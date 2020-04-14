وكما يعلم أي مسؤول تنفيذي في مجال الخدمات المالية، فإن تحسين نتائج الأعمال باتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب أصعب بكثير مما يبدو عليه الأمر. ويمكن للعديد من العوامل أن تعيق تحقيق المزيج الأمثل من توفير التكاليف وتخفيف المخاطر والربحية ورضا العملاء، بما في ذلك سرعة التقدم التقني والوافدين الجدد إلى السوق والمتطلبات التنظيمية المتغيرة باستمرار.

حتى إذا كنت قد عززت قراراتك التجارية باستخدام التحليلات التنبؤية، فقد لا تأخذ في الحسبان جميع المخاطر والشكوك الموجودة في المنظر المالي اليوم. وعلى سبيل المثال، قد لا تفكر في كيفية تأثير إصدار عدد كبير جدًا من خطوط الائتمان أو القروض المخفضة على مجالات أخرى من عملك، مثل قسم التحصيل الخاص بك.

ولهذا السبب تتجه الشركات التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى تقنيات تحسين القرارات لتحقيق أقصى استفادة من الفرص وتقليل المخاطر. وتوفر برامج Decision optimization قدرات التحليلات الإلزامية باستخدام خوارزميات رياضية معقدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتوصية بخطط عمل مثالية. ويمكنك تحسين التوازن بين أهداف العمل، مثل تقليل تكاليف خدمة العملاء أو تحسين رضا العملاء، وتحديد أفضل مسار للعمل في كل موقف.