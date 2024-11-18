يمكن أن تؤدي جودة البيانات الرديئة إلى تعطيل حتى أكثر مبادرات الذكاء الاصطناعي طموحًا، مما يؤدي إلى خسائر مالية وانتكاسات استراتيجية. تعالج حلول تكامل البيانات الحديثة، مثل IBM DataStage، هذه التحديات من خلال تعزيز قدرات المطورين والمهندسين والمؤسسات من خلال تقنية مصممة لتحسين كل من:
من خلال اعتماد إطار عمل قوي لتكامل البيانات، يمكن للشركات المساعدة في ضمان دقة بياناتها وتوفرها في الوقت المناسب وزيادة قيمتها، وإطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي وقيادة عملية اتخاذ قرارات مستنيرة عبر المؤسسة.
يتعرض قادة الأعمال لضغوط شديدة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي بسبب قدرته الكبيرة على التأثير في صافي الأرباح: فمن المتوقع أن يترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7٪ في غضون السنوات العشر القادمة. انطلاقًا من تقدير شركة Gartner أن 80٪ من المؤسسات ستكون قد نشرت نماذج الأساس أو تخطط لنشرها واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2026، فإن ضرورة دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي ستكون أعلى من أي وقت مضى.
ومع ذلك، تواجه الشركات التي تعمل على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي حواجز كبيرة للدخول، وخاصة المشكلات المتعلقة بالبيانات. تحتاج المؤسسات إلى بيانات موثوقة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي القوية واكتساب رؤى دقيقة، ومع ذلك فإن مشهد التكنولوجيا اليوم يقدم تحديات بيانات لا مثيل لها تعيق مبادرات الذكاء الاصطناعي. وفقًا لمؤسسة Gartner، سيتم التخلي عن 30% على الأقل من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إثبات المفهوم بحلول نهاية عام 2025، بسبب ضعف جودة البيانات.
تُعد البيانات النظيفة والمتسقة والموثوقة ضرورية لتعظيم عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار انفجار البيانات بتنسيقات ومواقع مختلفة. يمكن تسريع البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال نهج مؤسسي يستخدم بنية نسيج البيانات، والتي تعمل على إتاحة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة، مما يساعد على ضمان البيانات الموثوقة والجاهزة للأعمال في الوقت المناسب. إن الركيزة الأساسية لنجاح نسيج البيانات هي تكامل البيانات.
يُعد تكامل البيانات عنصراً حاسماً في نسيج البيانات وأحد المكونات الرئيسية لتحسين قابلية استخدام البيانات في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والتحليلات. من الضروري الآن أن تزدهر الشركات؛ فمن خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة، يمكن للشركات اكتساب رؤى قيمة واتخاذ قرارات أفضل واكتشاف فرص إيرادات جديدة وتبسيط العمليات. ومع ذلك، تواجه ممارسات وتقنيات تكامل البيانات التقليدية في كثير من الأحيان العديد من العقبات:
تتصدى حلول تكامل البيانات الحديثة لهذه التحديات من خلال تقديم:
ظلت شركة IBM بائعًا موثوقًا به في مجال تكامل البيانات، حيث تقدم أدوات رائدة في المجال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. لتلبية احتياجات الشركات في عالم السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي اليوم، قدمت IBM الجيل التالي من DataStage. وهو حل حديث لتكامل البيانات يساعد في تصميم الوظائف وتطويرها وتشغيلها لنقل البيانات وتحويلها بأداء رائد في المجال، مما يتيح للمؤسسات تحقيق أقصى استفادة من إمكانات بياناتها.
اقرأ المدونة التقنية للتعرف على كيفية تعزيز الجيل التالي من IBM DataStage لقدرات المطورين والمهندسين والشركات
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا لاكتشاف الفوائد التي يمكن أن يجلبها IBM DataStage لمؤسستك
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
™IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك فردي أو متعدد المستخدمين اليوم، سيتيح لك هذا توسيع نطاق مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا، وكل ذلك بسعر واحد مُغرٍ.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تعمّق في العناصر الثلاثة ذات الأهمية البالغة لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).