¿Qué es la capacitación y el desarrollo?

Business operations
5 de agosto de 2021

Los programas de capacitación y desarrollo suelen implicar actividades educativas que mejoran el conocimiento de un trabajador e inculcan una mayor motivación para mejorar el desempeño laboral. Estas iniciativas ayudan a los empleados a aprender y adquirir nuevos conjuntos de habilidades y a obtener los conocimientos profesionales necesarios para avanzar en sus carreras.

Tipos de capacitación y desarrollo

Los programas de capacitación pueden crearse de forma independiente o con un sistema de administración del aprendizaje, con el objetivo del desarrollo a largo plazo de los empleados. Las prácticas de capacitación habituales incluyen orientaciones, conferencias en el aula, estudios de casos, juegos de rol, simulaciones y capacitación por computadora, incluido el aprendizaje electrónico.

A veces, la función de Desarrollo de Recursos Humanos (HRD) de una organización impulsa la mayoría de los esfuerzos de capacitación y desarrollo de los empleados. Estos esfuerzos se dividen aproximadamente en dos tipos de programas:

Capacitación y desarrollo de empleados
una herramienta estratégica para mejorar los resultados comerciales mediante la implementación de programas educativos internos que promueven el crecimiento y la retención de empleados.

Capacitación y desarrollo gerencial
la práctica de convertir a los empleados en gerentes y a los gerentes en líderes eficaces mediante la mejora continua de ciertos conocimientos, habilidades y capacidades.

¿Por qué es importante la capacitación y el desarrollo?

Las empresas exitosas entienden que es más beneficioso y rentable desarrollar a sus empleados existentes en lugar de buscar nuevos talentos.

Los diez principales beneficios de los programas de capacitación y desarrollo de empleados incluyen:

  • Mayor productividad: cuando los empleados se mantienen actualizados con los nuevos procedimientos y tecnologías, pueden aumentar su producción general.

  • Reducción de la microgestión: si los trabajadores se sienten empoderados para realizar una tarea, generalmente requieren menos supervisión y trabajan de manera más independiente.1

  • Capacite a los futuros líderes: las organizaciones deben tener una cartera sólida de líderes potenciales bien capacitados e innovadores para crecer y adaptarse con el tiempo.

  • Mayor satisfacción y retención laboral: los empleados bien capacitados ganan confianza en sus habilidades, lo que lleva a una mayor satisfacción laboral, una reducción del ausentismo y la retención general de empleados.

  • Atraer empleados altamente calificados: los mejores empleados se sienten atraídos por empresas con una trayectoria profesional identificable basada en una capacitación y un desarrollo constantes.

  • Mayor coherencia: una capacitación bien organizada ayuda a garantizar que las tareas se realicen de manera uniforme, lo que da como resultado un estricto control de calidad en el que los usuarios finales pueden confiar.

  • Mayor camaradería: la capacitación y el desarrollo ayudan a crear una sensación de trabajo en equipo y colaboración.

  • Seguridad reforzada: la capacitación y el desarrollo continuos ayudan a garantizar que los empleados tengan el conocimiento y las habilidades para realizar una tarea de manera segura.

  • Capacidad de capacitación cruzada: brindar capacitación constante crea un equipo bien informado en general donde los empleados pueden ayudar a capacitarse o ayudarse entre sí según sea necesario.

  • Innovación añadida: Los empleados capacitados consistentemente pueden ayudar a desarrollar nuevas estrategias y productos, contribuyendo al resultado final de la empresa y al éxito continuo.

Tendencias actuales en capacitación y desarrollo

El mercado corporativo está cambiando rápidamente y las empresas deben ser flexibles y adaptarse fácilmente al cambio. La tecnología es uno de los principales impulsores de este rápido cambio, con la automatización y la inteligencia artificial (IA) a la vanguardia.

He aquí cuatro tendencias clave que influyen en la forma en que las organizaciones deben replantearse la capacitación y el desarrollo.

