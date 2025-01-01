أمنوتات روبوت المحادثة المحفوظات الخاصة بك الذكاء الاصطناعي الحواري
حماية روبوت المحادثة المحفوظات الخاصة بك وحماية عملاء المؤسسات من الثغرات الأمنية من خلال قابلية التوسع وإضافة المزيد من الأمان عبر دورة حياة العميل
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درع وقفل يظهران مزيداً من الأمان للمحادثات
الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM) مؤسستك ضد المجهول

watsonx Assistant يوفر لك مجموعة كبيرة ومعقدة وحساسة للبيانات مع أمن روبوتات المحادثة على مستوى المؤسسات التي تحتاجها للحماية من المتسللين وإساءة استخدام بيانات العملاء, ودعم افتراضاتك في أوقات الذروة.

 

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هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟

اطلع على خيارات التسعير المختلفة لاشتراكك في watsonx Assistant وابدأ في إنشاء أول مساعد ذكاء اصطناعي جاهز للمؤسسات اليوم.
المزايا
ملكية البيانات

watsonx Assistant يمنحك التحكم في الوقت الفعلي في بياناتك في الوقت الحقيقي، بما في ذلك وظيفة ضبط البيانات التي تتم مشاركتها وتسجيلها عبر المثيلات.

 
عزل البيانات 

لتلبية الاحتياجات الإضافية للمجموعات الكبيرة، يوفر عزل البيانات الاختياري بيئة مستأجر مخزن بيانات معزول فعلياً وغير مشترك مع أي حسابات مستخدمين آخرين.
حماية البيانات 

اطمئن إلى أن بياناتك آمنة مع التشفير في حالة السكون وأثناء النقل باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة، بالإضافة إلى خيارات التشفير الخاصة نقطة النهاية.
الاختبارات والمراجعات الأمنية

نحن ندعم حماية بياناتك وبياناتك من الثغرات الأمنية ومخاطر روبوت المحادثة من خلال إجراء اختبار الاختراق الداخلي والخارجي, أمن روبوتات المحفوظات واختبار المراجعات المستمرة.

 

 
التحكم في الوصول 

اختر من في مجموعتك من يمكنه العرض ومن يمكنه الحصول على أذونات لتعديل المهارات الفردية والمساعدين والمثيلات بأكملها مع إدارة الوصول الآمن.

 

 
سجل التدقيق 

تتبّع التحديثات التي تم إجراؤها على المهارات والمساعدين على المستوى التفصيلي لفهم إجراءات حساس أثناء حدوثها بشكل أفضل.

 
تفاصيل الميزة

مرونة ومرونة النشر. قم بتنفيذ مساعدك أينما وكيفما تريد، مع إمكانية التغيير بمرور الوقت.

 قابلية التوسع المؤسسي

استخدام منخفض أم متوسط أم مرتفع؟ لا توجد مشكلة، فمساعد watsonx Assistant ينمو مع احتياجاتك ويمكنه التوسع لتلبية طلب العملاء.

 ينشر محلياً

قم بتشغيل مساعدك داخل بيئتك باستخدام IBM Cloud Pak for Data.

 تشغيل على IBM أو غيرها من سحابة عامة

تسريع الوقت المناسب للقيمة المناسبة للقيمة IBM Cloud. يمكننا التشغيل على أمازون أو جوجل أو مايكروسوفت السحابة أيضًا.

 التوافرية العالية والتعافي من الكوارث

يوجد في مواقعنا العالمية ثلاثة مراكز بيانات مركزية على بعد 8 أميال على الأقل من بعضها البعض تعمل بسلاسة لضمان توافر مساعدك.

 توفر منطقة متعددة المناطق متعددة المناطق

watsonx Assistant ينشر مع مناطق متعددة المناطق لدعم التوافرية العالية، وتقليل تعطل العملاء وفترة التعطل.

 اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

يوفر لك مساعد watsonx Assistant ما يصل إلى 99.9% من التوافر بناءً على الخطة التي تريدها.
الامتثال والشهادات

استمتع بنشر المرونة والمرونة بسلاسة في الوقت الذي تلتقي فيه مع الصناعات معيار. قم بتنفيذ مساعدك أينما وكيفما تريد، مع إمكانية التغيير بمرور الوقت.

