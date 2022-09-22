يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Go محولًا برمجيًا للغة Go متوافقًا مع معايير الصناعة وتم تحسينه لمنصة z/OS.يستخدِم المحول البرمجي Go أحدث تعليمات z/Architecture لتوفير تنفيذ استثنائي على منصة z/OS.
تطوير وتنفيذ تطبيق Streamline Go على أنظمة IBM Z. وهو يستخدم ممارسات برمجة Go الحديثة ونظام بنائي غني من الحزم، خاصةً للتطبيقات المدعومة بالسحابة على z/OS.
دعم واسع النطاق لخوارزمية التشفير، وهو ما تحتاجه التطبيقات الحديثة لتأمين البيانات و/أو الاتصالات.
مجموعة غنية من المكتبات القياسية ومكتبات الطرف الثالث لمهام البرمجة المتنوعة.
تحسين مستمر من قِبل مجتمع متنامٍ، ما يضمن الوصول إلى أحدث الأدوات والوحدات.
يمكن للمطورين استخدام بساطة وكفاءة لغة Go لتطوير التطبيقات بسرعة، ما يقلل من وقت الوصول إلى السوق.
تعرف على كيفية استخدام مرافق الخدمات القائمة على Go لتحقيق تنفيذ أسرع وتكلفة أقل للعملاء.
سرّع رمز خوارزميات التشفير لجعله يعمل بشكل أسرع عدة مرات والحفاظ على أمان عمليات التشفير.
تعرف على كيفية تصحيح أخطاء برنامج جُمع باستخدام IBM Open Enterprise SDK for Go باستخدام مصحح أخطاء z/OS.
استخدم مخازن البروتوكولات لتحويل البيانات إلى سلسلة وتشغيل تطبيق خادم عميل مع gRPC في Go.