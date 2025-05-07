قدَّم مبتكرون من Ferrari وMeta وLumen وغيرهم من الشركات الكبرى عروضهم على منصة مؤتمر IBM Think لعام 2025 هذا الأسبوع لعرض كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي لحل مشكلات العالم الواقعي - من نشر الذكاء الاصطناعي مصمَّم لأغراض محددة إلى استخراج القيمة الحقيقية من بيانات المؤسسات.
ما ابتكارات التكنولوجيا الناشئة التي قد تشكِّل مستقبلك الصناعة التي تعمل بها؟ اكتشِف ذلك من خلال أبرز التحليلات المستخلصة من Think لعام 2025.
10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 6 مايو 2025
هل سبق أن رأيت جهاز معالجة بيانات يعمل بحقن الوقود ويمكنه السير بسرعة 230 ميلًا في الساعة؟ إذا كنت حاضرًا في IBM Think، فتوجَّه إلى أرضية العروض لمشاهدة سيارة السباق Scuderia Ferrari HP للفورمولا 1. بفضل أجهزة الاستشعار التي تكتشف الحرارة والضغط والاحتكاك والوقود، تولِّد هذه الآلة أكثر من مليون نقطة بيانات في الثانية. ويوضِّح هذا سبب دعوة Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، لمدير فريق Scuderia Ferrari HP، Frédéric Vasseur، للصعود على المنصة هذا الصباح خلال كلمته الافتتاحية في Think 2025.
أوضح Krishna أن «الذكاء الاصطناعي هو القوة المحرِّكة للإنتاجية». "الذكاء الاصطناعي يحرّر القيمة الكامنة في بياناتك". في هذا السياق، يستفيد IBM watsonx من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل الكمّ الهائل من بيانات الحلبة التي تجمعها Scuderia Ferrari HP إلى تجربة استخدام عبر الأجهزة المحمولة أكثر تخصيصًا وتفاعلًا لعشّاق Ferrari المتحمّسين حول العالم. ويساعد ذلك بدوره Ferrari (وشركاءها) على تعزيز التفاعل مع شريحتها الأساسية من العملاء.
هؤلاء العملاء الأساسيون أو المعجبون يغيّرون اتجاهاتهم أيضًا قال Vasseur: "الأمر لم يَعُد يقتصر على المعجبين التاريخيين فقط". المعجبون الجُدُد أصبحوا "أكثر اهتمامًا باسم صديقة السائق من أوقات اللفات".لقد تضاعف عدد قاعدة المعجبين الأساسية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ويبلغ عدد متابعيها الآن أكثر من 390 مليون حول العالم. أي 10 أضعاف عدد سكان كندا. فهم ما يريده هؤلاء القادمون الجُدُد أصبح بنفس أهمية الفوز على المضمار.
من مضمار السباق إلى أرضية المصنع، حيث تولِّد الملايين من أجهزة الاستشعار كمًّا هائلًا من بيانات التصنيع، تحدَّث Krishna أيضًا مع الرئيسة التنفيذية لشركة Lumen Technologies، Kate Johnson، حول إدخال قوة الذكاء الاصطناعي لـ watsonx إلى شبكة الألياف الضوئية الخاصة بـ Lumen (الأكبر في الولايات المتحدة) ومراكز بياناتها الطرفية. تقول Johnson: "في الصناعة، كما في السباقات، كل جزء من الألف من الثانية مهم"."ليس تمامًا مثل سيارة فيراري، لكن نفس الفكرة".
لماذا تتعاون Lumen مع IBM؟ قالت: "لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي".بحسب كلمة Krishna الرئيسية، سيكون هذا الشعار متكررًا طوال الأسبوع، خاصةً وأن 99% من بيانات المؤسسات لم تستفِد منها تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى الآن. يقول Krishna: "إذا تمكَّنت من استخراج القيمة من تلك البيانات، فذلك يمثِّل فرصة كبيرة للمؤسسة".
وأضاف Krishna: "لكن ليس كل ذكاء اصطناعي متساويًا، وليس كل ذكاء اصطناعي مبني لخدمة المؤسسات. إذا كنت بحاجة لاستخراج القيمة من هذه النسبة التي تبلغ 99%، فستحتاج إلى نهج ذكاء اصطناعي مصمّم خصيصًا للمؤسسات". قد يعني ذلك استخدام نماذج أصغر، فهي أكثر فعالية من حيث التكلفة وقد تكون أكثر دقة من النماذج الأكبر.
