كيفية تحسين تجربة المرشح باستخدام الذكاء الاصطناعي

اليوم، يشير مصطلح "تجربة المرشح" اليوم إلى التصورات والمواقف التي يُكوّنها الباحثون عن عمل نتيجة تفاعلهم مع المؤسسة طوال مرحلتي الاستقطاب والتوظيف. إنها تشمل كل نقطة اتصال يمر بها المرشح مع الشركة، بدءاً من اللحظة التي يصادف فيها إعلان الوظيفة لأول مرة. تستمر تجربة المرشح خلال عملية التقديم، مروراً بمراحل الفرز، والمقابلات، والتفاوض على العرض، وصولاً في النهاية إلى مرحلة التعيين والتأهيل أو الرفض.

على عكس تجربة العميل التي خضعت للدراسة لعقود من الزمن، تُعد تجربة المرشح مجالاً حديثاً نسبياً. لكن أهميتها نمت بشكل كبير. ويعود هذا النمو جزئياً إلى أن سوق المواهب أصبح أكثر تنافسية حيث باتت قيمة المواهب التقنية تتجاوز بمراحل المهارات المتاحة لدى القوى العاملة العامة.

وفقًا لشركة Deloitte، سينمو الطلب على الوظائف التقنية في الولايات المتحدة ليصل إلى 7.1 مليون وظيفة بحلول عام 2034. وفي الوقت ذاته، بات لدى مرشحي النخبة توقعات متزايدة بالحصول على مستوى من الشفافية والتخصيص من أصحاب العمل يضاهي ما يحصلون عليه من كبرى العلامات التجارية الاستهلاكية. أصبحت المرونة في عملية التوظيف حاسمة في مشهد الأعمال السريع اليوم.

تتشكل تجربة المرشح من خلال عدة عناصر مترابطة:

هل إعلانات الوظائف وصفحات التوظيف متاحة للجميع؟

هل عملية تقديم الطلبات بديهية؟

هل القائمون على المقابلات محترفون ومجهزون؟

ما مدى مرونة الجدول الزمني لاتخاذ القرار؟

تعتمد التجربة الإيجابية للمرشحين في جوهرها على إظهار الاحترام والكرامة للمرشح في كل تعامل معه، بما في ذلك الأفراد الذين لم يتم اختيارهم.