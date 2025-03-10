نماذج الانتشار تتحدّى GPT مع ظهور الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي

فئة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي تنافس هيمنة الأنظمة من نمط GPT، وتَعِدُ ببدائل أسرع وأقل تكلفة، وربما أكثر قدرة أيضًا.

أصدرت شركة Inception Labs، وهي شركة ناشئة أسسها باحثون من جامعة Stanford، مؤخرًا Mercury، وهو نموذج لغوي قائم على أسلوب الانتشار (dLLM) يعمل على تنقيح عبارات كاملة دفعة واحدة، بدلًا من التنبؤ بالكلمات كلمةً تلو الأخرى. وعلى عكس النماذج اللغوية الكبيرة التقليدية (LLMs) التي تعتمد نهج الانحدار الذاتي، حيث تُولِّد كلمة واحدة في كل مرة استنادًا إلى النص السابق، تقوم نماذج الانتشار بتحسين النص بشكل تكراري عبر سلسلة من خطوات التنقيح.

تقول Stefano Ermon، أستاذ علوم الكمبيوتر في Stanford University والمؤسس المشارك لمختبرات Inception Labs، في حديثه إلى IBM Think: "النماذج اللغوية القائمة على الانتشار (dLLMs) توسّع حدود الممكن." ويضيف: "يقدّم Mercury سرعة وكفاءة غير مسبوقتين، ومن خلال الاستفادة من قدرة حوسبية أعلى في وقت الاختبار، ستضع نماذج dLLM معيارًا جديدًا للجودة وتُسهم في تحسين رضا العملاء عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي وتطبيقات المؤسسات."

ويرى Benjamin Hoover، مهندس في IBM Research، أن الاتجاه أصبح واضحًا، فيقول: "إنها مسألة عامين أو ثلاثة أعوام فقط قبل أن يبدأ معظم الناس في الانتقال إلى استخدام نماذج الانتشار. عندما اطّلعت على نموذج Inception Labs أدركت أن هذا التحول سيأتي عاجلًا لا آجلًا."