يمكِّنك IBM InfoSphere Information Server for Data Quality من تنظيف البيانات ومراقبة جودتها بشكل مستمر، ما يساعد على تحويل بياناتك إلى معلومات موثوق بها. يوفر هذا الحل أدوات شاملة لجودة البيانات لمساعدتك على فهم بياناتك وعلاقاتها، وتحليل ومراقبة جودة البيانات بشكل مستمر، وتنظيف البيانات وتوحيدها ومطابقتها والحفاظ على دورة حياة البيانات.