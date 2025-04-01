مجمِّعات IBM

IBM تعمل المحولات البرمجية على تقليل التكلفة من خلال توفير تقنيات التحسين التقنية التي تستخدم ®IBM Z و IBM ®Power لتعزيز التطبيق العملي.
تعمل مجمّعات Z على تسريع عملية التحويل الرقمي من خلال تحسين إنتاجية المطورين من خلال ميزة لغة جديدة وميزة العمل على لغة Z، مما يتيح لك دمج Z بسرعة في حلول الويب والسحابة وحلول محمول.
تقوم مجمعات ®Power بتحديث وتحسين التطبيق الخاص بك مع التجميع التقني المتقدم AIX و Enterprise Linux المنصات.
تعرّف على عائلات المترجمين ومنتجاتهم:
تساعدك مجمعات COBOL على استخدام التطبيق الموجود لديك على نظامي ®z/OS و AIX.
Advancedمجمّعات عالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.
مُجمِّعات عالية الأداء تُستخدم لتطوير برامج C و C++C المعقدة.
Advanced مجمّعات لدمج PL/I التطبيق مع التقنية الحديثة للويب.
مترجم يدعم z/OS التطبيق المكتوب في Python. استخدم تحديث المعلومات لتحديث حساس التطبيق الخاص بك من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية والأغلفة لتوسيع نطاق حساس التطبيق للأعمال من أجل تسليم أسرع.
محول برمجي Go قياسي من شركة الصناعات البرمجية يجلب إطار عمل قوي لبناء تطبيق سريع وقابل للتوسع على منصة z/OS.
مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) بدون رسوم لتوصيل Node.js التطبيق z/OS الموارد . توفر تكنولوجيا المعلومات حل جافا سكريبت ®جافا سكريبت مستقل وقت التشغيل وجافا سكريبت من جانب الخادم لبناء وحدات Node.js الأصلية وجافا سكريبت لمنصة IBM Z.
منصة لبناء تطبيق مؤسسي حديث قوي للغاية وقابل للتوسع وموثوق به وموثوق به. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الدفعات والمعاملات والخدمة المصغرة وغير ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وإطار العمل الخاص بـ Java.