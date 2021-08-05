¿Qué es la capacitación y el desarrollo?

Los programas de capacitación y desarrollo suelen implicar actividades educativas que mejoran el conocimiento de un trabajador e inculcan una mayor motivación para mejorar el desempeño laboral. Estas iniciativas ayudan a los empleados a aprender y adquirir nuevos conjuntos de habilidades y a obtener los conocimientos profesionales necesarios para avanzar en sus carreras.
Los programas de capacitación pueden crearse de forma independiente o con un sistema de administración del aprendizaje, con el objetivo del desarrollo a largo plazo de los empleados. Las prácticas de capacitación habituales incluyen orientaciones, conferencias en el aula, estudios de casos, juegos de rol, simulaciones y capacitación por computadora, incluido el aprendizaje electrónico.
A veces, la función de Desarrollo de Recursos Humanos (HRD) de una organización impulsa la mayoría de los esfuerzos de capacitación y desarrollo de los empleados. Estos esfuerzos se dividen aproximadamente en dos tipos de programas:
Capacitación y desarrollo de empleados
una herramienta estratégica para mejorar los resultados comerciales mediante la implementación de programas educativos internos que promueven el crecimiento y la retención de empleados.
Capacitación y desarrollo gerencial
la práctica de convertir a los empleados en gerentes y a los gerentes en líderes eficaces mediante la mejora continua de ciertos conocimientos, habilidades y capacidades.
Las empresas exitosas entienden que es más beneficioso y rentable desarrollar a sus empleados existentes en lugar de buscar nuevos talentos.
Los diez principales beneficios de los programas de capacitación y desarrollo de empleados incluyen:
El mercado corporativo está cambiando rápidamente y las empresas deben ser flexibles y adaptarse fácilmente al cambio. La tecnología es uno de los principales impulsores de este rápido cambio, con la automatización y la inteligencia artificial (IA) a la vanguardia.
He aquí cuatro tendencias clave que influyen en la forma en que las organizaciones deben replantearse la capacitación y el desarrollo.
Las corporaciones de hoy han descubierto que ya no se trata solo de lo que los empleados necesitan saber, sino también de cuándo, dónde y cómo la experiencia de desarrollo permite el desempeño. Con los avances en la tecnología móvil, las empresas confían más en las fuerzas laborales móviles. La capacitación está migrando a dispositivos móviles, donde las aplicaciones brindan información y recomendaciones "justo a tiempo" a los trabajadores de todas las industrias.
Los sistemas de IA pueden procesar información no estructurada de manera similar a los humanos. Estos sistemas entienden los patrones del lenguaje y las entradas sensoriales que incluyen texto, imágenes y señales auditivas. El software basado en IA puede personalizar cómo se entrega el contenido de capacitación a un alumno, en función de su estilo de aprendizaje, sugerir contenido basado en el desempeño pasado de un alumno y predecir qué información es más importante para que aprenda a continuación.
El aprendizaje ágil es un proceso que anima a los empleados a aprender haciendo y a repetir con frecuencia, inspirando el cambio organizacional y la aceptación. Por ejemplo, IBM presentó IBM® Garage, una herramienta para ejecutar, escalar y administrar las múltiples iniciativas de transformación de una organización. Empresas como Ford Motor Company y Travelport están utilizando IBM Garage en todo el mundo para crear culturas de colaboración abierta y aprendizaje continuo.
Si bien el aprendizaje a distancia existe desde hace mucho tiempo, la pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de que las empresas cuenten con una gestión de la fuerza laboral resiliente, flexible y móvil. Las organizaciones han aprendido que las fuerzas laborales remotas deben ser productivas, comprometidas y trabajar continuamente para aprender y mejorar.
Artículos recientes y encuestas de la industria sugieren que demasiada capacitación corporativa podría ser ineficaz. La mayor parte de la capacitación no será retenida por completo por los alumnos. Las empresas deben crear una cultura de aprendizaje continuo, autodirigido y automotivado, con programas de aprendizaje a distancia enfocados y capacitación móvil "justo a tiempo".
Las organizaciones también deben repensar la infraestructura más amplia de qué habilidades se necesitarán pronto. Un estudio reciente de IBM a nivel meta (PDF) predice que es posible que más de 120 millones de trabajadores en las doce economías más grandes del mundo deban volver a capacitarse en los próximos tres años debido a la automatización habilitada por IA.
Del estudio se desprenden varias conclusiones:
El estudio concluye que la contratación y la capacitación tradicionales ya no son tan efectivas, y que diferentes estrategias y tácticas pueden tener un fuerte impacto en cerrar la brecha de habilidades. Varias estrategias y tácticas incluyen:
