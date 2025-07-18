11 أفضل ممارسات اختبار الوحدة

ديف أوبس
18 يوليو 2025

8 دقائق

المؤلفون

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما أفضل ممارسات اختبار الوحدة؟

تدعم أفضل ممارسات اختبار الوحدة كتابة اختبارات الوحدة التي تعمل بشكل مستقل بمعزل عن بعضها البعض وتُظهر خصائص الاتساق الحتمية.

تعكس اختبارات الوحدات الجيدة التطوير الموجه بالاختبار (TDD) وتستخدم الكائنات المقلدة والبدائل المؤقتة للمساعدة في العزل. وتدعم أفضل الممارسات أيضًا التكامل المستمر والاختبارات المؤتمتة.

ما هو اختبار الوحدة؟

من بين أنواع الاختبار المختلفة، يوفر اختبار الوحدات رؤية شبه مجهرية لوحدة الكود، وهي أصغر مكوِّن فردي يتم تقييمه من خلال اختبار البرمجيات. إن العنصر الأساسي المطلوب لاختبار الوحدات بشكل صحيح هو العزل حتى يمكن تقييم وظائف الوحدة بشكل فعَّال.

تتضمن مزايا اختبار الوحدة تسريع عملية تطوير البرامج من خلال الأتمتة وتوفير تكاليف العمالة من خلال دمج تصحيح الأخطاء مبكرًا ضمن دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). تدعم جهود تصحيح الأخطاء هذه الاحتفاظ بأي تغييرات في الرمز البرمجي يتم إجراؤها أثناء التطوير وتحسين جودة الرمز البرمجي طوال الوقت.

تُساعد أُطر عمل اختبار الوحدة القائمين بالاختبار على إجراء الاختبارات على الوحدات الفردية وبناء قاعدة رمز برمجي شاملة أقوى. يحدث اجتياز الاختبار عندما يتحقق الاختبار من جزء معين من الرمز البرمجي ويجد أن الاختبار يتم تنفيذه بشكل صحيح، وأن أي عمليات تحقق مرتبطة (تسمى أيضا التأكيدات) قد تم تحقيقها بنجاح. يشير اجتياز الاختبار إلى أن الوحدة تتصرف كما هو متوقع.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

ما هي التبعيات؟

اختبار الوحدات هو موضوع متعدد الجوانب له جوانب مختلفة تتطلب الوصف. أحد هذه المجالات يتعلق بالتبعيات. في سياق اختبار الوحدات، تُشير التبعيات إلى الخدمات أو المكوِّنات الخارجية التي تحتاجها وحدة الكود للعمل بشكل صحيح.

من المهم إدارة هذه التبعيات بشكل فعَّال لكتابة اختبارات وحدات موثوق بها وقابلة للصيانة، أي اختبارات تظل صالحة ومرنة ومفيدة على المدى الطويل خلال عملية تطوُّر قاعدة الكود بأكملها.

من خلال الإدارة الفعالة للتبعيات، يقوم المختبرون ببناء مجموعة اختبارات أقوى وأكثر موثوقية تعمل بالسلوك المتوقع. يستخدم المطورون حقن التبعية لإدراج (أو "حقن") أسطر الرمز البرمجي المتعلقة بالتبعية في قاعدة الرمز البرمجي.

تطوير التطبيقات

ابدأ الآن بتطوير التطبيقات المؤسسية في السحابة

في هذا الفيديو، يناقش الدكتور Peter Haumer كيفية تطوير التطبيقات المؤسسية الحديثة في السحابة الهجينة اليوم من خلال عرض مكونات وممارسات مختلفة، بما في ذلك IBM Z Open Editor وIBM Wazi وZowe. 
استكشف تطوير التطبيقات السحابية

أفضل 11 ممارسة لاختبار الوحدات

تدعم كل إستراتيجية اختبار موضحة هنا أفضل الممارسات وتعكس أسلوباً عمليا لطريقة الاختبار.

1. الاستفادة من الكائنات المقلدة والبدائل المؤقتة

تعتمد بيئات الاختبار على استخدام أدوات المحاكاة (mocks) والبدائل (stubs) لتعزيز العزل العميق المطلوب للاختبار.

الكائنات المقلدة هي نسخ مكررة بشكل فعال تساعد القائمين بالاختبار على تقييم السلوك المحتمل للكائنات الفعلية عن طريق وضع الكائنات المقلدة في عزلة عميقة.

