تُعَد IBM® InfoSphere® Information Server Enterprise Edition منصة بيانات رائدة في الصناعة وشاملة، توفِّر مجموعة متكاملة من القدرات. تشمل هذه القدرات أتمتة اكتشاف البيانات، والحوكمة القائمة على السياسات، وإعداد البيانات ذاتيًا، وتقييم جودة البيانات وتنقيتها أثناء انتقالها وعند تخزينها، بالإضافة إلى تحويل البيانات ونقلها بطريقة ديناميكية أو عبر الدُفعات. تساعدك على تقديم بيانات موثوق بها وجاهزة للاستخدام في مبادرات الأعمال الرئيسية مثل البيانات الكبيرة وبحيرات البيانات وتحديث مستودعات البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية - سواء في البيئة المحلية أم على السحابة الخاصة أم السحابة العامة أو على أنظمة متقاربة مثل IBM Cloud Pak® for Data.