IBM InfoSphere Information Server عبارة عن منصة رائدة في مجال تكامل البيانات تعينك على فهم البيانات وتنقيتها ومراقبتها وتحويلها بسهولة أكبر. توفر هذه العروض قدرات معالجة متوازية كثيفة (MPP) تتميز بقابليتها للتوسع وبالمرونة.

قدِّم معلومات موثوقة إلى مبادرات الأعمال الحساسة الموجودة محليًا أو في البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو الهجينة باستخدام أنظمة فائقة التقارب على غرار IBM Cloud Pak® for Data.