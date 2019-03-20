على مدى قرون، كان يُعتقد أن الكهرباء من اختصاص السحرة - السحرة الذين تركوا الجمهور في حيرة من أمرهم حول مصدرها وكيفية توليدها. وعلى الرغم من أن بنجامين فرانكلين ومعاصريه كانوا على دراية جيدة بالظواهر عندما أثبت العلاقة بين الكهرباء والبرق، إلا أنه واجه صعوبة في تصور استخدام عملي لها في عام 1752. في الواقع، كان اختراعه الأكثر تقديرًا يتعلق بتجنب الكهرباء - مانعة الصواعق. تمر جميع الابتكارات الجديدة بتطور مماثل: الرفض، ثم التجنب، ثم الخوف، وربما القبول في النهاية.
اليوم، يرى الكثير من الناس الذكاء الاصطناعي كتقنية سحرية أخرى يتم استخدامها دون فهم كاف لكيفية عملها. يرون الذكاء الاصطناعي على أنه مميز ويقتصر استخدامه على الخبراء الذين أتقنوه وأبهرونا به. في هذه الأجواء، اتخذ الذكاء الاصطناعي جواً من الغموض مع وعود بالعظمة، والبعد عن متناول البشر العاديين.
الحقيقة، بطبيعة الحال، هي أنه لا يوجد سحر في الذكاء الاصطناعي. وقد تمت صياغة مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في عام 1956 ومنذ ذلك الحين تقدمت التكنولوجيا وخاب أملها وعادت للظهور من جديد. كما كان الحال مع الكهرباء، فإن الطريق إلى اختراقات الذكاء الاصطناعي سيأتي بالتجارب الجماعية. وفي حين أن العديد من هذه التجارب ستفشل، سيكون للتجارب الناجحة تأثير كبير.
وهذا هو المكان الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. وكما اقترح آخرون، مثل Andrew Ng، فإن الذكاء الاصطناعي هو الكهرباء الجديدة. وبالإضافة إلى انتشاره في كل مكان وتزايد إمكانية الوصول إليه، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز وتغيير الطريقة التي تُدار بها الأعمال في جميع أنحاء العالم. إنه يتيح التنبؤات بدقة قصوى ويؤتمت العمليات التجارية وصناعة القرار. التأثير واسع جداً، من تجربة العملاء إلى منتجات ذكية وخدمات أكثر كفاءة. وفي النهاية، ستكون النتيجة تأثيراً اقتصادياً على الشركات والدولة والمجتمع.
بالتأكيد، المؤسسات التي تدفع التجارب الجماعية في الذكاء الاصطناعي ستفوز بفرص السوق خلال العقد القادم. لإزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي، يجب النظر في عنصرين رئيسيين من الفئة: المكونات و العمليات. بمعنى آخر ، تحديد ما وراءه وكيف يمكن اعتماده.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
كما كانت الكهرباء مدفوعة بمكونات أساسية مثل المقاومات والمكثفات والصمامات الثنائية وما إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يتم تشغيله بواسطة عناصر البرمجيات الحديثة:
مع وجود هذه المكونات في متناول اليد، تقوم المزيد من المؤسسات بتحقيق أقصى استفادة من قيمة البيانات. ولكن للاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، يجب أن نفهم أيضاً كيفية تبني وتنفيذ التقنية. بالنسبة لأولئك الذين يخططون للحركة، فكر في هذه الخطوات الأساسية أولاً:
أصبح الذكاء الاصطناعي أساسياً مثل الكهرباء والإنترنت والهواتف المحمولة لأنه يحمل مع التيار. إن عدم وجود استراتيجية للذكاء الاصطناعي في عام 2019 سيكون مثل عدم وجود استراتيجية للمحمول في عام 2010، أو استراتيجية للإنترنت في عام 2000.
لنأمل أنه عندما تنظر إلى هذه اللحظة في التاريخ، يمكنك أن تفعل ذلك بمحبة، كشخص تبنى البيانات كمورد جديد واستخدم الذكاء الاصطناعي كمرفق الخدمات المطلوب لاستغلالها.
______________________________________________
ظهرت نسخة من هذه القصة لأول مرة على موقع Informationweek.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.