حلٌّ لتصميم البيانات يمكِّنك من اكتشاف أصول البيانات المتنوِّعة والموزَّعة عبر المؤسسة، ونمذجتها، وربطها، وتوحيدها، ودمجها
يُعَدّ IBM InfoSphere® Data Architect حلاً تعاونيًا لنمذجة بيانات المؤسسات وتصميمها، يمكنه تبسيط وتسريع تصميم التكامل لمبادرات ذكاء الأعمال، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، والبنى الموجَّهة للخدمات (SOA). يتيح لك InfoSphere Data Architect التعاون مع المستخدمين في كلّ مرحلة من مراحل عملية تصميم البيانات، بدءًا من إدارة المشاريع، مرورًا بتصميم التطبيقات، ووصولًا إلى تصميم البيانات. وتساعد هذه الأداة في مواءمة العمليات والخدمات والتطبيقات وبُنى البيانات.
يسهم التصميم المبسَّط لمستودعات البيانات، ونمذجة الأبعاد، ومهام إدارة التغيير في تقليص زمن التطوير، ويوفِّر لك الأدوات اللازمة لتصميم المستودعات وإدارتها انطلاقًا من نموذج منطقي على مستوى المؤسسة.
توفّر الجداول المؤرَّخة زمنياً والمنظَّمة في أعمدة فهماً أوضح لأصول البيانات، بما يساعد على زيادة الكفاءة وتقليل الزمن اللازم لطرح الحلول في السوق.
يمكن للفرق الصغيرة أو الفرق الكبيرة الموزَّعة جغرافيًا استخدام InfoSphere Data Architect كإضافة ضمن نسخة مشتركة من بيئة Eclipse، أو مشاركة المكوّنات عبر مستودعات قياسية لإدارة التكوين.
مكِّن مستخدمي الأعمال وتقنية المعلومات من التعاون والابتكار بالاستفادة من بيانات رئيسية موثوقة على مستوى المؤسسة.
احصل على رؤية موثوقة للبيانات في بيئة حوسبة هجينة.
قم بفهرسة بياناتك، وفهم معناها، وتتبع كيفية استخدامها — كل ذلك من مكان واحد.