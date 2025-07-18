من بين أنواع الاختبار المختلفة، يوفر اختبار الوحدات رؤية شبه مجهرية لوحدة الكود، وهي أصغر مكوِّن فردي يتم تقييمه من خلال اختبار البرمجيات. إن العنصر الأساسي المطلوب لاختبار الوحدات بشكل صحيح هو العزل حتى يمكن تقييم وظائف الوحدة بشكل فعَّال.

تتضمن مزايا اختبار الوحدة تسريع عملية تطوير البرامج من خلال الأتمتة وتوفير تكاليف العمالة من خلال دمج تصحيح الأخطاء مبكرًا ضمن دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). تدعم جهود تصحيح الأخطاء هذه الاحتفاظ بأي تغييرات في الرمز البرمجي يتم إجراؤها أثناء التطوير وتحسين جودة الرمز البرمجي طوال الوقت.

تُساعد أُطر عمل اختبار الوحدة القائمين بالاختبار على إجراء الاختبارات على الوحدات الفردية وبناء قاعدة رمز برمجي شاملة أقوى. يحدث اجتياز الاختبار عندما يتحقق الاختبار من جزء معين من الرمز البرمجي ويجد أن الاختبار يتم تنفيذه بشكل صحيح، وأن أي عمليات تحقق مرتبطة (تسمى أيضا التأكيدات) قد تم تحقيقها بنجاح. يشير اجتياز الاختبار إلى أن الوحدة تتصرف كما هو متوقع.