تزود البدائل المؤقتة المحللين ببيانات حول التفاعلات المحتملة مع التبعيات الخارجية، مثل العناصر وأنظمة الملفات وقواعد البيانات.

2. دراسة أنماط الاستخدام القصوى

يعد الكشف عن الأخطاء جزءًا أساسيًا من اختبار الوحدة. يقوم القائمون بالاختبار بتقييم أنماط الاستخدام القصوى التي تحدث بالقرب من معلمات أو حدود تشغيل الوحدة. تسمى هذه حالات الحافة وقد لا تكون واضحة بسهولة، كما هو الحال في الوصول إلى مصفوفة خارج الحدود. هنا، يتعلم القائم بالاختبار أن فهرس التفصيل يتجاوز أي قيمة قصوى مسموح بها موجودة لهذا الفهرس.

في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يُجبر القائم بالاختبار على إعادة تصميم الرمز البرمجي، وهو ما يعني إعادة هيكلة الرمز البرمجي على الرغم من وظائفه المستمرة.

3. استخدام مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD)

تعتبر مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) مهمة للغاية لعملية الاختبار لأنها تعمل على أتمتة وظائف الاختبار.

من خلال تشغيل مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD)، يمكن إجراء اختبارات الوحدة المؤتمتة في أي وقت يتم فيه تفعيل تغييرات الرمز البرمجي. يمكن للاختبارات المؤتمتة أن تكشف الأخطاء في وقت مبكر من عملية التطوير وتعمل على حماية جودة الرمز البرمجي.

4. اجعل الاختبارات قصيرة وبسيطة وسريعة

هناك العديد من العوامل التي تؤثِّر في قابلية صيانة الاختبارات. ولكي يتم اعتباره قابلًا للصيانة، يجب أن يتمتع كود الاختبار بقابلية قراءة مثالية ووضوح في جميع الأنحاء وطرق تعريف سليمة. باختصار، يجب أن تحتوي الاختبارات على كود إنتاج عالي الجودة.

يجب أيضًا كتابتها كاختبارات صغيرة ومركزة تتعامل مع وحدات محددة. يجب أيضًا إنشاء الاختبارات مع وضع السرعة في الاعتبار لأنه يمكن إجراء الاختبارات السريعة بسرعة أكبر وبمعدل تكرار أعلى.

5. كن حذرًا مع اصطلاحات التسمية

إذا لم يلتزم المختبِرون باتباع قواعد التسمية الصحيحة، فمن السهل أن تضيع الاختبارات الجيدة بين العناصر الأخرى. يجب أن تكون أسماء الاختبارات مختصرة، لكنها تحتوي على تعبير كافٍ لوصف الموضوع بالكامل، بحيث يمكن العثور عليها واسترجاعها عند الحاجة. فوضع اسم مثل “Test-1” للاختبار لا يعطي معلومات كافية عن محتوى الاختبار أو هدفه.

6. احرص على إنشاء اختبارات لجميع الاحتمالات

يتطلب بناء قاعدة كود قوية اختبارات تتوقع السيناريوهات الإيجابية والسلبية على حد سواء. بالنسبة إلى السيناريوهات الإيجابية، يحتاج المختبِرون إلى إضافة اختبارات للمدخلات الصالحة. بالنسبة إلى السيناريوهات السلبية، يتعين على المختبِرين توقُّع المدخلات غير المتوقعة أو غير الصالحة.

من المهم أيضًا الحفاظ على تغطية اختبارية لحالات الحافة والظروف الحدية لضمان مرونة رمزك البرمجي بما يكفي للتعامل مع جميع أنواع المواقف.

7. اتبع نمط AAA

يجب أن تتبع الاختبارات أنماط الاختبار القياسية، مثل نمط الترتيب-التصرف-التأكيد Arrange-Act-Assert (AAA) الراسخ.

يدعو نمط AAA إلى تنظيم وإعداد الرمز البرمجي في اختبار الوحدة، ثم إجراء أي خطوة مطلوبة لإجراء الاختبار. وأخيرًا، يتضمن تقييم حالات الاختبار لمعرفة ما إذا كانت قد حققت نتائج الاختبار المتوقعة.