11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 6 مايو 2025
يشهد الذكاء الاصطناعي ازدهارًا، بينما تتسارع بنية المؤسسات التحتية لمواكبته
يوم الثلاثاء في مؤتمر IBM Think، قدَّم فريق من خبراء المؤسسات برئاسة Rob Thomas، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والمدير التجاري لشركة IBM، رسالة واضحة: الذكاء الاصطناعي التوليدي يتقدَّم بسرعة، لكن معظم البنية التحتية غير جاهزة لدعمه. ركَّزت الجلسة الرئيسية، بعنوان What’s the Rush?، على الفجوة المتزايدة بين طموحات الذكاء الاصطناعي والواقع التشغيلي، وما يمكن للمؤسسات فعله لسدّها.
غالبًا ما تكون البيئات السحابية اليوم مجزأة، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع تزيد من الضغط عليها. وصف Armon Dadgar، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة HashiCorp، موقفًا تواجهه آلاف المؤسسات: فِرق التطبيقات المنفصلة، والأنظمة المبعثرة، وتزايد عدم الكفاءة. يقول: "ما نراه يومًا بعد يوم هو وجود فجوات".لكنه أصرّ على أن سدّ هذه الفجوات ممكن من خلال توحيد سير العمل وبناء منصات موحَّدة تدعم دورة حياة التطبيقات والبنية التحتية بأكملها.
بدأت Deutsche Telekom بالفعل بملاحظة نتائج قابلة للقياس من هذا النوع من الأتمتة. وتمكَّنت الشركة من تخفيض وقت تطبيق التصحيحات بنسبة 80%، ما أتاح للفِرق التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة دون إرهاق العمليات التشغيلية. قال Peter Leukert، المدير التنفيذي للمعلومات: "قد لا يكون هذا هو الجانب المذهل الذي تقرأ عنه، لكنه جوهر مسؤولياتنا التي يجب أن نقوم بها على أكمل وجه".
شددت Madhu Kochar، نائبة الرئيس للأتمتة في IBM، على أن معظم تراكيب التقنية لم يتم تصميمها لتتحمل التوسع الذي يفرضه المستقبل الذي يشكِّله الذكاء الاصطناعي. تقول: "البيئات الهجينة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، والذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من تعقيدها".لتوضيح مدى تعقيد واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات ونقاط نهاية التكامل والبيانات والأحداث الخاصة بالشركات، تقدِّم IBM منصة webMethods Hybrid Integration، ما يمنح المؤسسات تحكمًا موحَّدًا ورؤية في الوقت الفعلي عبر البيئات.
وأكَّدت Kochar على ضرورة تحول الشركات نحو الأتمتة الآلية والتنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأضافت أن "عمليات التكامل الجامدة والثابتة لن تنجح".ومن خلال تبنّي هذه الأساليب، يمكن للمؤسسات تقليل شهور من العمل إلى ساعات.
قد يكون اعتماد السحابة واسع الانتشار، لكن النتائج لا تزال متفاوتة. يقول Thomas: "إن العائد على الاستثمار أقل وضوحًا بعض الشيء، حوالي 20%".وقال إن العنصر المفقود هو البنية التحتية الهجينة - وهي بنية تربط السحابة العامة والأنظمة الخاصة والبيئات المحلية في وحدة متماسكة ومنسقة.
وبالنظر إلى المستقبل، أكَّد الخبراء أن المشهد مهيأ لنمو سريع.يقول Thomas: "خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم بناء مليار تطبيق على أساس الذكاء الاصطناعي التوليدي. وسيحتاجون إلى القدرة على العمل معًا بانسيابية تامة".
الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 6 مايو 2025
مع الوكلاء، تأتي الفرص. لنأخذ شركة Pepsi كمثال: تعمل الشركة بالفعل على أكثر من 1,500 روبوت ومساعد ووكيل - وهي إحصائية شاركها Magesh Bagavathi، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي عالميًا في PepsiCo، خلال كلمة رئيسية في مؤتمر Think 2025.
