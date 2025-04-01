IBM Enterprise COBOL for z/OS

زوّد استخدام الأجهزة إلى أقصى حد، وقلل استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية، وحسّن أداء التطبيقات الأساسية

شراء الآن هل لا زالنا بحاجة إلى استخدام لغة البرمجة COBOL؟

IBM Enterprise COBOL® for z/OS هو محول برمجي مميز بلغة COBOL مخصص للمؤسسات على نظام IBM z/OS. وهو يوفر حلولاً مبتكرة لتحديث تطبيقات الأعمال الأساسية ومزايا البرمجة لزيادة إنتاجية المبرمجين، ويُعزز المزايا العامة لأنظمة المعاملات والبيانات مثل ®IBM CICS و IBM IMS و ®IBM Db2.

لزيادة عائد الاستثمار من ®IBM z/Architecture إلى أقصى حد وتحسين أداء تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، عليك مواكبة التطور باستخدام المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS والمحسن الثنائي التلقائي IBM Automatic Binary Optimizer بنظام z/OS (يُباع بشكل منفصل) وتحسين الأجزاء التي تستهلك موارد وحدة المعالجة المركزية في التطبيقات بشكل انتقائي. 

يعمل المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS مع تقنيات البنية التحتية التي تدعم بشكل أصلي JSON و XML و ®Java و AMODE 64 (64 بت)، بما في ذلك إمكانية التشغيل المتبادل مع AMODE 31 (31 بت).   

    
ما الجديد؟
الوثائق
متوفر في أحدث إصدارات IBM Enterprise COBOL for z/OS.
المدونة
استمتع بإمكانية التشغيل المتبادل الجديدة بين لغتي COBOL/Java في بيئات معالجة الدفعات
الميزات
تحسين الأداء

يُقلل من استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية والتكاليف التشغيلية من خلال الاستفادة من تقنيات التحسين الرائدة للمحول البرمجي COBOL وإمكانية استخدام أحدث إصدارات ®IBM Z من الأجهزة والبرامج الوسيطة.
تسريع الوقت المناسب للقيمة

يُحسّن الإنتاجية من خلال الاستفادة من المزايا الجديدة سهلة الاستخدام لتبسيط تقنيات البرمجة وعمليات تحديد المشكلات وأدوات الدعم المقدمة من شركة IBM وغيرها من موردي البرامج المستقلين (ISVs).
تحديث تطبيقاتك

يُحدّث تطبيقاتك بالمزايا المطورة لدعم البُنى التحتية للويب والسحابة والأجهزة المحمولة.
متوافق مع الإصدارات الأقدم من المحول البرمجي COBOL

متوافق مع الإصدارات الأقدم من المحول البرمجي COBOL من دون الحاجة إلى إعادة تجميع التطبيق بالكامل للاستمتاع بمزايا أحدث إصدار.
تكامل المحول البرمجي Enterprise COBOL والمحسِّن الثنائي التلقائي (ABO)

استخدم أحدث إصدار من Enterprise COBOL للتطوير والتحديث والصيانة الجديدة. استخدم ABO (يُباع بشكل منفصل) لتحسين أداء وحدات COBOL من دون خطة إعادة تجميع.
المزايا
استكشف مزايا جهاز IBM z16

أنشئ تعليمات برمجية للاستفادة من المعالجات ™IBM z16 أو ™IBM z15 أو IBM z15 T02 أو ®IBM z14 أو IBM z14 ZR1 أو ®IBM z13 أو ®IBM z13s أو IBM zEC12 أو IBM zBC12 من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات في الرموز المصدر. كما أنه يزيد عائد الاستثمار من الأجهزة عن طريق دمج تقنيات تحسين رائدة.

 استكشف استخدام الأجهزة
عمليات تطوير مستمرة

يدعم نموذج النشر المستمر (CD) بحيث يُمكنك الحصول على مزايا جديدة وإمكانات محسّنة بمجرد أن تُصبح التعليمات البرمجية جاهزة. يمكنك الآن الاستمتاع بآخر التطورات بطريقة أسرع وأكثر استمرارية من دون الاضطرار إلى انتظار الإصدار التالي.

 اطّلع على قائمة المزايا الجديدة
سهولة الترقية

يوفر عمليات تطوير للمحول البرمجي مثل إضافة خيارات جديدة للمحول البرمجي من شأنها اكتشاف أو تصحيح مشكلات البيانات غير الصحيحة، ما يساعد على تسهيل الترقية من COBOL 4 أو الإصدار الأقدم منه إلى COBOL 6 أو المحول البرمجي الأحدث منه. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي بوابة الترقية COBOL Migration Portal الشاملة على جميع المعلومات المتعلقة بترقية COBOL لدعم عملية الترقية.