Capacitación móvil a distancia

Las corporaciones de hoy han descubierto que ya no se trata solo de lo que los empleados necesitan saber, sino también de cuándo, dónde y cómo la experiencia de desarrollo permite el desempeño. Con los avances en la tecnología móvil, las empresas confían más en las fuerzas laborales móviles. La capacitación está migrando a dispositivos móviles, donde las aplicaciones brindan información y recomendaciones "justo a tiempo" a los trabajadores de todas las industrias.

Capacitación de IA

Los sistemas de IA pueden procesar información no estructurada de manera similar a los humanos. Estos sistemas entienden los patrones del lenguaje y las entradas sensoriales que incluyen texto, imágenes y señales auditivas. El software basado en IA puede personalizar cómo se entrega el contenido de capacitación a un alumno, en función de su estilo de aprendizaje, sugerir contenido basado en el desempeño pasado de un alumno y predecir qué información es más importante para que aprenda a continuación.

Aprendizaje ágil

El aprendizaje ágil es un proceso que anima a los empleados a aprender haciendo y a repetir con frecuencia, inspirando el cambio organizacional y la aceptación. Por ejemplo, IBM presentó IBM® Garage, una herramienta para ejecutar, escalar y administrar las múltiples iniciativas de transformación de una organización. Empresas como Ford Motor Company y Travelport están utilizando IBM Garage en todo el mundo para crear culturas de colaboración abierta y aprendizaje continuo. 

Modelos de aprendizaje flexibles remotos

Si bien el aprendizaje a distancia existe desde hace mucho tiempo, la pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de que las empresas cuenten con una gestión de la fuerza laboral resiliente, flexible y móvil. Las organizaciones han aprendido que las fuerzas laborales remotas deben ser productivas, comprometidas y trabajar continuamente para aprender y mejorar.

Desafíos de capacitación y desarrollo

Artículos recientes y encuestas de la industria sugieren que demasiada capacitación corporativa podría ser ineficaz. La mayor parte de la capacitación no será retenida por completo por los alumnos. Las empresas deben crear una cultura de aprendizaje continuo, autodirigido y automotivado, con programas de aprendizaje a distancia enfocados y capacitación móvil "justo a tiempo".

Las organizaciones también deben repensar la infraestructura más amplia de qué habilidades se necesitarán pronto. Un estudio reciente de IBM a nivel meta (PDF) predice que es posible que más de 120 millones de trabajadores en las doce economías más grandes del mundo deban volver a capacitarse en los próximos tres años debido a la automatización habilitada por IA.

Del estudio se desprenden varias conclusiones:

  • Los seres humanos capacitados impulsan la economía global: las habilidades digitales siguen siendo vitales, pero las habilidades interpersonales se han vuelto más importantes.

  • La disponibilidad y calidad de las habilidades están en peligro: La vida media de las habilidades continúa reduciéndose, mientras que el tiempo que lleva cerrar una brecha de habilidades se ha disparado, obligando a las organizaciones a encontrar formas de mantenerse por delante de la relevancia de las habilidades.

  • La automatización inteligente cambia las reglas del juego económico: es probable que millones de trabajadores tengan que reciclarse y adquirir nuevas competencias, y la mayoría de las empresas y países no están preparados para ello.

  • Las culturas organizacionales están cambiando: la era digital ha presentado la necesidad de un nuevo modelo de negocio, nuevas formas de trabajar y una cultura flexible que fomente el desarrollo de nuevas habilidades críticas.

El estudio concluye que la contratación y la capacitación tradicionales ya no son tan efectivas, y que diferentes estrategias y tácticas pueden tener un fuerte impacto en cerrar la brecha de habilidades. Varias estrategias y tácticas incluyen:

  • Hágalo personal: adapte las competencias profesionales y la experiencia de desarrollo del aprendizaje a los objetivos e intereses de sus empleados.

  • Mejorar la transparencia: sitúe las competencias en el centro de la estrategia de capacitación y busque una visibilidad profunda de la posición de las competencias en toda la organización.

  • Mire por dentro y por fuera: adopte una arquitectura de tecnología abierta y un conjunto de socios capaces de aprovechar los últimos avances.
