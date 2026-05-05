إذا انتهت صلاحية S&S وكنت تستخدم إصدارات قديمة من البرامج، فأنت تفوِّت تحسينات الذكاء الاصطناعي الوكيل والأتمتة والأمان وسهولة الاستخدام، كما أنك تعمل دون الوصول إلى الإصلاحات المهمة أو دعم IBM.
تعرَّف على ما تفوِّته إذا لم تكن تستخدم أحدث إصدار/نسخة من المنتجات التالية.
يمكن لمستخدمي IBM MAS 9.1 إدارة الأصول والمرافق وتخطيط الاستثمارات بشكل استراتيجي ضمن تجربة موحَّدة، مع الاستفادة من مساعد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل بواسطة watsonx.ai لزيادة إنتاجية القوى العاملة.
يقدِّم IBM Db2 12.1 وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يعملون على تبسيط الإدارة وتسريع استكشاف الأخطاء وتحسين الأداء لأعباء البيانات الحيوية، مع ميزات أمان محسَّنة توفِّر مستوًى أعلى من التحكم والامتثال.
يوفر IBM Cognos Analytics 12.1.2 قدرات خدمة ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع وتبسيط إعداد البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، كما يقدِّم إصدارًا معبأً في حاويات يمكن تشغيله في أي مكان.
يمكنك تحديد مدى سلامة قواعد بياناتك وإدارتها بسهولة باستخدام أدوات إدارة البيانات من IBM Db2. تساعدك أدوات Db2 على إدارة قواعد البيانات، وتحسين أداء الاستعلامات، وتنفيذ النسخ الاحتياطي والاستعادة والترحيل ونسخ قواعد البيانات، مع زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف والحفاظ على خصوصية بياناتك وأمنها وسلامتها.
يوفر IBM MQ 9.4.2 تحسينات في الاتصال عبر المنصات وتطوير التطبيقات وقابلية الملاحظة، إضافةً إلى مراسلة آمنة وموثوق بها بين الأنظمة، وقدرات الذكاء الاصطناعي، ومسارات تحديث نحو البرمجيات كخدمة (SaaS) والسحابة الهجينة.
يوفر IBM Planning Analytics 2.1، مع دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل، رؤية فورية للبيانات، ما يجعل من السهل إعداد الميزانيات والتنبؤ والتقارير والتحليل بشكل مؤتمت.
يقدِّم IBM ELM 7.2.0 تحسينات في سهولة الاستخدام والأمان والأداء، مع وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجين يعملون على تبسيط مهام سير عمل التطوير وتسريع تسليم الأنظمة المعقدة عالية الجودة.
يوفر IBM Business Automation 25.0 منصة أتمتة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على حل التحديات التشغيلية بشكل أسرع، وتقليل أوقات انتظار العملاء، وتسريع العمليات، والحد من مخاطر الامتثال.
يوفر IBM App Connect Enterprise 13.0 واجهة مستخدم مبسَّطة وقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات جديدة في الأتمتة لتسريع تحقيق القيمة وتعزيز الحوكمة عبر بيئات التكامل.
خيار دعم برمجي لإصدارات محددة من المنتجات التي وصلت إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي، ما يمنحك وقتًا إضافيًا لتنزيل VRM أحدث.
خيار دعم برمجي للمنتجات التي تم الحصول عليها عبر IBM Passport Advantage والتي وصلت جميع إصداراتها ونسخها إلى انتهاء الدعم الأساسي.
خيار دعم برمجي للمنتجات التي تم الحصول عليها عبر IBM Passport Advantage ويوفر أولوية في التعامل مع الحالات وأوقات استجابة أقصر مقارنةً بخدمة Subscription and Support القياسية.
يُعَد تجديد IBM Software Subscription and Support (S&S) من أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة لحماية استثمارك في البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد من المرونة في التحديث في الوقت المناسب، بما في ذلك الانتقال إلى نموذج SaaS. يمكنك زيارة TechXchange للاطِّلاع على أحدث ندوات Subscription & Annuity (S&A) الخاصة بالتحديث.
ابحث في النشرات الأمنية عن معلومات حول الثغرات الأمنية المحتملة التي قد تؤثِّر في برامجك.
ملاحظة: يمكنك إضافة أو إزالة المنتجات وتعديل اشتراكاتك في أي وقت.