبنية التحتية للتكنولوجيا. هناك العديد من الطرق للتعامل مع هذا التحدي، لكن الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحًا يستفيدون من استثماراتهم في مجال الاستدامة لتحسين العمليات وتبني التحول الرقمي - وهو سيناريو مربح/مربح للجميع يجمع بين أداء الاستدامة وتحقيق نتائج مالية أفضل.
لمواجهة تحديات الاستدامة التي تواجهها، ابدأ بتحسين مركز البيانات لديك: تمثل مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم ما بين 1-1.5% من استخدام الكهرباء العالمي. يمكنك إحداث تأثير فوري من خلال اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن تخصيص الموارد. عندما تستهلك التطبيقات فقط ما تحتاجه لأداء وظائفها، يمكنك زيادة الاستفادة من الموارد، وتقليل تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتحقيق عمليات فعَّالة باستمرار.
مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر - والذي يشار إليه عادةً باسم مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD)- هو سير عمل ذكي لعمليات التطوير يركز على عملية تسليم متكررة وموثوقة للبرامج. فهو يُمكِّن فرق عمليات التطوير من كتابة التعليمات البرمجية ودمجها وإجراء الاختبارات وتقديم الإصدارات ونشر التغييرات على البرنامج بشكل تعاوني وفي الوقت الفعلي. من الخصائص الرئيسية لمسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) استخدام الأتمتة لضمان جودة التعليمات البرمجية.
عند التفكير في طرق تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك، فإن استخدام قابلية الملاحظة لإنشاء مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) عالي الأداء يعد حالة استخدام ممتازة للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات. يحل نظام قابلية الملاحظة، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، محل أدوات المراقبة الأقدم والأكثر كثافة يدوياً. يمكنك الحصول على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لفهم بيئتك بشكل أفضل وتسريع الابتكار. سيتوفر لديك أيضاً اكتشاف ومراقبة والتحقق التلقائي من أداء وسلامة التطبيقات في مرحلة الإنتاج، بما في ذلك البنية الأساسية السحابية والأجهزة الافتراضية والخدمات المصغرة القائمة على الحاويات والبنى التحتية المشتركة متعددة المستأجرين وأنظمة التخزين، وكل ذلك من خلال إعداد تقارير عن مقاييس مثل الاستخدام والتوافر وأوقات الاستجابة.
بالنسبة إلى العديد من المجموعات، فإن التطبيقات هي أعمالها. حيث يُعد التأكد من أداء التطبيقات بشكل متسق ومستمر— من دون الإفراط في التجهيز والإنفاق — حالة استخدام مهمة لعمليات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps).
على غرار كل من العمليات المالية وتقنية المعلومات المستدامة، تتبنى حالة الاستخدام هذه فكرة أن الأتمتة هي مفتاح تحسين تكاليف السحابة. وذلك لأن فرق تكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن مدى مهارتها، لا تملك القدرة على تحديد تكوينات الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات اللازمة لتقديم الأداء بأقل تكلفة. يمكن للبرنامج تحديد وقت وكيفية استخدام الموارد، ومطابقة الطلب الفعلي في الوقت الفعلي. مثل العديد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، يمكنك البدء بخطوات صغيرة واتخاذ إجراءات غير معطلة وقابلة للعكس تخفض التكاليف على الفور وتحسن الأداء وتبني الثقة.
تتطلع المجموعات باستمرار إلى زيادة مرونة نظام تكنولوجيا المعلومات من البداية إلى النهاية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بأعطال النظام وفترة التعطل. من خلال تطبيق حالة استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات هذه، يمكنك تعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات من البداية إلى النهاية وضمان توافر الخدمة دون انقطاع.
من خلال الاستفادة من إمكانات تحليل السبب الأساسي في الوقت الفعلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات الأتمتة الذكية، يمكن الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات من تحديد الأسباب الكامنة وراء الحوادث بسرعة واتخاذ إجراءات فورية لتقليل كل من متوسط الوقت للكشف (MTTD) ومتوسط الوقت لحل الحوادث (MTTR). تعمل حلول منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) أيضًا على دمج البيانات من مصادر متعددة وربط الأحداث بالحوادث، مما يمنح رؤية واضحة لبيئة تكنولوجيا المعلومات بالكامل من خلال تصورات البنية التحتية الديناميكية وقدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة وإجراءات المعالجة المقترحة.
باستخدام إدارة تكنولوجيا المعلومات التنبؤية، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات لديك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة العمليات لحل الحوادث بسرعة وكفاءة - ومنع حدوث المشكلات بشكل استباقي قبل حدوثها، وتحسين تجربة، وخفض التكاليف، وتعزيز نجاح الأعمال.
لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة، فعندما تتقن أداة عمل واحدة، تظهر أداة أخرى. في الواقع، تقول 53% من المؤسسات أن فرق تكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت في إدارة التقنية والبنية التحتية. يؤدي انتشار أدوات تكنولوجيا المعلومات - أدوات وتطبيقات متعددة في بيئة تكنولوجيا المعلومات - إلى التعقيد وعدم الكفاءة وزيادة جهود الإدارة.
من أجل عملية إدارة حوادث بالأسلوب الرشيق وانسيابية وتجربة أفضل للموظفين، فإن حالة الاستخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مقنعة. تمنحك منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات رؤية شاملة لعمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك وتمكنك من دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة في حل مركزي - لوحة معلومات مركزية للمراقبة والإدارة. بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تعمل منصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على تجميع كميات هائلة من البيانات من مصادر مختلفة وربطها وتحليلها. يمكنه أيضا تشغيل الإشعارات والتنبيهات وإجراءات المعالجة ، والقضاء على تدريبات الحريق لاجتماعات الطوارئ متعددة التخصصات.
إذا كنت تبحث عن طرق لدمج عملياتك بالأتمتة، فأنت لست وحدك. يعتقد 97% من زملائك المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي - عند تطبيقه على عمليات تكنولوجيا المعلومات - سيوفر نوع الرؤى القابلة للتنفيذ التي يحتاجون إليها للمساعدة في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحسينها بشكل عام.
وعلى الرغم من أن تطبيق جميع حالات الاستخدام الست قد يكون هو الحلم، إلا أنه من المهم ملاحظة أن تطبيق حالة واحدة فقط يمكن أن يساعدك في تحقيق التحول الرقمي. ستتمكن من العثور على المشاكل والإصلاحات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتعزيز إنتاجية الموظفين وتقديم تجربة أفضل للعملاء.
