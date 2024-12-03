تطورت تقنية مساعد الوكيل من الأنظمة القائمة على الكمبيوتر لتوجيه المكالمات تلقائيًا والمساعد الافتراضي الذي يمكنه أداء مهام بسيطة مثل ضبط أجهزة ضبط الوقت أو استرداد معلومات الطقس. ولكن في بعض الأحيان، تكون احتياجات العملاء معقدة ولها عناصر متعددة. غالبًا لا تستطيع روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيون معالجة هذه المشكلات بمفردهم، ما يتيح الحاجة إلى التقنية التي تستخدم الفوائد من الوكلاء البشريين مع قاعدة المعرفة بالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يستخدم مساعد الوكيل تقنية الذكاء الاصطناعي الحواري مثل فهم اللغة الطبيعية (NLU) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل المعلومات والسياق حول مشكلات العملاء. كما أنه يطبق التعرف على الكلام لكتابة نص مكالمات العملاء وتقديم ملخصات لتفاعلات العملاء.

على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تفريغ المكالمات وتحديد الكلمات الرئيسية والعبارات لاسترداد المعلومات ذات الصلة المتعلقة بحساب العميل أو مستند معين يشير إليه، مثل كشوف الفواتير أو الإيصالات. يمكن أن يساعد هذا الأمر الوكلاء البشريين على تبسيط محادثاتهم مع العملاء وتوفير حل للمشكلات بأوقات استجابة أكثر كفاءة، ومنحهم مقاييس لاستخدامها في التفاعلات المستقبلية.

على وجه التحديد، أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي أداة تقنية شائعة، على الرغم من اختلافهم عن مساعد الوكيل. يشير وكيل الذكاء الاصطناعي إلى نظام أو برنامج يكمل المهام بشكل مستقل أو ينوب عن المستخدمين. فهو يستخدم التعلم الآلي لإنشاء خطوط أساس وتحديد الانحرافات بناءً على الإدخال الأولي.