مساعد البناء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي المساعد في watsonx Orchestrate هواستوديو بناء الجيل القادم الذي يستفيد من ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهارات الرقمية لتمكين مجموعة من خبير المجال لابتكار مساعدين جدد ومقنعين بسرعة وسهولة من خلال رمز قوي ومقنع. وبالاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لهذا الغرض، يمكن للعملاء والموظفين إكمال المهام والعمليات المعقدة بسلاسة وسهولة من خلال تجربة لغة طبيعية جذابة للغاية.

توفر أداة بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الباني في watsonx Orchestrate باني الذكاء الاصطناعي التوليدي واستوديو الأتمتة لوقوفمساعدين مدعومين بنموذج لغوي كبير (LLM) مدعوم من قبل المساعدين الذين يرتكز عملهم على والبيانات والأتمتة. يمكّنك منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي المساعد من توسيع نطاق استثماراتك في الأتمتة وتوسيع نطاق الاعتماد من خلال واجهة محادثة عالية يبثها الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الوثوق به. يتم تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي للقدرات التحويلية بشكل أصلي من خلال IBMموثوق وشفاف من قبل LLMs الموثوقة والشفافة والمضبوطة بدقة لوظائف أعمال محددة. يتمتع البناؤون بالمرونة والتحكم في تحديد متى وكيف يتم الاستفادة من LLMs ®فيا اختيار LLM الأساسي، وتأسيس المحتوى، والإجراءات الموجهة من قبل الذكاء الاصطناعي ومهارات المحادثة. IBM watsonx Orchestrate يوفر تجربة طبيعية ومُحسَّنة لعملائك وموظفيك، ويوجههم خلال إتمام العمليات متعددة الخطوات مع ترك الذكاء الاصطناعي التوليدي يقوم بالأعمال الشاقة.