 تفضل بزيارة بوابة ترقية المحول البرمجي COBOL
استخدم المحول البرمجي Enterprise COBOL والمحسِّن الثنائي التلقائي معًا

استخدم أحدث إصدار من Enterprise COBOL للتطوير والتحديث والصيانة الجديدة. استخدم IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (ABO)، (يُباع بشكل منفصل)، لتحسين أداء وحدات COBOL من دون خطة إعادة تجميع.

 استكشف تكامل ABO و Enterprise COBOL معًا
تحسين الإنتاجية

استمتع بعمليات أسهل لتحديد المشكلات ودعم أدوات التطوير الحديثة المقدمة من شركة IBM وغيرها من موردي البرامج المستقلين (ISVs) ودعم تقنيات البرمجة المبسطة.

 اكتشف كيفية تبسيط عملية البرمجة
تحديث التطبيقات

يمكنك تحديث بيئتك بحيث تدعم البُنى التحتية للويب والسحابة والأجهزة المحمولة، مع تقليل التكلفة والمخاطر ومدة الدورات بما في ذلك خدمات RESTful JavaScript™ Object Notation (JSON) مع خدمات الويب التقليدية القائمة على لغة XML، و Native UTF-8 للتواصل بكفاءة عبر التطبيقات، وتطوير تطبيقات معالجة الدفعات AMODE 64 (64 بت) وإمكانية التشغيل المتبادل بين برنامجي AMODE 31 (31 بت) و AMODE 64(64 بت) وإمكانية التشغيل المتبادل المحسّنة بين لغتي COBOL و Java.

 إنشاء مستندات JSON وتحليلها مباشرةً من المحول البرمجي COBOL نظرة عامة حول إمكانية التشغيل المتبادل بين لغتي COBOL و Java
دعم COBOL Report Writer

تُعد أداة IBM COBOL Report Writer منتجًا يمكن طلبه بشكل منفصل وتعمل مع المحول البرمجي IBM COBOL. وهي تُنشئ جميع القوائم والتقارير والملخصات المعروضة المطلوبة في تطبيق COBOL، ويمكن للمستخدمين تقليل الوقت والجهد اللازمين لبرمجة واختبار برنامج يُنتج مخرجات مطبوعة إلى حد كبير.

 استكشف أداة إعداد التقارير
ما أهمية الترقية إلى أحدث إصدارات المحول البرمجي COBOL
تفضل بزيارة بوابة الترقية COBOL Migration Portal للاطلاع على معلومات مفصلة حول أهمية الترقية إلى أحدث إصدارات المحول البرمجي COBOL، ومساعد ترقية COBOL القائم على السحابة، وندوات ترقية COBOL وضبط أدائه عبر الإنترنت، والأسئلة الشائعة، والمزيد من منتجات IBM التي تدعم عملية الترقية، والموارد الأخرى التي تُساعد على تسهيل عملية الترقية من COBOL 4 أو الإصدار الأقدم منه إلى المحول البرمجي COBOL 6. انتقل إلى البوابة
استخدام لغتي COBOL و Java معًا على نظام التشغيل IBM z/OS
استكشف بوابة معلومات التشغيل المتبادل بين IBM COBOL و Java، وهي بوابة تضم مجموعة من الموارد لمساعدتك على تحقيق التشغيل المتبادل بين COBOL و Java على نظام التشغيل IBM z/OS. استخدم النصائح والموارد الموضحة في البوابة لمساعدتك في عمليات تكامل COBOL و Java. انتقل إلى البوابة

شهادات العملاء

منذ أن بادرنا بالترقية إلى الإصدار 6 من المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL، شهدنا تحسنًا في الأداء بنسبة تصل إلى 20%، ما ساعد أنظمتنا الأساسية على التعامل مع زيادة أحمال التشغيل من دون التأثير في أوقات استجابة النظام. المتحدث الرسمي أحد البنوك الكبرى في أمريكا الشمالية تعرف على المزيد يُعد منتج المحول البرمجي COBOL منتجًا فائق الإمكانات وعالي الجودة، ونواصل تحقيق نجاح كبير بفضل COBOL 6. مسؤول تقني إحدى شركات التأمين الأمريكية الكبرى تعرف على المزيد لغة رائعة، وسهلة التعلم، كما أن أحدث إصداراتها يعمل بشكل جيد جدًا مع الرموز القديمة والجديدة. Steve Kemp مبرمج أنظمة بشركة Computacenter.com
قارن الإصدارات

إصدار رسوم الترخيص الشهرية

هو منتج مرخص، مزود بكافة الوظائف، ومخصص للاستخدام الإنتاجي للعملاء من المؤسسات، مع دعم عالمي مقدم من شركة IBM ورسوم ترخيص شهرية. 

