يكتب المطورون ما يكفي من التعليمات البرمجية لتمرير كل اختبار، ثم يتم تحسين كلٍّ من الاختبار والتعليمات البرمجية قبل الانتقال إلى اختبار جديد ثم ميزة جديدة.

يفرض التطوير القائم على الاختبار على المطورين تباطؤ الإيقاع، والتحقق من تعليماتهم البرمجية وتنقيحها ضمن دورات تعليقات قصيرة. على الرغم من عدم كون ذلك إلزاميًا، تشجِّع فرق عمليات التطوير المبرمجين، من المبتدئين إلى المحترفين، على استخدام TDD عبر مجموعة واسعة من لغات البرمجة. على سبيل المثال، Java وPython وما إلى ذلك، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتطبيقات البرامج.

تعمل البرمجة بهذا الأسلوب على تعزيز العلاقة بين الترميز والاختبار (في شكل اختبارات مؤتمتة على مستوى الوحدة) وتصميم الكود. على الرغم من أن التطوير القائم على الاختبار قد يؤدي إلى زيادة وقت التطوير الأوَّلي، فقد ثبت أنه يعمل على تحسين وظائف الكود ومرونته وتوفير الوقت بشكل عام.

من خلال تحديد أي أخطاء ومعالجتها على الفور، يمكن للمطورين الذين يستخدمون TDD منع تحوُّل المشكلات الصغيرة إلى مشكلات أكبر. يُجبر التطوير القائم على الاختبار المطورين على التحقق من صحة التعليمات البرمجية وتنقيحها أثناء عملهم، وبالتالي تبسيط عمليات التحقق من الجودة النهائية والتصحيحات.

تتضمن إطارات العمل البديلة كتابة كود الإنتاج قبل كتابة جميع الاختبارات المؤتمتة أو كتابة مجموعة الاختبار بأكملها قبل كتابة كود الإنتاج. وقد ثبت أن هذه الأساليب، على الرغم من أنها ليست بالضرورة غير فعَّالة، تعمل على زيادة أوقات التصحيح الضرورية، خاصةً مع المشاريع الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا.

في حين أن التطوير القائم على الاختبار يُستخدم عادةً لإنشاء تعليمات برمجية جديدة للإنتاج، إلا إنه غالبًا ما يتم تطبيقه أيضًا لتحسين تصحيح التعليمات البرمجية القديمة التي تم تطويرها بتقنيات قديمة أو تقنيات أخرى.

يعكس التطوير القائم على الاختبار عملية التطوير التقليدية من خلال وضع الاختبار قبل التطوير. باعتباره نهجًا تكراريًا، يعمل التطوير القائم على الاختبار على تحسين جودة الكود وقابلية قراءته من خلال تعزيز سير العمل القابل للاختبار والذي يؤدي إلى كود عالي الجودة على مستوى الوحدة. عندما يقوم المطورون بتنفيذ اختبار الوحدة، فإنهم يركِّزون على جزء صغير من المنطق، مثل خوارزمية فردية. وكتابة التعليمات البرمجية بهدف نجاح الاختبارات لا يؤدي فقط إلى كود أنظف وأكثر متانة، بل يُسهم أيضًا في تحسين التوثيق.