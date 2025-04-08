تحويل أجهزة الكمبيوتر المركزية وتبسيطها لزيادة الإنتاجية والكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي على IBM z17

اليوم، أعلنت شركة IBM عن ®IBM z17، وهو جهاز كمبيوتر مركزي من الجيل التالي مدعوم ببنية تحتية فائقة للذكاء الاصطناعي. تعمل شركة IBM، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، على تحويل تجربة أجهزة الكمبيوتر المركزية، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب في الإنتاجية للمطورين والمشغلين ومستخدمي الأعمال.

في استطلاع أُجري مؤخرًا، ذكر 88% من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات حول العالم أن تحديث التطبيقات هو خطوة حاسمة في رحلتهم، وأكد 78% منهم أن أجهزة الكمبيوتر المركزية ستظل أساسية في عملية التحول الرقمي. وتماشيًا مع احتياجات عملائنا، تسعى IBM إلى تقديم ابتكارات جديدة لتحقيق المزيد من القيمة من تطبيقات معالجة المعاملات من خلال الإنتاجية والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يبسط عملية تأهيل المواهب الجديدة، ويُمكّن العملاء من تحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالهم.

يوفر IBM z17 وبرامج Z منصة لمعالجة المعاملات توفر أداء وأمانًا وموثوقية لا مثيل لها، ومزودة بمعارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. توفر هذه المنصة المتكاملة مجموعة شاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتي من بينها مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يدعمون تطوير التطبيقات وإدارة التطبيقات والبيانات، وإدارة العمليات.

يسعدنا تسليط الضوء على بعض إعلانات البرامج الجديدة لدينا التي تدعم z17 والمقرر تقديمها في الربع الثاني من عام 2025.