تعزيز الإبداع وإحداث تأثير على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

الحملات والأصول التسويقية ليست مجرد مواد تسويقية. فهي تمثل صوت العلامة التجارية وهويتها وجوهرها. في شركة IBM، قد يجد المسوقون أنفسهم غارقين في دوامة إنشاء المحتوى بشكل متواصل. تتولى فرق التسويق في الشركة مسؤولية إنتاج مجموعة كبيرة من الأصول الإبداعية، بما في ذلك منشورات المدونات وقصص العملاء وصحف البيانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن تستهلك عمليات العصف الذهني، والبحث، والصياغة، والهيكلة، والتحرير، والتحقق من صحة كل قطعة لضمان الوضوح والدقة وسهولة القراءة ومواءمة العلامة التجارية قدرًا كبيرًا من أسبوع عمل اختصاصي التسويق.

وتشكل تكلفة الفرص الضائعة تحديًا أكبر. فمع الكثير من التركيز على الإنتاج، لا يستطيع المسوقون دائمًا تخصيص الكثير من الوقت للتخطيط الإستراتيجي، ما يعرض قدرتهم على الاستعداد لفرص السوق الكبرى للخطر.

ومن الثغرات الواضحة أيضًا عدم وجود قوالب موحدة ومتوافقة مع العلامة التجارية لبعض الأصول التسويقية الشائعة في شركة IBM. تبرز الحاجة إلى أُطر عمل المحتوى القابلة للتكرار بشكل خاص في البرامج الكبرى، مثل قصص العملاء، حيث يمكن أن يؤدي التأخير البسيط إلى إبطاء الإنتاجية بشكل كبير.

وبعزم وإلحاح، وتماشيًا مع أهداف IBM في تبسيط وأتمتة سير العمل باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل، سعى فريق الإبداع والمحتوى في IBM إلى تطوير حل يمكن أن يساعد مبدعي التسويق على إنتاج المحتوى. لقد أرادوا تطوير حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع العملية الإبداعية وإتاحة معارف الإنتاج للجميع وتمكين كل عضو في الفريق من صياغة محتوى ذكي وإستراتيجي. وهكذا، ظهر المساعد الإبداعي.