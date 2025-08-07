فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يشعر مديرو التسويق بالضغط. وفقًا لدراسة جديدة لمعهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، فإن أسلوب التسويق التقليدي المعروف بـ "المزيد من كل شيء" بدأ يصل إلى حدوده. وبينما يعلق العديد من قادة التسويق آمالاً كبيرة على الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم في الواقع قد يواجهون صعوبة في تحقيق النتائج التي يأملون بها. ولكن ماذا لو كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتطبيقاته ليست سوى غيض من فيض؟ ماذا لو كانت قيمة الذكاء الاصطناعي تكمن ليس فقط في ما هو ظاهر، بل أيضًا فيما يختبئ تحت السطح؟

في الدراسة، التي شملت مسحًا لـ 1,800 من التنفيذيين في مجالي التسويق والمبيعات حول العالم، أفاد 81% من مديري التسويق (CMOs) بأنهم يرون الذكاء الاصطناعي كمغير لقواعد اللعبة. ولكن 84% قالوا إن التحديات المتعلقة بالعمليات الجامدة والمجزأة حدت من قدرتهم على الاستفادة من التقنية بشكل فعال.

قال Jonathan Adashek، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات في IBM، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع مجلة IBM Think: "يقول العديد من مديري التسويق إنهم لا يمتلكون هيكلاً يسمح لهم بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطرق تحويلية".

هناك عدد من الأسباب المحتملة لهذا الانفصال، بما في ذلك الأقسام المنعزلة أو العمليات الداخلية الصارمة أو مجموعات البيانات المجزأة. وما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا هو أن عددًا قليلاً جدًا من القادة يشعرون أن لديهم الأشخاص المناسبين لمواجهة هذا التحدي، حتى عندما يقول غالبية مديري التسويق إنهم يَتوقعون الآن أيضًا تعزيز النمو والربحية.

قال Adashek: "إن 21% فقط يعتقدون أن لديهم المواهب المناسبة في مؤسستهم لتحقيق أهدافهم في السنوات القليلة المقبلة".