وتابع قائلًا: "بدأت هذه الروبوتات جميعها في التوسع على نطاق واسع، وكل شيء يتكامل لأن لدينا نهجًا يركِّز بشكل كبير على المنصة". وهذا يعني أن شركة PepsiCo تستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل توفير آلاف الساعات عبر سلسلة القيمة الخاصة بها.
من خلال نشر الوكلاء، لن يتطلب التفاعل مع أنظمة المؤسسة مهارات أو معرفة متخصصة. تقول Ritika Gunnar، المديرة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي في شركة IBM: "إن الخطوة الكبيرة التالية هي أنظمة الذكاء المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي. إنهم ينفِّذون الأعمال. ولا يكتفون فقط بالإبلاغ عن الرؤى، بل يتصرفون بشكل مستقل، وينسِّقون سير العمل عبر مؤسستك. وهذا هو مفهوم جَعْل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح الأعمال".
ومع ذلك، أرفقت تحذيرًا قائلة: "الآن، يحمل انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسة إمكانات هائلة.لكن لنكن صريحين للحظة: هذا أيضًا يشكِّل تعقيدًا كبيرًا".
الجاني الرئيسي؟ تعمل الشركات على نشر الوكلاء بشكل معزول، وغالبًا لا يتم دمجهم بشكل جيد مع الأدوات والتطبيقات الحالية. وقد كان هذا هو المحفز وراء تحديث IBM watsonx Orchestrate، والذي يوفر تنسيق الوكلاء للتعامل مع تنسيق الوكلاء المتعددين والأدوات المتعددة اللازمة لمعالجة المشاريع المعقدة عبر البائعين. تقول Gunnar: "إن بناء عملاء أقوياء ليس سوى البداية. السحر الحقيقي يحدث عندما يتواصلون مع بعضهم".
يرى Peter Doolan، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستهلاكية في Slack، أن المنصات الوكيلة ستمكِّن الشركات من تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة. ويستشهد بمثال على ذلك بأحد عملاء Slack، وهي شركة Adecco، وهي مزوِّد للموارد البشرية وشركة توظيف مؤقتة تتلقى 300 مليون طلب توظيف كل عام.
يقول Doolan: "لا توجد طريقة تجعل شركة Adecco قادرة على توفير عدد كافٍ من البشر لقراءة وتحليل كل هذه الـ 300 مليون طلب. لِذا فهذا مثال مثالي على قدرة العمل الرقمي على تعزيز أداء الشركة بشكل كبير مع مساعدة الناس على إعادة التركيز على قوتهم الخارقة، وهي فهم الوظيفة المثالية لك والوقت المثالي للحصول على تلك الوظيفة".
يقول Doolan: "هذا سبب يدعو للتفاؤل. هناك تفاؤل استثنائي تجاه المستقبل، حول كيفية استثمار هذه القيمة غير المستغلة وإطلاقها عبر جميع فِرق العمل لدينا".
9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 7 مايو 2025
أصبحت بيانات المؤسسات محور الاهتمام في Think 2025 - وخاصة حقيقة أن أقل من 1% منها يساهم حاليًا في تشغيل النماذج اللغوية الضخمة التي تتصدر عناوين أخبار الذكاء الاصطناعي.
قال Matt Hicks، الرئيس التنفيذي لشركة Red Hat، في حديث رئيسي حيوي هذا الصباح مع Ric Lewis، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية في IBM: "البيانات هي العامل الحقيقي الذي يميزك". يوجد داخل هذه البيانات كل ما يجعل الأعمال فريدة من نوعها: علاقات العملاء والتاريخ التشغيلي والمعرفة المؤسسية.
لكن تلك البيانات عادة ما تكون متناثرة -عبر السحابة الخاصة، والسحب العامة، وبيئات الحافة- ما يؤدي إلى إنشاء إعداد هجين بشكل افتراضي تقريبًا. تقول Hillery Hunter، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا والمدير العام للابتكار في البنية التحتية لشركة IBM."لجعل الذكاء الاصطناعي فعَّالًا، نحتاج إلى توظيفه في كل الأماكن التي تتواجد فيها البيانات، والتطبيقات، والعملاء. بما في ذلك في صميم مؤسستك الحيوية للمهمة".