8. اختبر بشكل كامل، واختبر بشكل متكرر

ما مقدار الرمز البرمجي القابل للاختبار؟ سيختلف هذا المقدار وفقًا للظروف الخاصة بمؤسستك. ومع ذلك، عندما يكون الهدف هو الاختبار، من الجيد أن تهدف إلى أعلى مستوى ممكن من الناحية الواقعية والعملية.

ينبغي على القائمين بالاختبار محاولة تغطية الاختبار عند مستوى ما في نطاق 70 إلى 80% والتأكد من التكرار المنتظم للاختبارات.

9. استعادة بيئة الاختبار

يجب إجراء الاختبار في بيئة اختبار نظيفة. وهذا يعني أنه يجب على القائمين بالاختبار اتباع إجراءات التفكيك المتعلقة باستعادة النظام بعد انتهاء الاختبار.

قد تتطلب إجراءات التفكيك النموذجية من القائمين بالاختبار حذف الملفات المؤقتة أو تغيير المتغيرات العامة أو إيقاف اتصالات قاعدة البيانات. خلاف ذلك، من السهل أن يحدث فشل في الاختبار بسبب أجزاء من الرمز البرمجي الشاردة الموجودة التي تعطل الاختبارات المستقبلية.

10. لا تنسَ الواجهة العامة

عند التخطيط لاختبارات الوحدة، ضع في اعتبارك نوع الاستخدام الذي سيستخدم فيه الرمز البرمجي الخاص بك. تتطلب الواجهة العامة أيضًا خضوعها للاختبار، وكذلك أي خصائص أو أساليب عامة داخل الرمز البرمجي.

للحفاظ على التركيز، من الأفضل تقييد تنفيذ الاختبار بتلك التفاصيل التي تعد جزءًا من واجهة برمجة التطبيقات (API) العامة.

11. حافِظ على أن تكون الاختبارات مرتبطة بوظائف الكود

هناك فرق ملحوظ بين وظائف الرمز البرمجي التي يتم اختبارها وأي قواعد عمل سارية المفعول لهذا النظام. يجب أن يقوم الاختبار الذي يتم إجراؤه بتقييم وظيفة الرمز البرمجي وحدها.

أدوات اختبار الوحدات

يمتلك المطورون العديد من الأدوات المتاحة للاستخدام في اختبار الوحدات. وفيما يلي أكثرها استخدامًا:

  • Jest: هو خيار مفضل لدى كل من المطورين المتمرسين والمبتدئين (الذين يقدرون سهولة استخدامه)، يحلل إطار عمل Jest مكونات React وJavaScript. يسعى إلى توفير تجربة اختبار التكوين الصفري مع الحد الأدنى من وقت الإعداد وإنشاء اختبار سريع. ميزة أخرى هي الطريقة التي يُعد بها Jest التقرير حول تغطية الاختبار ويقيّم إجمالي المقدار من الرمز البرمجي الخاضع للتحقق من الصحة.
  • JUnit: عندما تحتاج عناصر Java إلى التقييم، عادةً ما يختار المختبِرون JUnit. يوفر JUnit تنظيمًا مثاليًا وإصلاحًا أكثر تنوعًا للكود واكتشافًا أفضل للأخطاء. بالنسبة إلى الفرق التي تقدِّر تعدُّد الاستخدامات، يوفر JUnit ذلك بكثرة. ولا يقتصر دوره على تبسيط عملية الاختبار فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا أثناء اختبار التكامل والاختبار الوظيفي للنظام بأكمله.
  • Pytest: يُدير Pytest بسهولة كتابة وتنفيذ الاختبارات المبنية حول لغة البرمجة Python. يمكن أيضًا استخدام Pytest في اختبار الوحدات، واختبار التكامل، والاختبار الوظيفي، والاختبار الشامل. ومن المعروف أيضًا أنه يوفر دعمًا مدمجًا لمَعلمات الاختبار، بحيث يمكنك تشغيل الاختبار نفسه باستخدام متغيّرات مختلفة - دون تكرار التعليمات البرمجية.
  • xUnit: عادةً ما يستخدم المطورون الذين يعملون في لغة البرمجة C# إطار عمل اختبار الوحدات مفتوح المصدر الشهير xUnit. يقدّر المطورون بيئة الاختبار الخاصة به على أنها مثالية لتوليد نوع العزل العميق اللازم لاختبار العناصر. حتى أنه يعمل بشكل جيد مع أدوات الاختبار الأخرى للمساعدة في تعزيز سير عمل التشغيل السلس. تساعد بنية xUnit في تبسيط إنشاء الاختبار.

