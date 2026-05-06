جرِّب IBM Cloud Databases مجانًا

جرِّب قواعد بيانات عالية الأمان، وسحابية الأصل أو مبنية على تقنيات مملوكة، تدعم بنية IBM Cloud التحتية مجانًا.
يتضمن حساب IBM Cloud المجاني إمكانية الوصول إلى أكثر من 350 منتجًا. ويُتيح إنشاء التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والمزيد.
تمكَّن من الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا دون تاريخ انتهاء، بما في ذلك قواعد بيانات IBM® Cloud: IBM® Cloudant وIBM® Db2 SaaS.
جرّب أي شيء على IBM Cloud باستخدام هذا الرصيد، والمتاح لمدة 30 يومًا. يتم التطبيق تلقائيًا على حسابك بعد التسجيل.
استخدِم رصيدك البالغ 200 دولار أمريكي للبناء باستخدام قواعد البيانات العلائقية، وقواعد بيانات المستندات، وقواعد بيانات المفتاح والقيمة، وقواعد البيانات داخل الذاكرة، والمزيد.
يمنحك حساب IBM Cloud المجاني الذي تحصل عليه إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا تضم خطط تسعير Lite.وهذا يعني أن الخطة مجانية دائمًا.لن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم، ولن تنتهي صلاحية الخطة أبدًا.
للبدء بالبناء على IBM Cloud، ستحتاج أولًا إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني (على ألَّا يكون هذا البريد مرتبطًا بحساب موجود مسبقًا).
يلزم توفير معلومات الدفع مسبقًا، لكن لن تُفرض عليك رسوم إلا عند استخدام خدمة مدفوعة، ومع ذلك سيكون هناك خصم رمزي على بطاقتك للتحقق من صلاحيتها.
ستكون هناك رسالة تأكيد تعرض الرسوم على شاشتك بعد قيامك بإدخال معلومات بطاقة الائتمان.يحدد التاجر المبلغ ولكن عادةً ما يكون المبلغ حوالي دولار أمريكي واحد.
والاحتفاظ بهذه المعلومات مسجّلة، يساعد على تحقيق انتقال سلس إلى خطة Pay-As-You-Go، إذا اختَرت ذلك.
لن يترتب على استخدام خطط Lite تحمُّل أي رسوم أبدًا؛ ومع ذلك، لاستخدام الخطط الأخرى بخلاف Lite في الطبقة المجانية، يلزم الترقية إلى خطة الدفع حسب الاستخدام (Pay-As-You-Go).عند استهلاكك لما يتجاوز حد الطبقة المجانية للخدمة، تتم فوترة استخدامك للموارد شهريًا.
يمكنك ضبط حدود إنفاق منفصلة للحساب والحاوية وبيئة التشغيل وجميع الخدمات وخدمات محددة. وستتلقى إشعارات تلقائيًا عندما يصل إنفاقك الشهري إلى 80% و90% و100% من هذه الحدود. لإعداد إشعارات الإنفاق، انقر على إدارة > الفواتير والاستخدام ثم اختَر إشعارات الإنفاق. للمزيد من المعلومات، راجِع إعداد إشعارات الإنفاق.
مجانية دائمًا – هذه منتجات تحتوي على خطة Lite، ولا تنتهي صلاحيتها أبدًا.وقد تم تصميمها؛ لتتمكن من العمل على مشاريعك دون قلق والمساعدة على منع تكوين فاتورة عن طريق الخطأ.تعتمد حصص خطة Lite على الاستخدام، لا تنتهي أبدًا، وتتجدد شهريًا أو عند الاستخدام لمرة واحدة. شاهِد جميع منتجات خطة Lite.
الإصدار التجريبي المجاني – فكِّر في هذه الإصدارات على أنها إصدارات تجريبية متميزة؛ ومع ذلك، فإنها تتطلب حساب Pay-As-You-Go أو حساب اشتراك. استنادًا إلى المنتج، قد تعمل الحصة لفترة زمنية محددة أو على أساس الاستخدام أو لا تنتهي صلاحيتها أبدًا.ستبدأ بعض المنتجات في فرض رسوم إذا استهلكت ما يتجاوز الطبقة المجانية. شاهِد جميع منتجات الخطة المجانية (Free).
يؤدي الوصول إلى الحد الأقصى لأي حصة لمثيلات خطة Lite إلى تعليق الخدمة لذلك الشهر.وتُحتسب حدود الحصص على مستوى المنظمة، وليس على مستوى المثيل.كما ينعكس أي استخدام من المثيلات السابقة على المثيلات الجديدة التي يتم إنشاؤها في المنظمة نفسها.يتم إعادة تعيين حدود الحصص في اليوم الأول من كل شهر.
يمكنك التحقق من استخدامك بالانتقال إلى إدارة > الفوترة والاستخدام في وحدة التحكم ثم اختيار الاستخدام. للمزيد من المعلومات، راجِع عرض استخدامك.
للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي، يتعين عليك أولًا الترقية إلى حساب Pay-As-You-Go. إذا كنت قد سبق وفعلت ذلك، فانتقِل إلى صفحة الاستخدام في وحدة تحكم IBM Cloud لرؤية الرصيد بقيمة 200 دولار أمريكي. يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة إعدادات الحساب للاطِّلاع على عروضك الترويجية النشطة. تتم إضافة رصيدك الترويجي بقيمة 200 دولار أمريكي تلقائيًا، وقد يستغرق ظهوره في الحساب بعض الوقت. يتوفر الرصيد لحسابات Pay-As-You-Go التي يتم إنشاؤها لأول مرة فقط ولا يمكن استخدامه مع عروض الجهات الخارجية.
تتوفر حسابات IBM Cloud التجريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤسسات الأكاديمية المعتمدة. للتأهل للحصول على حساب تجريبي، انتقِل إلى Harness the Power of IBM وتحقَّق من صحة بيانات اعتماد مؤسستك. تنتهي صلاحية الحسابات التجريبية بعد 30 يومًا.
انتقِل إلى صفحة الفوترة والعروض الترويجية، وأدخِل الرمز الترويجي الخاص بك، وراجِع التفاصيل الترويجية، ثم انقر فوق "تطبيق".
يُرجى العلم أنه يجب أن تكون لديك بطاقة ائتمان مُسجلة في الحساب لتطبيق أكواد الخصم، وذلك لأغراض التحقق من الهوية.
يمكنك استخدام أداة تقدير التكلفة لتقدير تكلفة منتجات IBM Cloud عن طريق تخصيص الخطط التي تناسب احتياجاتك. استكشِف الكتالوج للعثور على العروض لإضافتها إلى القيمة التقديرية.
ستحصل على دعم فني مجاني عبر Stack Overflow (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). كما يمكنك فتح حالات تتعلق بإدارة الوصول والحسابات والفوترة والاستخدام.
تحسين وقت التشغيل والتوافر العالي وقدرات التوسع، على سبيل المثال لا الحصر. اكتشِف كيف تساعد IBM Cloud على تبسيط إدارة البيانات.
استخدم هذا الرصيد لتجربة أيٍّ من قواعد البيانات السحابية على IBM Cloud. بالإضافة إلى هذا الرصيد، احصل على كميات مجانية من أكثر من 40 منتجًا آخر.