 ISO 27001 و27017 و27017 و27018

watsonx Assistant حاصل على شهادة الأيزو في مجال الأمن المعلوماتي وحماية البيانات من التهديدات الأمنية والقراصنة.

 SOC 2

مساعد watsonx Assistant على سحابة IBM Cloud معتمد من SOC 2.

 قانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمحاسبة والمساءلة الأمريكي (HIPAA)

بالنسبة إلى watsonx Assistant ، يتوفر الدعم لـ مجموعة watsonx Assistant Enterprise ويتم استضافتها في IBM واشنطن العاصمة ودالاس، تكساس مركز البيانات.

 اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي

بالنسبة لمساعد watsonx Assistant وغيره من المنتجات، توفر شركة IBM تدابير خصوصية البيانات وتدابير الأمان والحوكمة لدعم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.

 PCI DSS

watsonx Assistant تفي بمعايير أمن بطاقات الدفع Standard (PCI DSS) لضمان قدرة الشركات على الحفاظ على البيئة الآمنة المطلوبة لقبول معلومات بطاقات الائتمان أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها.
إن خصوصية العميل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، والتزام IBMبالأمن الإلكتروني والامتثال التنظيمي يتيح لنا أن نرتاح، مع العلم أن بيانات عملائنا في أيدٍ أمينة. Bob Beatty نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي جنرال موتورز المالية جاهز دراسة الحالة

الأسئلة المتداولة

watsonx Assistant حاصلة على شهادة ISO لأمن المعلومات وأمن روبوت المحادثة وحماية البيانات في روبوت المحادثة لتلبية المعايير العالية لعملاء الشركات.

معظم خدمات Watson عديمة الحالة، مما يعني أن Watson لا تخزين بيانات العميل إذا أصدر العميل تعليمات IBM بعدم استخدام بيانات العميل لتحويل النموذج الأساسي. يتم إجراء عمليات التدقيق داخليًا، ولكن لحماية أمن روبوت المحادثة وروبوت المحادثة الخاصة بعملائنا، فإننا لا نشارك في العمليات.

Watson مبنية على نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتجربة العملاء ومساعدة العملاء على تغيير موعد أو تتبع شحنة أو التحقق من رصيد. ويستخدم Watson أيضًا خوارزميات التعلم الآلي ويطرح أسئلة متابعة لفهم العملاء بشكل أفضل وتمريرهم إلى وكيل بشري عند الحاجة.

جرّب نموذج كشف النية المحسّن. يتميز هذا النموذج الجديد، الذي يتم تقديمه كميزة تجريبية في مهارات الحوار والإجراءات باللغة الإنجليزية، بأنه أسرع وأكثر دقة. تجمع المعلومات التكنولوجية بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية وتقنيات التعلم العميق والنقل في نموذج متماسك يتسم بالاستجابة العالية في وقت التشغيل. لمزيد من المعلومات، راجع تحسين التعرف على الهدف.

تلتزم شركة IBM بتزويد عملائنا وشركائنا بحلول مبتكرة لخصوصية البيانات وأمنها وحوكمتها لمساعدتهم في رحلتهم نحو الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.

تعرف على المزيد IBM عن رحلة الاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات العامة (GDPR) الخاصة بنا وعروضنا وعروضنا الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات العامة لدعم رحلة امتثالك هنا.

يتوفر دعم قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) في الولايات المتحدة الأمريكية لخطط Enterprise المستضافة في مواقع واشنطن العاصمة أو دالاس. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين الإعدادات المدعومة من الاتحاد الأوروبي و HIPAA.

لا تقم بإضافة معلومات صحية شخصية (PHI) إلى بيانات التدريب (الكيانات والمقاصد، بما في ذلك أمثلة المستخدمين) التي تقوم بإنشائها. على وجه الخصوص، تأكد من إزالة أي معلومات شخصية من الملفات التي تحتوي على أقوال مستخدم حقيقي تقوم بتحميلها للتنقيب عن توصيات أمثلة المستخدم المقصودة أو النية.
اتخذ الخطوة التالية

استعد لبناء روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزة الأمان المدمجة.

حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك مع منتج واضح من خلال خطة مجانية اليوم.

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