كيف يؤثِّر الذكاء الاصطناعي في اختبار الوحدات

من المفهوم عالميًا الآن أن جميع الحوسبة هي الآن في حالة انتقالية، حيث يتم إحداث ثورة فيها من خلال قوة معالجة الذكاء الاصطناعي (AI). يحقق اختبار الوحدة فوائده الخاصة بسبب الذكاء الاصطناعي:

  • تغطية اختبار شاملة: الجانب الأكثر أهمية في اختبار الوحدة هو كشف الأخطاء، ويمكن للذكاء الاصطناعي العثور على الأخطاء التي قد يفوتها المختبرون البشريون. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء اختبارات "الشفاء الذاتي" التي يمكنها التعلم بمرور الوقت. وهذا تطور كبير.
  • تكثيف كتابة الاختبارات: يبني المختبرون بيئات الإنتاج على أوضاع غالباً ما تكون متغيرة وتخضع احتياجاتها للتغيير السريع. ولحسن الحظ، يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق أشياء معقدة بسرعة، مثل تطوير مجموعات كاملة من اختبارات الوحدات للحفاظ على الالتزام بالجدول الزمني لفرق التطوير.
  • التعليقات المستمرة: إحدى مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي هي الطريقة التي يعمل بها على تسهيل وتعزيز استخدام بيئات التطوير، ناهيك عن عمليات التطوير ومسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD). المردود الفوري للمختبرين هو التعليقات المستمرة التي يمكنهم الحصول عليها، والتي بدورها تتيح دورات تطوير أسرع.
  • التحليل المتخصص للاختبارات: باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحصل المختبِرون على حرية أكبر فيما يتعلق بأنواع الاختبارات التي يمكنهم تنفيذها. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تحليل السبب الأساسي لتقييم الأسباب الأساسية لفشل الاختبار. وبالمثل، يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء اختبارات أكثر تعقيدًا، مثل التحليل التنبؤي لفشل الاختبار، باستخدام أنماط التعليمات البرمجية والبيانات التاريخية للتنبؤ بفشل الاختبارات المستقبلية.

الموارد

تحقيق عائد الاستثمار: وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
دمج التخزين في البنية ثلاثية الطبقات الخاصة بك باستخدام OpenShift

اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
تحسين بنية التخزين المؤسسي لتحقيق أقصى قدر من الأداء

احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
بناء طبقة بيانات قابلة للتوسع ومرنة باستخدام IBM Storage Ceph

استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
تسريع طبقة البيانات الخاصة بك باستخدام أنظمة الملفات المتوازية (PFS)

رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
الاستفادة من التحليلات عبر كل طبقة

تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
اطّلع على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر المجموعة الكاملة

استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة مع حوكمة شاملة

احصل على نهج منظم لإدارة المخاطر والثقة والامتثال في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعلّم كيف تُطبَّق أطر الحوكمة عبر البنى السحابية متعددة الطبقات.
حلول ذات صلة
خدمة تطبيقات IBM Enterprise لـ Java

خدمة مُدارة بالكامل ومستأجر واحد لتطوير تطبيقات Java وتسليمها.

 استكشف تطبيقات Java
حلول عمليات التطوير

استخدم أدوات وبرمجيات عمليات التطوير لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية ونشرها وإدارتها عبر أجهزة وبيئات متعددة.

 استكشف حلول عمليات التطوير
خدمات تطوير تطبيقات المؤسسات

إن تطوير تطبيقات السحابة يعني البناء مرة واحدة، والتكرار بسرعة، والنشر في أي مكان.

 خدمات تطوير التطبيقات
اتخِذ الخطوة التالية

تقدِّم خدمات استشارات تطوير التطبيقات من IBM Cloud توجيهات الخبراء وحلولًا مبتكرة لتبسيط استراتيجيتك السحابية. تعاون مع خبراء IBM في مجال السحابة والتطوير لتحديث تطبيقاتك وتوسيع نطاقها وتسريعها، ما يحقق النتائج التحويلية لأعمالك.

 استكشف خدمات تطوير التطبيقات ابدأ البناء باستخدام IBM Cloud مجانًا