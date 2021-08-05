¿Qué es la capacitación y el desarrollo?

Los programas de capacitación pueden crearse de forma independiente o con un sistema de administración del aprendizaje, con el objetivo del desarrollo a largo plazo de los empleados. Las prácticas de capacitación habituales incluyen orientaciones, conferencias en el aula, estudios de casos, juegos de rol, simulaciones y capacitación por computadora, incluido el aprendizaje electrónico.

A veces, la función de Desarrollo de Recursos Humanos (HRD) de una organización impulsa la mayoría de los esfuerzos de capacitación y desarrollo de los empleados. Estos esfuerzos se dividen aproximadamente en dos tipos de programas:

Capacitación y desarrollo de empleados

una herramienta estratégica para mejorar los resultados comerciales mediante la implementación de programas educativos internos que promueven el crecimiento y la retención de empleados.

Capacitación y desarrollo gerencial

la práctica de convertir a los empleados en gerentes y a los gerentes en líderes eficaces mediante la mejora continua de ciertos conocimientos, habilidades y capacidades.