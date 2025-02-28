توفر التحليلات الإلزامية توصيات عن الإجراءات المثلى لتحقيق أهداف العمل، مثل رضا العملاء، والأرباح، وتوفير التكاليف. وتستخدم حلول التحليلات الإلزامية من IBM تقنية تحسين لحل القرارات المعقدة التي تشمل الملايين من متغيرات القرار، والقيود، والمقايضات.