إصدار وحدات القيمة

هو منتج مرخص، مزود بكافة الوظائف، ومخصص للاستخدام الإنتاجي للعملاء من المؤسسات، مع دعم عالمي مقدم من شركة IBM وأسعار وحدات القيمة. 

كيفية الشراء

تعليمات الطلب خطوة بخطوة

متوفر على متجر Shopz من خلال البحث عن 5655-EC6 أو التواصل مع أحد ممثلي IBM Z.

البحث في متجر Shopz

متوفر على متجر Shopz من خلال البحث عن 5697-V61 أو التواصل مع أحد ممثلي IBM Z.

البحث في متجر Shopz

خطط التسعير

رسوم الترخيص الشهرية (MLC)

تسعير مبني على وحدة القيمة بتكلفة لمرّة واحدة

للاستخدام في بيئات الإنتاج

للعملاء من المؤسسات

دعم واشتراك عالمي مقدم من شركة IBM
التفاصيل الفنية متطلبات البرنامج

الإصدار 2.3 من نظام z/OS أو الإصدارات الأحدث منه مع الإصلاحات البرمجية المؤقتة (PTFs) المطلوبة.

 متطلبات الأجهزة

يعمل الإصدار 6.4 من المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS على خوادم IBM التالية:

  • IBM z16
  • ™IBM z15 أو IBM z15 T02
  • ®IBM z14 أو IBM z14 ZR1
  • ®IBM z13 أو ®IBM z13s
  • IBM zEC12 أو IBM zBC12

 

الأسئلة الشائعة

عادةً ما يُصدر المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS حزمة إصلاح (أو PTF) كل شهرين. اطّلع على الإصلاحات والوظائف الجديدة المتوفرة في كل حزمة إصلاح على الرابط التالي.

قائمة الإصلاحات والمزايا الجديدة للمحول البرمجي Enterprise COBOL بنظام z/OS

يمكنك تثبيت أحدث حزم الإصلاح (PTFs) باستخدام ميزة FIXCAT من SMP/E للاستمتاع بهذه المزايا.

استكشف المزايا الجديدة والمحسّنة عند تثبيت PTFs

يُقدم دليل "ما الجديد" نظرة عامة تنفيذية عن المزايا الجديدة والمحسّنة في كل إصدار من إصدارات COBOL.

استكشف الجديد

تفضل بزيارة موقع دورة حياة برامج IBM للتحقق من تواريخ دورات الحياة ورسائل الإعلانات وغيرها من المعلومات الخاصة بكل إصدار من إصدارات COBOL.

استكشف تقارير دورة حياة المنتج

نعم، المستندات متاحة للتنزيل بتنسيق JAR (أرشيف Java) وتنسيق PDF في مكتبة مستندات COBOL.

تصفح المستندات بنسخة PDF

يمكنك البدء بمتابعة ندوة الترقية عبر الإنترنت وندوة ضبط الأداء عبر الإنترنت المتاحتين مجانًا. انتقل إلى صفحة ندوات الترقية وضبط الأداء عبر الإنترنت، وتحقق من أنهما متاحتان، ثم قم بالتسجيل.

استكشف ندوات الترقية عبر الإنترنت

نعم، تحقق من جميع موارد ترقية COBOL دفعة واحدة من خلال بوابة الترقية COBOL Migration Portal، بما في ذلك مساعد ترقية COBOL الذي يُقدم لك دليلاً تفصيليًا لتوجيهك في أثناء عملية الترقية.

استكشف بوابة الترقية

يمكنك العثور على جميع موارد COBOL التعليمية على IBM Developer.

استكشف COBOL على IBM Developer

يمكنك الاطلاع على دليل ضبط الأداء لكل إصدار من إصدارات COBOL وتنزيله.

استكشف ضبط الأداء
الموارد صحيفة بيانات COBOL 6.4

اكتشف تطورات COBOL 6.4 بما في ذلك استخدام IBM z16، وإمكانية التشغيل المتبادل المحسّنة بين لغتي كوبول وجافا، والتوافق البرمجي AMODE 31/64 COBOL، ودعم الوظائف المحددة من قبل المستخدم، وتكامل ABO المحسّن.

 صحيفة بيانات COBOL 6.3

اكتشف تطورات COBOL 6.3 بما في ذلك استخدام IBM z15، ودعم AMODE 64 (64 بت)، والدعم الأصلي لبيانات UTF-8.
الخطوات التالية

ابدأ في تحقيق أقصى استفادة من IBM z/Architecture باستخدام المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL for z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية مدتها 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.

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