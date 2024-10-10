Las GPU contienen miles de núcleos para lograr las tareas computacionales rápidas y precisas necesarias para la representación de gráficos. Las NPU priorizan el flujo de datos y la jerarquía de memoria para procesar mejor las cargas de trabajo de IA en tiempo real.

Ambos tipos de microprocesadores se destacan en los tipos de procesamiento paralelo utilizados en la IA, pero las NPU están diseñadas específicamente para tareas de machine learning (ML) e IA.

Las unidades de procesamiento neuronal (NPU) están teniendo un momento, pero ¿por qué esta tecnología de casi una década de repente está acaparando la atención? La respuesta tiene que ver con los recientes avances en IA generativa (inteligencia artificial) que reavivan el interés público en las aplicaciones de IA y, por extensión, en los chips aceleradores de IA, como las NPU y las GPU.