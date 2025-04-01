مجمِّعات IBM

تعمل مجمّعات Z على تسريع عملية التحويل الرقمي من خلال تحسين إنتاجية المطورين من خلال ميزة لغة جديدة وميزة العمل على لغة Z، مما يتيح لك دمج Z بسرعة في حلول الويب والسحابة وحلول محمول.

تقوم مجمعات ®Power بتحديث وتحسين التطبيق الخاص بك مع التجميع التقني المتقدم AIX و Enterprise Linux المنصات.



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