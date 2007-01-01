يقدم برنامج الكمبيوتر المركزي لنظام ®IBM Z العديد من البرامج والتطبيقات وأنظمة التشغيل المصممة خصيصًا لأنظمة IBM Z.

في عصر يتميز بالاضطراب والابتكار السريع، تسعى المؤسسات إلى قابلية النقل والمرونة مع تحديث تطبيقاتها وبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات. توفر برامج وأجهزة نظام IBM Z للكمبيوتر المركزي تجربة سحابة هجينة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي و المرونة و الأمان الضروريين لاحتياجاتك.

