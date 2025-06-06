حلول تكامل البيانات

تُعَد إدارة توقعات قدرات الذكاء الاصطناعي دون معالجة انتشار البيانات وعدم إمكانية الوصول إليها من أبرز التحديات التي تواجه قادة البيانات. تعاني فِرَق البيانات من صعوبة في التعامل مع البيانات المعزولة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وصعوبات أخرى تتعلق بجودة البيانات. ويزيد من حدة هذه التحديات الديون التقنية وانتشار الأدوات ونقص المهارات.

يوفِّر تكامل IBM watsonx.data لوحة تحكم موحدة، تُتيح لك العمل بسلاسة مع مسارات البيانات مثل الاستخراج، والتحويل، والتحميل (ETL) أو الاستخراج، والتحميل، والتحويل (ELT)، ومسارات التدفق في الوقت الفعلي، ومهام تكرار البيانات، دون الحاجة إلى استخدام أدوات متفرقة. ويوفِّر القدرة على التكيُّف لتنفيذ ونشر المسارات في أي مكان، سواء في البيئات السحابية أو المحلية أو الهجينة. ومن خلال قدرته المستمرة على مراقبة البيانات، يمكنك إدارة سلامة مسارات البيانات وضمان سرعة اكتشاف المشكلات ومعالجتها.

حوِّل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وساعِد على ضمان الوصول إلى بيانات موثوق بها ومتسقة بسرعة وعلى نطاق واسع.