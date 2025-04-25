يساعد IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS (اختصارًا CUAZ) على تسريع وتبسيط الترقية إلى Enterprise COBOL 6 من خلال التحليل والتقارير عبر واجهة حديثة في مُحرِّر الأكواد Visual Studio Code (اختصارًا VS Code). يساعد CUAZ المؤسسات على تحديث تطبيقات COBOL، وتقليل تعقيد الترقية، والبقاء على توافق مع المحولات البرمجية المدعومة، مع تحسين الأداء على أجهزة IBM Z.
قلّل الوقت المُستغرق في ترقية COBOL باستخدام أداة جرد مصمّمة خصيصًا لمشاريع الترقية. احصل على الرؤى المخصصة والخطوات التالية لتبسيط المهام والعملية.
قم بالترقية إلى أحد محوِّلات IBM البرمجية الحالية لتقليل المخاطر التشغيلية وضمان الالتزام بسياسات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية.
قم بالترقية إلى Enterprise COBOL 6 للاستفادة من ميزات اللغة الجديدة مثل دعم JSON، والتوافق مع Java، ودعم 64-بت، مع تحسين التكلفة والأداء.
يكشف Enterprise COBOL 6 عن الأخطاء في التعليمات البرمجية والبيانات أثناء التحويل البرمجي والتنفيذ، مما يساعدك على تصحيحها وضمان دقة النتائج قبل مرحلة الإنتاج.
يوفر IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS تجربة ترقية متكاملة، مما يساعد المؤسسات على الاستعداد لانتهاء دعم المحول البرمجي COBOL الحديث، مع تحديث تطبيقاتها.
توفِّر عمليتا فحص المخزون (الثابتة والديناميكية) رؤى حول إصدارات المحوِّل البرمجي، وتواريخ آخر تحويل برمجي، وخيارات المحوِّل البرمجي، والبيانات الوصفية. يُبرز CUAZ المهام الرئيسية في الترقية لمساعدتك في التخطيط بكفاءة.
يمكنك مشاركة بيانات مخزون COBOL بسهولة مع أعضاء الفريق أو دمجها في تقارير مخصصة عن طريق تصدير نتائج التحليل بصيغة CSV.
يُحدد CUAZ تلقائيًا المهام الأساسية قبل الترقية، مثل تحديث وقت تشغيل COBOL أو تحويل التعليمات البرمجية المصدرية، مما يساعد الفرق على تحديد الأولويات قبل إعادة التحويل البرمجي.
يعمل CUAZ على تحليل البرامج للتوصية بتغييرات في خيارات المحوِّل البرمجي لتوافق مع الإصدار COBOL 6. تعرَّف على أفضل الإعدادات لتحقيق الأداء الأمثل واكتشاف مشكلات البيانات غير الصالحة باستخدام العملية الموصى بها التي تشمل "مرحلتين من التحويل البرمجي والاختبار".