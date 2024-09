Para detectar y mitigar la deriva, las organizaciones pueden monitorear y administrar el rendimiento en sus plataformas de datos e inteligencia artificial. El rendimiento del modelo podría comenzar bien, pero si no se supervisa adecuadamente a lo largo del tiempo, incluso el modelo de IA mejor entrenado e imparcial puede “derivar” de sus parámetros originales y producir resultados no deseados una vez implementado.

Si el entrenamiento de un modelo de IA no se alinea con los datos entrantes, no puede interpretarlos con precisión ni utilizarlos para hacer predicciones precisas de forma confiable. Si la desviación no se detecta y mitiga rápidamente, puede desviarse aún más, aumentando el daño a las operaciones.

Los modelos creados con datos históricos pueden estancarse rápidamente. En muchos casos, siempre llegan nuevos puntos de datos—nuevas variaciones, nuevos patrones, nuevas tendencias—que los datos históricos antiguos no pueden capturar.