IBM InfoSphere Information Server for Data Quality
تنظيف البيانات ومراقبة جودتها في بيئة موحدة
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تحويل بياناتك إلى معلومات موثوق بها

يمكِّنك IBM InfoSphere Information Server for Data Quality من تنظيف البيانات ومراقبة جودتها بشكل مستمر، ما يساعد على تحويل بياناتك إلى معلومات موثوق بها. يوفر هذا الحل أدوات شاملة لجودة البيانات لمساعدتك على فهم بياناتك وعلاقاتها، وتحليل ومراقبة جودة البيانات بشكل مستمر، وتنظيف البيانات وتوحيدها ومطابقتها والحفاظ على دورة حياة البيانات.

 تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024
توفير وظيفة تنظيف البيانات

يعمل على أتمتة التحقيق في بيانات المصدر وتوحيد المعلومات ومطابقة السجلات بناءً على قواعد العمل التي تحددها.
مراقبة جودة البيانات والحفاظ عليها

يُتيح لك تحليل جودة البيانات ومراقبتها باستمرار للحد من انتشار البيانات غير الصحيحة أو غير المتسقة.
توفير خيارات نشر مرنة

يُتيح لك طرح تطبيقات وبيانات وخدمات جديدة بسرعة ووضعها في الموقع الأمثل، سواء في البيئات المحلية أو السحابية أو كليهما.
الحفاظ على دورة حياة البيانات

يُحسِّن الرؤية وحوكمة المعلومات من خلال إتاحة رؤية كاملة وموثوق بها للمعلومات مع إثبات دورة الحياة والجودة.

القدرات

جودة البيانات وإدارتها

يكشف عن مشكلات جودة البيانات، ويضع خطة المعالجة باستخدام مقاييس تتماشى مع أهداف عملك. يساعدك على إدارة برنامج إدارة البيانات. ويطابق السجلات لإزالة التكرارات وتجميع السجلات العائلية وتنفيذ العديد من العمليات الأخرى.
توحيد البيانات والتحقق من صحتها

يساعد في الحفاظ على بيئة مرنة تركِّز على الأعمال لتخصيص عمليات توحيد البيانات لتلبية احتياجات أعمالك، مثل إثراء البيانات أو تنظيفها. يوفر ميزات التحقق من صحة البيانات، بما في ذلك تكوين جدول إخراج مرن لقواعد التحقق من صحة البيانات، والتسلسل، وتحليل التأثير.
وظائف التصنيف

يحدِّد مكان تخزين معلومات التعريف الشخصية (PII) وفئات البيانات الحساسة وغيرها من فئات البيانات. ويحدِّد أيضًا نوع البيانات الموجودة في عمود باستخدام ثلاث عشرة فئة بيانات محددة مسبقًا بما في ذلك بطاقة الائتمان ومعرِّفات دافعي الضرائب ورقم الهاتف الأمريكي. ويمكِّنك من إنشاء وتخصيص ثلاثة أنواع من فئات البيانات: قائمة القيم الصالحة والتعبير العادي (regex) وفئة Java.
الشهادات

يدعم تصنيف البيانات وتحليلها، والتحقيق فيها، وتوحيدها، ومطابقتها، وإدارة البقاء، والتحقق من العناوين ومراقبتها مباشرةً ضمن مجموعة Apache Hadoop. كما يدعم تنظيف العناوين والتحقق من صحتها باستخدام USAC وAVI على مجموعة Hadoop. ويتضمن شهادة Oracle Connector لـ IADB.
في البيئات المحلية أو السحابية

تمكَّن من تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة وجرِّب مزايا قدرات جودة البيانات في البيئة السحابية كجزء من InfoSphere Information Server on Cloud.
جودة البيانات وإدارتها

يكشف عن مشكلات جودة البيانات، ويضع خطة المعالجة باستخدام مقاييس تتماشى مع أهداف عملك. يساعدك على إدارة برنامج إدارة البيانات. ويطابق السجلات لإزالة التكرارات وتجميع السجلات العائلية وتنفيذ العديد من العمليات الأخرى.
توحيد البيانات والتحقق من صحتها

يساعد في الحفاظ على بيئة مرنة تركِّز على الأعمال لتخصيص عمليات توحيد البيانات لتلبية احتياجات أعمالك، مثل إثراء البيانات أو تنظيفها. يوفر ميزات التحقق من صحة البيانات، بما في ذلك تكوين جدول إخراج مرن لقواعد التحقق من صحة البيانات، والتسلسل، وتحليل التأثير.
وظائف التصنيف

يحدِّد مكان تخزين معلومات التعريف الشخصية (PII) وفئات البيانات الحساسة وغيرها من فئات البيانات. ويحدِّد أيضًا نوع البيانات الموجودة في عمود باستخدام ثلاث عشرة فئة بيانات محددة مسبقًا بما في ذلك بطاقة الائتمان ومعرِّفات دافعي الضرائب ورقم الهاتف الأمريكي. ويمكِّنك من إنشاء وتخصيص ثلاثة أنواع من فئات البيانات: قائمة القيم الصالحة والتعبير العادي (regex) وفئة Java.
الشهادات

يدعم تصنيف البيانات وتحليلها، والتحقيق فيها، وتوحيدها، ومطابقتها، وإدارة البقاء، والتحقق من العناوين ومراقبتها مباشرةً ضمن مجموعة Apache Hadoop. كما يدعم تنظيف العناوين والتحقق من صحتها باستخدام USAC وAVI على مجموعة Hadoop. ويتضمن شهادة Oracle Connector لـ IADB.
في البيئات المحلية أو السحابية

تمكَّن من تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة وجرِّب مزايا قدرات جودة البيانات في البيئة السحابية كجزء من InfoSphere Information Server on Cloud.

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