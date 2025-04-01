IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

Atruvia AG Java و COBOL Unite: تحديث الخدمات المصرفية الأساسية على IBM Z قامت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Atruvia AG بدمج Java مع COBOL في IBM IMS على IBM Z، مما سمح بجعل وظائف الخدمات المصرفية الأساسية قابلة للوصول عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يعمل هذا النهج على تسريع إنشاء خدمة جديدة مع إطالة عمر التطبيق وقيمته.

Primeur تعزيز التكامل باستخدام Semeru Runtime و Open Liberty على z/OS وقد استفادت Primeur من Semeru Runtime على z/OS و Open Liberty كعناصر أساسية لمنصة تكامل البيانات الرئيسية الخاصة بها، مما ساعد في ضمان عمليات قوية وفعالة على IBM Z.