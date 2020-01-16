يمكِّنك IBM InfoSphere Information Server for Data Quality من تنظيف البيانات ومراقبة جودتها بشكل مستمر، ما يساعد على تحويل بياناتك إلى معلومات موثوق بها. يوفر هذا الحل أدوات شاملة لجودة البيانات لمساعدتك على فهم بياناتك وعلاقاتها، وتحليل ومراقبة جودة البيانات بشكل مستمر، وتنظيف البيانات وتوحيدها ومطابقتها والحفاظ على دورة حياة البيانات.
يعمل على أتمتة التحقيق في بيانات المصدر وتوحيد المعلومات ومطابقة السجلات بناءً على قواعد العمل التي تحددها.
يُتيح لك تحليل جودة البيانات ومراقبتها باستمرار للحد من انتشار البيانات غير الصحيحة أو غير المتسقة.
يُتيح لك طرح تطبيقات وبيانات وخدمات جديدة بسرعة ووضعها في الموقع الأمثل، سواء في البيئات المحلية أو السحابية أو كليهما.
يُحسِّن الرؤية وحوكمة المعلومات من خلال إتاحة رؤية كاملة وموثوق بها للمعلومات مع إثبات دورة الحياة والجودة.
أداة تكامل بيانات قابلة للتوسع بشكل كبير لتصميم وتطوير وتشغيل المهام.
احصل على قدرات تكامل المعلومات الشاملة لمساعدتك على فهم بيانات الجودة.
عزِّز قدرتك على فهم البيانات وتنقيتها ومراقبتها وتقديم معلومات موثوق بها.
يوفر منصة متكاملة وقابلة للتخصيص بالكامل لدمج البيانات وحوكمتها.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح.