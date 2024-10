¿Qué son los datos de sustentabilidad?

El concepto de sustentabilidad fue ampliamente popularizado por la Comisión Brundtland, una subdivisión de las Naciones Unidas que buscaba unificar a los países a través de la búsqueda de la sustentabilidad. En 1987, la Comisión publicó “Our Common Future, From One Earth to One World,” un informe que definió el desarrollo sustentable como “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.1

En medio de la nueva conciencia pública sobre la sustentabilidad, las empresas sintieron la presión de reducir los impactos ambientales y sociales adversos resultantes de sus operaciones. Y así, las primeras versiones de los datos de sustentabilidad tomaron forma a medida que las organizaciones cuantificaban su impacto en los tres pilares de la sustentabilidad—ambiental, social y económico.

En 2016, las Naciones Unidas crearon los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDGs) que describían 17 metas de sustentabilidad. Los SDGs establecen una agenda global para el desarrollo sustentable con la esperanza de lograr un futuro más sustentable para 2030. También proporcionaron objetivos claros para que las empresas midieran sus propias iniciativas de sustentabilidad , haciendo que los datos de sustentabilidad fueran menos un lujo y más un imperativo.