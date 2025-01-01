watsonx Assistant يوفر لك مجموعة كبيرة ومعقدة وحساسة للبيانات مع أمن روبوتات المحادثة على مستوى المؤسسات التي تحتاجها للحماية من المتسللين وإساءة استخدام بيانات العملاء, ودعم افتراضاتك في أوقات الذروة.
اطلع على خيارات التسعير المختلفة لاشتراكك في watsonx Assistant وابدأ في إنشاء أول مساعد ذكاء اصطناعي جاهز للمؤسسات اليوم.
watsonx Assistant يمنحك التحكم في الوقت الفعلي في بياناتك في الوقت الحقيقي، بما في ذلك وظيفة ضبط البيانات التي تتم مشاركتها وتسجيلها عبر المثيلات.
لتلبية الاحتياجات الإضافية للمجموعات الكبيرة، يوفر عزل البيانات الاختياري بيئة مستأجر مخزن بيانات معزول فعلياً وغير مشترك مع أي حسابات مستخدمين آخرين.
اطمئن إلى أن بياناتك آمنة مع التشفير في حالة السكون وأثناء النقل باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة، بالإضافة إلى خيارات التشفير الخاصة نقطة النهاية.
نحن ندعم حماية بياناتك وبياناتك من الثغرات الأمنية ومخاطر روبوت المحادثة من خلال إجراء اختبار الاختراق الداخلي والخارجي, أمن روبوتات المحفوظات واختبار المراجعات المستمرة.
اختر من في مجموعتك من يمكنه العرض ومن يمكنه الحصول على أذونات لتعديل المهارات الفردية والمساعدين والمثيلات بأكملها مع إدارة الوصول الآمن.
تتبّع التحديثات التي تم إجراؤها على المهارات والمساعدين على المستوى التفصيلي لفهم إجراءات حساس أثناء حدوثها بشكل أفضل.
مرونة ومرونة النشر. قم بتنفيذ مساعدك أينما وكيفما تريد، مع إمكانية التغيير بمرور الوقت.
استخدام منخفض أم متوسط أم مرتفع؟ لا توجد مشكلة، فمساعد watsonx Assistant ينمو مع احتياجاتك ويمكنه التوسع لتلبية طلب العملاء.
قم بتشغيل مساعدك داخل بيئتك باستخدام IBM Cloud Pak for Data.
تسريع الوقت المناسب للقيمة المناسبة للقيمة IBM Cloud. يمكننا التشغيل على أمازون أو جوجل أو مايكروسوفت السحابة أيضًا.
يوجد في مواقعنا العالمية ثلاثة مراكز بيانات مركزية على بعد 8 أميال على الأقل من بعضها البعض تعمل بسلاسة لضمان توافر مساعدك.
watsonx Assistant ينشر مع مناطق متعددة المناطق لدعم التوافرية العالية، وتقليل تعطل العملاء وفترة التعطل.
يوفر لك مساعد watsonx Assistant ما يصل إلى 99.9% من التوافر بناءً على الخطة التي تريدها.
استمتع بنشر المرونة والمرونة بسلاسة في الوقت الذي تلتقي فيه مع الصناعات معيار. قم بتنفيذ مساعدك أينما وكيفما تريد، مع إمكانية التغيير بمرور الوقت.
watsonx Assistant حاصل على شهادة الأيزو في مجال الأمن المعلوماتي وحماية البيانات من التهديدات الأمنية والقراصنة.
مساعد watsonx Assistant على سحابة IBM Cloud معتمد من SOC 2.
بالنسبة إلى watsonx Assistant ، يتوفر الدعم لـ مجموعة watsonx Assistant Enterprise ويتم استضافتها في IBM واشنطن العاصمة ودالاس، تكساس مركز البيانات.
بالنسبة لمساعد watsonx Assistant وغيره من المنتجات، توفر شركة IBM تدابير خصوصية البيانات وتدابير الأمان والحوكمة لدعم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
watsonx Assistant تفي بمعايير أمن بطاقات الدفع Standard (PCI DSS) لضمان قدرة الشركات على الحفاظ على البيئة الآمنة المطلوبة لقبول معلومات بطاقات الائتمان أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها.
watsonx Assistant حاصلة على شهادة ISO لأمن المعلومات وأمن روبوت المحادثة وحماية البيانات في روبوت المحادثة لتلبية المعايير العالية لعملاء الشركات.
معظم خدمات Watson عديمة الحالة، مما يعني أن Watson لا تخزين بيانات العميل إذا أصدر العميل تعليمات IBM بعدم استخدام بيانات العميل لتحويل النموذج الأساسي. يتم إجراء عمليات التدقيق داخليًا، ولكن لحماية أمن روبوت المحادثة وروبوت المحادثة الخاصة بعملائنا، فإننا لا نشارك في العمليات.
Watson مبنية على نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للارتقاء بتجربة العملاء ومساعدة العملاء على تغيير موعد أو تتبع شحنة أو التحقق من رصيد. ويستخدم Watson أيضًا خوارزميات التعلم الآلي ويطرح أسئلة متابعة لفهم العملاء بشكل أفضل وتمريرهم إلى وكيل بشري عند الحاجة.
جرّب نموذج كشف النية المحسّن. يتميز هذا النموذج الجديد، الذي يتم تقديمه كميزة تجريبية في مهارات الحوار والإجراءات باللغة الإنجليزية، بأنه أسرع وأكثر دقة. تجمع المعلومات التكنولوجية بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية وتقنيات التعلم العميق والنقل في نموذج متماسك يتسم بالاستجابة العالية في وقت التشغيل. لمزيد من المعلومات، راجع تحسين التعرف على الهدف.
تلتزم شركة IBM بتزويد عملائنا وشركائنا بحلول مبتكرة لخصوصية البيانات وأمنها وحوكمتها لمساعدتهم في رحلتهم نحو الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
تعرف على المزيد IBM عن رحلة الاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات العامة (GDPR) الخاصة بنا وعروضنا وعروضنا الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات العامة لدعم رحلة امتثالك هنا.
يتوفر دعم قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) في الولايات المتحدة الأمريكية لخطط Enterprise المستضافة في مواقع واشنطن العاصمة أو دالاس. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين الإعدادات المدعومة من الاتحاد الأوروبي و HIPAA.
لا تقم بإضافة معلومات صحية شخصية (PHI) إلى بيانات التدريب (الكيانات والمقاصد، بما في ذلك أمثلة المستخدمين) التي تقوم بإنشائها. على وجه الخصوص، تأكد من إزالة أي معلومات شخصية من الملفات التي تحتوي على أقوال مستخدم حقيقي تقوم بتحميلها للتنقيب عن توصيات أمثلة المستخدم المقصودة أو النية.
استعد لبناء روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزة الأمان المدمجة.
حدد موعدًا لعرض توضيحي شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج لمناقشة ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لعملك أو ابدأ في بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك مع منتج واضح من خلال خطة مجانية اليوم.