IBM PL/I Compiler Family

محوّلات برمجية متقدمة لدمج تطبيقات PL/I مع تقنيات الويب الحديثة

A conceptual diagram showcasing PL/I programming with interconnected nodes on a gradient blue and purple background. The central circle prominently displays 'PL/I' in bold text, with lines branching out to smaller nodes. The design emphasizes connectivity and data flow in programming.

توفر محوّلات IBM PL/I حلولًا مفتوحة تساعدك على الاستفادة من البرمجيات الوسيطة للشبكات أثناء تطوير التطبيقات المستندة إلى الويب والقابلة للتوسع وإدارتها. تدعم هذه المحولات البرمجية متعددة المنصات IBM AIX® و IBM z/OS®. 
تتيح محوّلات IBM PL/I استخدام تعليمات PL/I الحالية لترقية تطبيقاتك بتقنيات حديثة.

PL/I for AIX

بيئة تطوير قوية لبناء تطبيقات PL/I. وهي مُحسَّنة للتكامل مع البرمجيات الوسيطة، مثل IBM TXSeries® وIBM Db2®، على أنظمة تشغيل IBM AIX.

Enterprise PL/I for z/OS

بيئة تطوير برمجيات لبناء وصيانة تطبيقات PL/I على أنظمة تشغيل IBM z/OS. 

