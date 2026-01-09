IBM PL/I Compiler Family

توفر محوّلات IBM PL/I حلولًا مفتوحة تساعدك على الاستفادة من البرمجيات الوسيطة للشبكات أثناء تطوير التطبيقات المستندة إلى الويب والقابلة للتوسع وإدارتها. تدعم هذه المحولات البرمجية متعددة المنصات IBM AIX® و IBM z/OS®.

تتيح محوّلات IBM PL/I استخدام تعليمات PL/I الحالية لترقية تطبيقاتك بتقنيات حديثة.