إحدى الاستراتيجيات التي تكتسب شعبية هي النهج الهجين حسب التصميم: استراتيجية تُدمج البيانات والأنظمة عبر البيئات منذ البداية، بدلًا من ربطها معًا لاحقًا. تعتمد IBM وشركتها الفرعية Red Hat على هذا النموذج كركيزة أساسية لجاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي. بهذه الاستراتيجية، تُدير المؤسسات وتراقب دورة الحياة الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي -التنبؤية والتوليدية- عبر بيئات تتراوح من خادم واحد إلى أنظمة موزعة.
رغم أن تصميم مثل هذه الأنظمة منذ البداية هو النهج الأمثل، فإن ربط البنى القديمة لتحسين الوصول إلى البيانات المتناثرة والمعزولة ممكن تمامًا - وأساسي لتحقيق القيمة الكامنة في بيانات الشركة الخاصة. في الواقع، تعمل IBM مع العديد من الشركات لتحقيق ذلك، بما في ذلك BNP Paribas.
انضم Jean-Michel Garcia، الرئيس التقني لمجموعة BNP Paribas، إلى Hunter على المنصة ليعرض كيف طبَّق البنك نموذجًا هجينًا حسب التصميم، بالتعاون مع كلٍّ من IBM وRed Hat. وقد ساهم هذا النهج في دعم جهود الشركة لاستخراج القيمة من بياناتها عبر بيئات متنوعة مع تلبية المتطلبات التنظيمية والأمنية.
هذه الاستراتيجية هي نتيجة شراكة قائمة منذ سبع سنوات، ولكن التمديد الموقَّع حديثًا لمدة 10 سنوات سيدفع الفرقة إلى مرحلة جديدة - بناء ما يُطلق عليه Garcia اسم "مصنع الذكاء الاصطناعي". ستكون هذه بنية تحتية مصممة خصيصًا تتضمن الأجهزة والبرامج وسير العمل لتطوير الذكاء الاصطناعي وتدريبه ونشره على نطاق واسع. ويواصل قائلًا: "إن ذلك أصبح ممكنًا بفضل وجود هيكلة هجينة قوية، إضافةً إلى منصة حاويات متينة، ونموذج إدارة بيانات مناسب".
ومع انتقال الشركات، كما قالت Hunter، من وعد الذكاء الاصطناعي إلى عائد الذكاء الاصطناعي، شدَّد Garcia على أن تنفيذ الذكاء الاصطناعي بسرعة ولكن بحذر يجب أن يكون في مقدمة الأولويات. وأضافت Hunter: "أحب أن أسميه ذكاءً اصطناعيًا مزوَّدًا بأحزمة أمان".
12:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 7 مايو 2025
عندما أطلقت Meta أول نموذج مفتوح من Llama قبل عامين، تساءل كثيرون عن جدوى إنفاق مليارات الدولارات لتطوير نماذج ستتم مشاركتها مجانًا. شكَّك البعض في إمكانية أن تطوِّر الشركة نماذج مفتوحة المصدر عالية الأداء للمجتمع الأوسع، وفي الوقت نفسه تطوِّر نماذج خاصة بمنتجاتها. ومع ذلك، راهنت Meta على أن الانفتاح سيسرِّع وتيرة الابتكار.
يبدو أن هذا الرهان يؤتي ثماره. في محادثة رئيسية مع Dinesh Nirmal، نائب الرئيس الأول لمنتجات البرمجيات في IBM، كشف Ash Jhaveri، نائب الرئيس في Reality Labs وشراكات الذكاء الاصطناعي في Meta، أن الشركة شهدت حتى الآن 1.2 مليار عملية تنزيل لسلسلة نماذج Llama الخاصة بها. قال Jhaveri: "جمال الانفتاح يكمن في أن المجتمع يصبح مضاعف قوة". ثم رغب المطورون في إطار عمل، لذا أنشأت Meta أيضًا إطارًا معياريًا يُعرَف باسم Llama Stack، وشرح قائلًا: "أنه صندوق أدوات معياري يمكن إدخال عناصر مثل الوكلاء، التدريب بعد المعالجة، والتقييمات فيه، وكلها تتماشى معًا مثل قطع الليغو.
