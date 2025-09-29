IBM Fortran Compiler Family

محوِّلات برمجية متقدمة وعالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.

خلفية هندسية مجردة باللون الأزرق بدرجات مختلفة وأشكال مثلثية تشكِّل نمطًا متعدد الأوجه.

لمحة عامة

تساعدك محوِّلات IBM Fortran البرمجية على إنشاء البرامج الحسابية المكثفة وصيانتها. توفِّر لغة Fortran مجموعة من ميزات العمليات الحسابية، ومعالجة المصفوفات، والبنى البرمجية لمساعدتك على إنشاء خوارزميات النمذجة المعقدة.

Fortran Compiler Family

Open XL Fortran for AIX

تسهيل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة في Fortran لمنصة IBM Power. يتضمَّن البنية التحتية للمحوِّل البرمجي LLVM بالكامل.

 استكشِف IBM Open XL Fortran for AIX Open XL Fortran for Linux

يجمع بين تقنية Open XL Fortran والبنية التحتية للمحوِّل البرمجي LLVM.

 استكشِف IBM Open XL Fortran for Linux XL Fortran for Linux

تطوير تطبيقات كبيرة ومعقدة بلغة البرمجة Fortran. 

 استكشِف IBM XL Fortran for Linux VS Fortran

يعمل كود Fortran على تجميع إنشاء تطبيقات فعَّالة تتضمن عمليات حسابية ومعالجة البيانات الرقمية.

 استكشِف IBM VS Fortran

منتجات ذات صلة

عائلة IBM C and C++ Compiler Family

برامج معقدة بلغتَي C وC++ باستخدام هذه المجمعات عالية الأداء.

 ميزة IBM High-Level Assembler and Toolkit Feature

تحسين إنتاجية المبرمج وتبسيط تطوير البرامج وصيانتها باستخدام هذا المحوِّل البرمجي ومجموعة الأدوات الاختيارية.

 IBM COBOL Compiler Family

المحوِّلات البرمجية COBOL التي تساعدك على الاستفادة من تطبيقاتك الحالية على تأكيدها z/OS وAIX.

 IBM PL/I Compiler Family

محوّلات برمجية متقدمة لدمج تطبيقات PL/I مع تقنيات الويب الحديثة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف برامج تحويل برمجي متقدمة وعالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z أو Power.
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم والخدمات مجتمع المطورين شركاء الأعمال IBM Redbooks خدمات تطوير التطبيقات