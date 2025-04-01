IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

مجموعة أدوات وقت التشغيل وتطوير Java عالية الأداء تدعم مواصفات الإصدار القياسي من Java

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IBM® Semeru Runtime Certified Edition for z/OS (المعروف سابقًا باسم IBM 64-bit SDK for z/OS, Java Technology Edition) معتمد ليكون متوافقًا مع مواصفات Java Standard Edition، مما يوفر لمطوري z/OS القدرة على الاستفادة من ميزات لغة Java الجديدة والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات في مجتمع Java.

يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة عالية القوة والمرونة والموثوقية. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات مجمّعة ومتعلقة بالمعاملات والخدمات المصغرة وغير ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وأُطر العمل الخاص بلغة Java.

 تعرّف على IBM Java 8، جداول دعم دورة حياة Semeru
ما الجديد؟ تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة
المزايا
حزمة تطوير برمجيات Java على z/OS

اختبر تطبيقات Java وانشرها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الإصدار القياسي من Java.
وفورات في التكاليف

شغّل أعمال Java المؤهلة باستخدام معالجات المعلومات المتكاملة IBM Z® (zIIPs).
أوقات تشغيل Semeru

استفد من مكتبات الفئات من OpenJDK و Eclipse OpenJ9 Java VM.
الأداء العالي

مكّن تطبيقات Java للاستفادة من أحدث مجموعات تعليمات IBM Z.
مراقبة التطبيقات

انشر مراقبة وتشخيصات محسّنة لتطبيقاتك.
تحسينات أخرى

استفد من تحسينات الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة.
بوابات المعلومات

تعرف على ترقية Java وإمكانية التشغيل البيني على z/OS.  

 ترقية IBM Java SDK و Semeru Runtime على z/OS

تفضل بزيارة البوابة الشاملة لتخطيط رحلة الترقية إلى أحدث إصدارات IBM Semeru.

 قابلية التشغيل البيني لـ IBM COBOL و Java

تعرّف على تفاصيل تحقيق التشغيل البيني بين IBM COBOL و IBM Semeru على z/OS.
المزايا
جمع المهملات من دون إيقاف مؤقت (GC)

قلل أزمنة الإيقاف المؤقت لجمع المهملات للتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة والتي تملك مساحة تخزين كبيرة عن طريق استخدام مرفق خدمات التخزين المحمي المُقدم على IBM® z14.

 استكشف جمع المهملات
مكتبة مسرع الوصول إلى البيانات (DAA)

استخدم المشغلات العشرية المشفرة الثنائية الفعالة التي تستفيد من أحدث تعليمات IBM® z/Architecture العشرية والعشرية المعبأة في ناقلات.

 استكشف مكتبة مسرع الوصول إلى البيانات
التكيف المؤتمت لآلة Java Virtual Machine (JVM)

تكيف تلقائيًا مع موارد النظام المتغيرة وسعته من خلال التحجيم التلقائي لجمع المهملات ومسارات التجميع في الوقت المناسب.
إمكانية التشغيل البيني الأصلي 31 بت

نفِّذ التشغيل البيني مع المكتبات الأصلية 31 بت عبر واجهة Java الأصلية مع تطبيق Java 64 بت الخاص بك.

 حالات استخدام للتشغيل البيني للمكتبات الأصلية 31 بت
مقدمو الخدمات الأمنية والخدمات والإضافات

استفد من إضافات z/OS JAAS وتشفير الأجهزة وتطبيقات مخزن المفاتيح (بما في ذلك (مخازن مفاتيح RACF) مع ملحق التشفير Java.

 اقرأ دليل الأمان
نشر Java SDK على z/OS

منتج Java متوافق تمامًا يتضمن منافذ منصة IBM z/OS لمكتبات OpenJDK فئة Java و Eclipse OpenJ9 JVM.
مشغل مجموعات ومجموعة أدوات Java لـ z/OS

شغّل تطبيق Java كمهام مجمعة أو مهام قيد التشغيل. ويمكنك الوصول إلى بيانات z/OS التقليدية وخدمات نظام z/OS الرئيسية مثل البحث في الكتالوج وتدفقات السجلات والمزيد.

 مشغل مجموعات ومجموعة أدوات JZOS
من دون رسوم ترخيص

مضمن كجزء من z/OS ومتاح من دون رسوم ترخيص. استخدم حزمة تطوير البرمجيات من دون رسوم لـ z/OS الآن وابدأ العمل بسرعة.
دراسات حالة
Java و COBOL Unite: تحديث الخدمات المصرفية الأساسية على IBM Z

قامت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Atruvia AG بدمج Java مع COBOL في IBM IMS على IBM Z، مما سمح بجعل وظائف الخدمات المصرفية الأساسية قابلة للوصول عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يعمل هذا النهج على تسريع إنشاء خدمة جديدة مع إطالة عمر التطبيق وقيمته.
تعزيز التكامل باستخدام Semeru Runtime و Open Liberty على z/OS

وقد استفادت Primeur من Semeru Runtime على z/OS و Open Liberty كعناصر أساسية لمنصة تكامل البيانات الرئيسية الخاصة بها، مما ساعد في ضمان عمليات قوية وفعالة على IBM Z.
تجربة سلسة: الترقية إلى Semeru 17 على IBM Z

شاركت شركة Phoenix Software معارف حول تجربتها السلسة في الترقية إلى Semeru 17، مع تسليط الضوء على التحسينات في الأداء والتوافق لتطبيقات Java على IBM Z.
حالات الاستخدام إمكانية التشغيل البيني لـ Java مع اللغات الأخرى

تعرف على المزيد حول مدونة مركزية لجميع احتياجات التشغيل البيني لـ Java الخاصة بك.