هذا التصميم المعياري يجعل Llama Stack من Meta مناسبًا بشكل طبيعي لشركة IBM، التي تتشارك في الاعتقاد الأساسي بأن مجتمع الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل أفضل عندما يتعاون أفراده. أصبح الآن watsonx مدمجًا كمزوِّد واجهات برمجة التطبيقات في Llama Stack، ما يمكِّن المؤسسات من نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع، مع جَعْل الانفتاح جوهر العملية.
ولكن ليست كل الصناعات قادرة على أن تصبح مفتوحة بالكامل. وكما أشار Nermal، تواجه قطاعات مثل الدفاع والأمن والرعاية الصحية قيودًا مختلفة، بما في ذلك الحاجة إلى الامتثال الصارم والرقابة التنظيمية وحدود المخاطر. هنا يأتي Richard Vitek، نائب رئيس البيانات والتحليلات وتمكين الذكاء الاصطناعي في Lockheed Martin. يقول: "نريد أن نستفيد من جميع الأدوات المفتوحة ونحصل على قيمة كل تلك المعرفة، مع الحفاظ على الأمن وعدم تعريضه للخطر".
هذا التوازن بين الابتكار المفتوح والأمن في الأنظمة المغلقة هو أحد الأمور التي تساعد IBM المؤسسات على إدارتها. يقول Nirmal: "يبدأ الأمر بدمج الحوكمة والأمان منذ المراحل الأولى لتحضير بيانات المؤسسة لأدوات الذكاء الاصطناعي". باستخدام منصة watsonx.data، على سبيل المثال، يمكن للشركات التأكد من أن البيانات المملوكة تُدار وفق الحوكمة منذ لحظة استيعابها وتخزينها، ما يجعلها آمنة منذ البداية. وأضاف قائلًا: "الجزء الأفضل هو أن منصة watsonx.dataيمكنها الآن تجهيز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي للمؤسسات في أقل من خمس دقائق".
بينما ركزت الكلمة الرئيسية على البيانات، إلا إنها أكدت أيضًا على شيء أوسع نطاقًا: قوة منظومة الصناعة. يقول Jhaveri: "بالنسبة لي، لا يتعلق المستقبل فقط بالانفتاح مقابل الانغلاق، بل يتعلق حقًا بمن تبني معه".
2:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 7 مايو 2025
ليس من الغريب على قادة المؤسسات اليوم التوفيق بين المتطلبات قصيرة الأجل والابتكار طويل الأجل، والمخاطر كبيرة. قال Mohamad Ali، نائب الرئيس الأول في IBM Consulting، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر Think 2025: "يواجه الرؤساء التنفيذيون ضغوطًا متنافسة بين تمويل العمليات الحالية والاستثمار في الابتكار".
مستشهدًا بدراسة جديدة من معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، التي شملت استطلاعًا لنحو 2,000 قائد، أشار Ali إلى أن الرؤساء التنفيذيين لا يقتصر دورهم على تبنّي الذكاء الاصطناعي، بل يطبِّقون أيضًا وكلاء الذكاء الاصطناعي ويستعدون لنشرهم على نطاق واسع.
بحسب ما يقول علي، فإن الاختبار الحقيقي للقيادة يكمن في موازنة الضغوط لإظهار النتائج ربع السنوية، وخفض التكاليف، والحفاظ على سير العمليات الأساسية بسلاسة، مع الحاجة إلى الاستثمار في أدوات الجيل القادم، وبنية البيانات، وتطوير مهارات القوى العاملة.
تحقيق هذا التوازن بين الكفاءة والابتكار يتطلب أكثر من مجرد رؤية. وشركات مثل Heineken وCencora تبني الأسس التقنية اللازمة لتحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى نتائج.
لدفع التحوُّل الرقمي، تقوم Heineken، إحدى أشهر علامات البيرة التجارية في العالم، بإعادة هيكلة مجموعة بياناتها لتسريع تقديم القيمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. أقرّ Ronald den Elzen، المدير الرقمي والتقني في شركة Heineken، من على المنصة بأن الشركة لا تزال أمامها كمية هائلة من العمل لبناء نسخة احتياطية رقمية آمنة ومرنة.
وأكَّد Pawan Verma، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للبيانات والمعلومات في شركة Cencora للأدوية، على هذه الفكرة. يقول: "أنت بحاجة إلى بيانات موثوق بها، وخاصةً البيانات التي يمكن نشرها. تدمج ذلك مع ثقافة تفحص البيانات يوميًا، لأنه في صناعتنا، الأهم هو الموثوقية والدقة".
