¿Qué es la superalineación?

La superalineación enfrenta muchos desafíos. Por ejemplo, ¿quién define los puntos de referencia para valores, metas y ética? Pero un desafío arroja una sombra sobre todos ellos: es extremadamente difícil idear técnicas de alineación confiables para sistemas de AI poderosos que no solo nos superan, sino que solo existen en teoría.

Los expertos de la industria también enfrentan desacuerdos filosóficos con respecto a la superalineación. Por ejemplo, algunos laboratorios de AI postulan que centrar los esfuerzos de desarrollo de AI en alinear los futuros sistemas de AI podría obstaculizar las prioridades actuales de AI y las nuevas investigaciones. Por otro lado, los defensores de la seguridad de la IA argumentan que los riesgos de la superinteligencia son demasiado graves para ignorarlos y superan los beneficios potenciales.

La última línea de pensamiento inspiró al ex científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, a unir al inversionista Daniel Gross y al ex investigador de OpenAI Daniel Levy para crear Safe Superintelligence Inc. El enfoque singular de la startup es “construir superinteligencia segura (SSI)” sin “distracciones por gastos generales de gestión o ciclos de productos” y un progreso “aislado de presiones comerciales de corto plazo”.8