 استكشف التواصل بين اللغات الأخرى تطوير تطبيقات Java لنظام IMS

اكتب تطبيقات Java للوصول إلى قواعد بيانات IMS ومعالجة معاملات IMS.

 استكشف البرمجة لـ IMS Java في CICS

اكتب تطبيقات Java التي تستخدم خدمات ®CICS مع تحكم CICS، تمامًا كما تفعل مع أي بيئة أخرى.

 البدء باستخدام Java في CICS
قارن الإصدارات
إصدار PAX

تنسيق أرشيف PAX القابل للتثبيت الذاتي. استخدم IBMid الموجود لديك للوصول أو أنشئ واحدًا عند التسجيل.

 نزّله الآن إصدار SMP/E

يمكن للتنسيق القابل للتثبيت SMP/E (CBPDO و ServerPac) إدارة التحديثات بسهولة. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. ومتوفر من خلال Shopz من خلال البحث عن معرف المنتج 5655-UA1.

 احصل عليه من Shopz Installation Manager

يمكن أن يساعدك تنسيق IBM Installation Manager (IM) القابل للتثبيت على إدارة تحديثات المنتج، وهو متوفر من خلال IBM Fix Central أو IM Repository. اتبع التعليمات لتنزيل الملف المضغوط من IBM Fix Central.

 تعليمات التثبيت

مرونة التثبيت والتحديث والصيانة

التثبيت المحلي والذاتي، متوافق مع UNIX

تُدار باستخدام أداة تتبع SMP/E

مُدار عبر IBM IM مع مستودعات محلية/عن بُعد

من دون رسوم ترخيص

شغّل تطبيقاتك الخاصة

وظائف كاملة

دعم IBM عالمي المستوى

مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48

مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48

مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
تعليمات التثبيت

تتوفر SDK كحزم SMP/E وكحزم غير SMP/E وهي مدعومة على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة.
استكشف تعليمات التثبيت

الأسئلة الشائعة

إن حزم تطور برمجيات IBM لـ Java هي منتجات مجانية تُطلب مع  ®IBM z/OS. للحصول على أحدث المستويات وحزم الإصلاح، تفضل بزيارة صفحة تنزيل إصدار Pax (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أو انتقل إلى Shopz للحصول على إصدارات SMP/E.

نعم، حزم تطوير برمجيات IBM لمنتجات Java من دون رسوم للترخيص.

رمز Java و Java Virtual Machine مؤهلان للتشغيل على معالجات المعلومات المتكاملة IBM z (zIIP). مكتبات المستخدم الأصلية التي تُستدعى من خلال واجهة Java الأصلية (JNI) غير مؤهلة.

حزم تطوير برمجيات IBM لـ Java مؤهلة للحصول على الدعم عبر معرف برنامج الاشتراك والدعم لحزم تطوير برمجيات IBM لـ z/OS. يمكن للعملاء استخدام معرف برنامج الاشتراك والدعم (S&S) لفتح حالات الدعم. ولاحظ أن حالات الدعم لتطبيقات Java ضمن نظام تشغيل IBM z/OS ومنتجات البرامج الوسيطة يجب فتحها مباشرةً مقابل تلك المنتجات.

تواريخ دورة حياة حزمة تطوير برمجيات Java

للترقية إلى أحدث إصدار من Semeru Java على z/OS، تفضل بزيارة بوابة الترحيل.

لتحقيق التوافق بين IBM COBOL و Java على IBM z/OS، تفضل بزيارة بوابة التشغيل البيني IBM COBOL و Java.
الموارد مكتبة دروس Java التعليمية

اطلع على هذه الدروس التعليمية لـ Java لفهم Java على z/OS بشكل أفضل.

 دليل مستخدم حزمة تطوير المنتجات

تعرّف على المزيد حول الميزات الجديدة والتحسينات والإصلاحات الخاصة بإمكانية الخدمة من OpenJDK و OpenJ9 و IBM.

 نصائح تخص Java على z/OS

تصفح الموارد المختلفة للعثور على تلميحات ونصائح للعمل باستخدام Java على z/OS.

 كيف أحدثت Java ثورة في طريقة استفادة العملاء من IBM Z

تعرف على السبب وراء استمرار IBM في الحفاظ على التزامها بالبقاء في طليعة تطوير Java.

الأسئلة الشائعة: بدء استخدام تطبيقات Java على z/OS

استكشف الموارد الأساسية للبدء في كتابة وتشغيل تطبيقات Java المستقلة على z/OS.
الخطوات التالية

تعرف كيف يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.   

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