وبالنسبة لكلتا الشركتين، فإن بناء ذكاء اصطناعي قابل للتوسّع وموثوق يبدأ من بنية تحتية قوية للبيانات على مستوى المؤسسة. لكن البنية التحتية وحدها ليست كافية. من الضروري دمج الذكاء الاصطناعي داخل مهام سير العمل بأساليب تعزّز دور الكفاءات البشرية وتدعمها، بدلًا من استبدالها.
كانت IBM نفسها "العميل صفر" في تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل العمليات الحقيقية. على سبيل المثال، في قسم الموارد البشرية، قامت الشركة بأتمتة مليون مهمة، وتتعامل الآن مع 95% من طلبات الموظفين -في 11.5 مليون تفاعل- دون الحاجة إلى التصعيد.
قال Neil Dhar، الشريك الإداري العالمي في IBM Consulting: "إنه رقم مذهل. ماذا يحقق ذلك؟ إنه يُنشئ وظيفة موارد بشرية عالمية المستوى قادرة على التكيف عبر المؤسسة بأكملها. يمكننا تمكين موظفينا والسماح لهم بأداء مهامهم كما يجب".
في الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل الآن طبقة ذكية عبر أنظمة واسعة، تساعد الفِرق على حل المشكلات بسرعة ودمج البيانات بسلاسة. هذه هي الفكرة وراء شراكة IBM مع Oracle، التي تُدخل watsonx في سير العمل.
تقول Laura-Elizabeth Ware، نائبة الرئيس الأولى لتطبيقات السحابة لإدارة رأس المال البشري في أمريكا الشمالية بشركة Oracle: "إنها حقًا فترة مبتكرة في حياتنا، حيث تتوفر فرصة حقيقية للجميع للتفكير في وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل.ولكن حتى قبل أن تبدأ -في مجال الموارد البشرية- تحتاج حقًا إلى النظر في المهارات وتحديد استراتيجية المهارات الخاصة بك".
التركيز على القوى العاملة يأتي في توقيت مناسب. كشفت دراسة IBV CEO أن أكثر من ثلث القادة يتوقعون إعادة تدريب فرقهم وتطوير مهاراتها، بينما يتوقع نصفهم التوظيف في وظائف لم تكن موجودة قبل عام. وهذا يعني أن وجود جرد واضح للمهارات أمر بالغ الأهمية، وفهم دور الوكلاء في مهام سير العمل الفعلي ومجموعات المهارات أصبح يمثل آفاقًا جديدة لاستعداد المؤسسات.
5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 7 مايو 2025
هل تحاول IBM إنهاء الاعتماد على المطالبات؟
بدا الأمر كذلك بالفعل عندما قدَّمت الشركة مفهومًا جديدًا "للحوسبة التوليدية" خلال كلمتها الرئيسية الأخيرة في Think 2025. الحوسبة التوليدية تحل محلّ هندسة المطالبات بالبرمجة المنظمة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وتشكِّل جزءًا من جهود أوسع لدمج الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء التقليدية، وأنظمة الحوسبة الكمية في نموذج موحَّد لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. ينصبّ التركيز على الفائدة الفعلية والفورية في العالم الحقيقي، بدلًا من التكهنات البعيدة.
قالت Zaira Nazario، مديرة العلوم والتكنولوجيا في IBM: "لم تَعُد هذه أحلامًا بعد الآن. نحن بالفعل نربط الحوسبة عالية الأداء وأنظمة الحوسبة الكمّية لتمكين الحوسبة الفائقة المرتكزة على الكمّية".
يقول خبراء IBM إن استخدام المطالبات أصبح أسلوبًا غير قابل للاستمرار لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. رأى Sriram Raghavan، نائب رئيس أبحاث IBM في مجال الذكاء الاصطناعي، أن التفاعلات المعتمدة على المطالبات هشة جدًا ومحددة النموذج بحيث يصعب توسيع نطاقها.
يقول: "قريبًا جدًا، ستكون لدينا كتب وصفوف من المطالبات، واصفًا الكثير من الممارسات الحالية بأنها "الأمن عبر الدعاء".
