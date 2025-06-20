لم تولد الفكرة في لمح البصر. لقد ظهرت الفكرة تدريجيًا، عبر نقاشات متأخرة على Slack وأحاديث جانبية في الممرات، وكأنها إعادة تفكير هادئة في الطريقة التي تستدل بها الآلات. وفي مكان ما بين فوضى التحفيز وتطلعات الأتمتة، بدأ مفهوم جديد في الظهور. وقد لا يقتصر دوره على إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يعيد تعريف البرامج نفسها.

الفرضية جريئة: ماذا لو توقفنا عن التعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة مثل روبوتات الدردشة الغامضة وبدأنا في التعامل معها كبنية تحتية قابلة للبرمجة؟ تشير IBM إلى هذا التخصص الناشئ باسم الحوسبة التوليدية- وهو مصطلح وإطار طوره باحثوها لتعريف نهج جديد للعمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي. فالأمر يتعلق بإعادة هندسة طريقة دمج نماذج الذكاء الاصطناعي داخل الأنظمة، ليس باعتبارها غامضة وغير متوقعة، بل كعناصر برمجية مُحكمة ومجزأة يمكن التحكم بها. وإذا نجحت، فقد تُمثل نقطة تحول في تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم البرمجيات والتقنية المؤسسية.

قال David Cox، مدير شركة IBM Research، في مقابلة مع IBM Think إنه صاغ مصطلح الحوسبة التوليدية لوصف التحول الذي يراه يحدث في تطوير الذكاء الاصطناعي. إنه ليس علامة تجارية أو منتجًا. إنه تحول، وحركة لمعاملة النماذج اللغوية الكبيرة ليس كشركاء دردشة أذكياء ولكن كعناصر قابلة للبرمجة. انس الخدع السحرية. هذه هندسة البرمجيات.

قال: "ليس الأمر أن النماذج اللغوية الكبيرة تحل محل البرمجة". "بل إنها أصبحت نوعًا جديدًا من البرمجة البدائية."

في يومنا هذا، غالبًا ما يبدو التفاعل مع نموذج لغوي كبير مثل استدعاء كيانًا غامضًا متقلب المزاج. قم بتغيير جملة ما بشكل طفيف في مطالبة، وسينحرف الناتج عن المسار. اكتب مطالبة طويلاً أشبه بمقال، ثم لا يبقى أمامك إلا أن تأمل وتدعو وتتوسل لتخرج كما تريد. إنه بارع بطريقة تشبه براعة علم التنجيم: غامض، وقابل للتأويل، وأحيانًا عميق. لكن بالنسبة للبنوك والمستشفيات والحكومات، فإن الغموض لا يمكن تعميمه أو جعله على نطاق واسع.

قال Ruchir Puri، كبير العلماء في قسم الأبحاث في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "عندما تكتب شيئًا ما، فإنك تحصل على إجابة مختلفة اعتمادًا على كيفية صياغته". "فالأمر يشبه مثل الأيام الأولى للبحث. وما زلنا في عصر يمكن فيه لفاصلة واحدة أن تغيّر الناتج بالكامل. ولا يمكنك إدارة المؤسسة بهذه الطريقة ".

يصف Puri عالمًا تكافح فيه المؤسسات ليس فقط مع الهلاوس، بل أيضًا مع نقص الموثوقية في كيفية تعامل النماذج مع الحالات الاستثنائية. "قال: "نتحدث كثيرًا عن الهلاوس، ولكن المشكلة الأعمق هي أن النماذج لا تضمن اتباع التعليمات. ويمكنك تغيير كلمة في مطالبة، ولا تعرف ما الذي ستحصل عليه." وقد جادل بأن هذا هو نقيض الهندسة.