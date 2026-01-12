IBM InfoSphere Information Server

تمكّن من استيفاء متطلباتك الفريدة بمرونة—بدءًا من تكامل البيانات وحتى جودة البيانات والإدارة

رسم لشكل سداسي من IBM

ما هو IBM InfoSphere Information Server؟

IBM InfoSphere Information Server عبارة عن منصة رائدة في مجال تكامل البيانات تعينك على فهم البيانات وتنقيتها ومراقبتها وتحويلها بسهولة أكبر. توفر هذه العروض قدرات معالجة متوازية كثيفة (MPP) تتميز بقابليتها للتوسع وبالمرونة.

قدِّم معلومات موثوقة إلى مبادرات الأعمال الحساسة الموجودة محليًا أو في البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو الهجينة باستخدام أنظمة فائقة التقارب على غرار  IBM Cloud Pak® for Data.
تكامل البيانات عبر الأنظمة المتعددة

يمكنك إحداث تكامل سريع ومرن للبيانات يمكن نشره محليًا أو في على السحابة باستخدام منصة الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) هذه.
فهم وحوكمة معلوماتك

اتبِع نهجًا موحّدًا لاكتشاف أصول تقنية المعلومات وحدِّد لغة عمل مشتركة لبياناتك.
تحسين توافق الأعمال والإنتاجية

اكتسِب فهمًا أفضل لأصول البيانات الحالية مع رفع مستوى تكاملها مع المنتجات ذات الصلة.
تقييم جودة البيانات وتحليلها ومراقبتها

حسّن الرؤى المستخلصة من بيانات مؤسستك من خلال تحليل القواعد المتكاملة على منصة بيانات غير متجانسة وقابلة للتوسع.

منتجات InfoSphere Information Server

IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition
تساعدك القدرات الشاملة لتكامل المعلومات على فهم البيانات ذات الجودة وإدارتها وإنشائها والاحتفاظ بها وتحويلها وتسليمها.
IBM InfoSphere Information Server for Data Integration
يمكنك فهم المعلومات الجديرة بالثقة والغنية بالسياق وتنقيتها وتحويلها ومراقبتها وتسليمها.
IBM InfoSphere Information Server for Data Quality
يمكنك تحويل البيانات إلى معلومات موثوقة من خلال تنقيتها ومراقبة جودتها باستمرار.
IBM InfoSphere Information Server on Cloud
يمكنك توفير منصة لتكامل البيانات وإدارتها تتميز بأنها شاملة وقابلة للتخصيص بالكامل، ومدعومة ببنية ®IBM Cloud التحتية.

الموارد

InfoSphere Information Server v11.7
تعرَّف على العناصر التي يقدمها أحدث إصدار والتي تعمل على وضع أساس للتحليلات الموثوقة لتحقيق التحول الرقمي.

منتجات ذات صلة

InfoSphere Information Server - مستودع البيانات

امنح مستودع بياناتك قدرات تكامل للمعلومات تتميز بقابليتها العالية للتوسّع وبأنها آمنة للغاية.

 ®IBM DataStage

يمكنك استخدام أداة تكامل البيانات ذات القابلية العالية للتوسع هذه في تصميم الوظائف وتطويرها وتشغيلها وهذه الوظائف تنقل البيانات وتحوّلها في المواقع المحلية وفي البيئة السحابية.

 IBM BigIntegrate

استخدِم هذه المنصة المرنة والقابلة للتوسّع في استخراج مجموعات تخزين البيانات الكبيرة لـ Hadoop وتحويلها وتكاملها.

 IBM InfoSphere Master Data Management

مكِّن مستخدمي الأعمال وتقنية المعلومات من التعاون والابتكار بالاستفادة من بيانات رئيسية موثوقة على مستوى المؤسسة.
اتخذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا للحصول على استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء تكامل البيانات في IBM
مزيد من الطرق للاستكشاف خدمات التحليلات خدمات أمن البيانات