على النقيض من ذلك، تُتيح الحوسبة التوليدية للمطورين بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر بيئة تشغيل تفرض قواعد وسلوكيات واضحة وحدودًا محددة. في الاختبارات، حقَّق الإطار الجديد لشركة IBM دقة مماثلة لنماذج تحتوي على 70 مليار مَعلمة، باستخدام أنظمة تحتوي على مليار مَعلمة فقط.
يضيف نهج الحوسبة التوليدية لدى IBM مبادئ هندسة البرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي، من خلال السماح للمطورين بتحديد السلوك عبر عناصر معيارية، بدلًا من الاعتماد على اللغة الطبيعية. تدعم بيئة التشغيل ميزات مثل التوليد متعدد الخطوات، وقواعد التنسيق الصارمة، وتوجيه النموذج المحدد - وكل ذلك يتم برمجيًا. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات دون إعادة كتابة التعليمات البرمجية في كل مرة يتغير فيها النموذج الأساسي. والنتيجة، كما قال Raghavan، هي تطوير أسرع، وأمن أفضل، وأداء أكثر موثوقية عبر نماذج بأحجام وقدرات مختلفة.
إلى جانب عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدَّمت IBM في مجال الحوسبة الكمية، ووصلت إلى ما تسميه مرحلة جديدة من القدرات التقنية. يقول Jay Gambetta، زميل IBM ونائب رئيس IBM Quantum، إن الشركة وصلت إلى المنفعة الكمّية، ما يعني أن حواسيبها الكمّية باتت قادرة على حل مشكلات لا تستطيع الأنظمة التقليدية محاكاتها.
ووصف تجارب ربط معالج بقدرة 45 كيوبت مع الكمبيوتر الفائق Fugaku في اليابان لمحاكاة الجزيئات المعقدة، مع نتائج تضاهي أفضل الأساليب الكلاسيكية. وأظهر اختبار لاحق لمعالج بقدرة 77 كيوبت نفس النتائج الواعدة. يقول Gambetta إن الشركة تتوقع عرض الميزة الكمّية بحلول عام 2026، وهو إنجاز تصل فيه الأنظمة الكمّية إلى أداء أفضل من أجهزة الكمبيوتر التقليدية في مشكلات واقعية مهمة مع دقة مؤكدة.
بمناسبة الذكرى المئوية لميكانيكا الكم، أشار Gambetta إلى أن أعمال IBM التأسيسية، من تطوير الأجهزة الكمّية الرائدة إلى إطلاق أول كمبيوتر كمّي متاح عبر السحابة، مكَّنت الشركة من قيادة هذه الحقبة الجديدة.
يقول Gambetta: "لسنا مهتمين بالعروض التوضيحية. نحن نبني أنظمة تعمل بالفعل".
مستقبل إدارة موارد التطبيقات مع IBM® Turbonomic
تكشف IBM عن تطوّرات نوعية في IBM Turbonomic، صُمّمت لمساعدة المؤسسات على تعزيز أداء تطبيقاتها ورفع كفاءة استخدامها للموارد. يتكامل IBM Turbonomic حاليًا مع GitHub وHashiCorp Terraform، مما يتيح تحسين أحمال تشغيل التطبيقات السحابية المُعرَّفة على شكل تعليمات برمجية بشكل آمن. وبذلك يمكن للمؤسسات الحفاظ على أداء قوي وفعّال للتطبيقات على نطاق واسع، مع الاستفادة من الحوكمة والمرونة التي توفّرها البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC).
تقديم IBM watsonx Code Assistant for i القادم
تقدِّم IBM مساعد البرمجة الجديد IBM® watsonx Code Assistant for i، وهو مساعد برمجة مصمم خصيصًا لتسريع تحديث تطبيقات IBM i. ومن المتوقع أن يمكِّن المطورين من تسريع مهام تحديث RPG بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة مباشرةً داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE).
نموذج IBM Granite 4.0 Tiny Preview: لمحة عن الجيل القادم من نماذج Granite
نعلن عن إصدار IBM Granite 4.0 Tiny Preview، النسخة شبه المدرَّبة من أصغر نموذج في عائلة Granite 4.0 القادمة من النماذج اللغوية، للمجتمع مفتوح المصدر.
