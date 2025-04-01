IBM Decision Optimization Center يوفر منصة قابلة للتكوين لدعم صانعي القرار في مجال الأعمال مثل العلماء والمطورين والمحللين والمخططين والمجدولين. تستخدم تكنولوجيا المعلومات التحليلات القوية لحل تحديات التخطيط والجدولة الصعبة، مما يقلل من الجهد والوقت والمخاطر المرتبطة بحلول تحسين الأعمال المصممة خصيصًا. نشر المنصة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين الاستثمار من خلال الجمع بين البيانات والتحليلات مع تقنيات التحسينات المتطورة.
حوّل بيانات الرؤى إلى أعمال تجارية باستخدام التحليلات التحليلات الإلزامية للقدرات.
اكتشف حلولاً سريعة وموثوقة للغاية مع تحسين IBM فئة المؤسسة.
قم بتحسين التطبيق بسرعة باستخدام عنصر عنصر جاهز للاستخدام وتصور مدمج.
العمل مع بنية مفتوحة قائمة على المعايير وتعيين قواعد البيانات بسهولة في جداول بيانات التطبيق.
حركة سريعة من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة الإنتاج، على السحابة أو على السحابة أو محلياً مع خيارات نشر متعددة.
إدارة الوصول إلى وظائف التطبيق استناداً إلى ملفات تعريف المستخدمين.
|
التنزيلات
بناء حلول قابلة للتوسع للتوسع الأمثل
تعلّم كيفية إنشاء حلول التحسين للتوسع في أي مكان بسرعة ونشرها في أي مكان بكفاءة.
دليل تصميم التحسين ودعم اتخاذ القرار
قم بتنزيل منشور IBM ®Redbooks حول التحسين ودعم اتخاذ القرار في مجال تحسين الممارسات والبنية ونشر السيناريوهات والمزيد.
تنزيل من ®Passport Advantage
احصل على وصول آمن لتسجيل الدخول إلى معلومات ®Passport Advantage الخاصة بالموقع و التطبيق.
تنزيل الإصلاحات
قم بزيارة مركز الإصلاحات للحصول على الإصلاحات والتحديثات الخاصة ببرامج نظامك وأجهزته ونظام التشغيل.
|
الموارد
وثائق المنتج
استكشف معلومات المنتج والموارد IBM Decision Optimization Center.
متطلبات النظام التفصيلية
يمكنك الوصول إلى متطلبات النظام التفصيلية للإصدارات المدعومة من IBM Decision Optimization Center.
دورة حياة المنتج
تتبع دورة حياة الدعم IBM Decision Optimization Center.