الدخول في المؤسسة الوكيلة: وضع الذكاء الاصطناعي في العمل عبر ملكيتك التقنية بأكملها
توفر IBM مجموعة شاملة من القدرات الجاهزة للمؤسسات في watsonx Orchestrate لمساعدة الشركات على تنفيذها. تشمل المجموعة: إنشاء وكيل خاص بك في أقل من خمس دقائق، ووكلاء جاهزين لمجالات محددة، والتكامل مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا، وتنسيق الوكلاء ومراقبتهم.
إطلاق إمكانيات البيانات غير المنظمة للذكاء الاصطناعي التوليدي: تطوُّر watsonx.data
تُعَد البيانات غير المنظمة واحدة من أكثر الموارد قيمة لكنها غير مستغلة بشكل كافٍ في المؤسسة. تعمل IBM على تطوير watsonx.data لمساعدة المؤسسات على تفعيل هذه البيانات لدفع الذكاء الاصطناعي الأكثر دقة وفعالية. سيجمع watsonx.data الجديد بين مستودع بحيرة البيانات مع قدرات نسيج البيانات -مثل دورة حياة البيانات وحوكمة البيانات- لمساعدة العملاء على توحيد وحوكمة وتفعيل البيانات عبر الصوامع والتنسيقات والسحابات. ستتمكن المؤسسات من ربط تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي ببياناتها غير المنظمة باستخدام watsonx.data، والتي تُظهر الاختبارات أنها يمكن أن تؤدي إلى الذكاء الاصطناعي أكثر دقة بنسبة 40% من RAG التقليدي.
IBM® webMethods Hybrid Integration: تكامل يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل
تقدِّم IBM حلول webMethods Hybrid Integration، وهي حل من الجيل القادم يستبدل مهام سير العمل الصارمة بأتمتة ذكية قائمة على الوكلاء. وستساعد المستخدمين على إدارة التكاملات عبر التطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات، وشركاء B2B، والفعاليات، والبوابات، ونقل الملفات في البيئات السحابية الهجينة.
شركتا Lumen وIBM تتعاونان لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي القابل للتطوير للأعمال
أعلنت كلٌّ من Lumen Technologies وIBM عن تعاون جديد لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مؤسسية على الحافة، من خلال دمج watsonx، مجموعة IBM من منتجات الذكاء الاصطناعي، مع بنية Edge Cloud وشبكة Lumen.
شركتا IBM وOracle توسِّعان شراكتهما لتطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل والسحابة الهجينة
تعمل IBM مع Oracle لإضافة قوة watsonx إلى بنية Oracle Cloud Infrastructure (OCI). بالاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي الأصلية في OCI، يُعَد هذا الإنجاز الأخير في شراكة IBM التكنولوجية مع Oracle خطوة نحو تعزيز عصر جديد من الإنتاجية والكفاءة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومتعدد الوكلاء على مستوى المؤسسات.
شركتا IBM وSalesforce تفعِّلان بيانات المؤسسات على IBM® Z، وتستعرضان وكلاء جُدُدًا لمساعدة العملاء على الاستفادة من بياناتهم في الذكاء الاصطناعي الوكيل
لاستخدامها كعنصر محفِّز للذكاء الاصطناعي الوكيل، توفِّر IBM وSalesforce للعملاء إمكانية الوصول إلى بياناتهم المؤسسية على أنظمة الكمبيوتر المركزي IBM Z وقواعد بيانات Db2، ليتمكنوا من دعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي على منصة Salesforce Agentforce، المنصة الرقمية لتعزيز الفِرق عبر وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين. كما تقدِّم IBM وكلاء جُدُدًا تم بناؤهم باستخدام IBM® watsonx Orchestrate يعملون مع تقنيات Salesforce وأداء نموذج IBM® Granite.
دراسة IBM: الرؤساء التنفيذيون يضاعفون جهودهم في الذكاء الاصطناعي مع مواجهة تحديات المؤسسات
أظهرت دراسة عالمية جديدة أجراها معهد IBM Institute for Business Value أن الرؤساء التنفيذيين المشمولين في الاستطلاع ملتزمون بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، حتى مع مواجهة تحديات ناتجة عن تسارع اعتماد التكنولوجيا.
