¿Qué es una NFT?

¿Cómo pueden las empresas absorber el impacto disruptivo y comenzar a integrar estos nuevos modelos de negocio en flujos de oportunidades de negocio existentes y nuevos?
Las NFT han conquistado el mundo. Al rejuvenecer el movimiento blockchain iniciado por Bitcoin, seguido de la plataforma de contratos inteligentes Ethereum, las NFT parecen ser una progresión natural en la explosión de la tokenización de activos, de todo tipo de cosas que valoramos.
NFT significa token no fungible y para entender NFT necesitamos entender el concepto de fungibilidad.
Un activo se considera fungible cuando se considera mutuamente intercambiable con otro artículo idéntico. Por ejemplo, dinero que se puede cambiar por otras formas y modalidades u otros fines. En la criptoesfera, la mayoría de los activos, como Bitcoin y Ethereum, cumplen la misma función, además de su propósito principal o proporcionar utilidad, también son tokens. Según esta definición, los tokens no fungibles, o NFT, invierten la definición de fungibilidad y proporcionan una perspectiva única de otras cosas que también son tan valiosas para nosotros como el dinero y se pueden medir en unidades fungibles.
Las NFT resuelven el problema de la singularidad y un tipo de activo único en su tipo. Los ejemplos incluyen no solo los coleccionables populares, como arte digital, música y otros coleccionables digitales, que valoramos y atesoramos, sino que también pueden incluir otros objetos prácticos, como identificaciones digitales, registros de atención médica, historial crediticio y otros, que son únicos, valiosos para nosotros, y cumplir un propósito en redes digitales impulsadas por blockchain.
Por lo tanto, si bien Blockchain es la Tecnología subyacente que proporciona un sistema de transacciones mediante la aplicación de un libro mayor digital y aplica reglas de compromiso a través de contratos inteligentes, también amplió principios como la inmutabilidad, el registro de transacciones y la transparencia para facilitar la verificación y el movimiento de activos con un sistema de confianza integrado.
Los NFT también son un tipo de token y clase de activo en línea — otros activos tokenizados pueden incluir token de moneda estable, tokens de seguridad, tokens de activos y otros. Los NFT son únicos en el sentido de que pueden ser negociables (arte y objetos de colección) o hipotecados (registros de atención médica o historial digital) y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como las NFT también son cosas de valor y se abren camino en los mercados, necesitan un token fungible como una moneda de utilidad o una moneda estable para la derivación de valor en términos medibles. Estos mercados generalmente necesitarán integración con rieles bancarios o rieles criptográficos existentes, como intercambios digitales o un ecosistema DeFi para facilitar el comercio y la transferencia.
Abordo el complejo problema de un aumento fugaz y rápido de las NFT, después de un ascenso meteórico similar por fases de las finanzas descentralizadas (DeFi), creando innovaciones asombrosas con la inmensa promesa de democratización, nuevos modelos de negocio y mercados con acceso global — todo impulsado por la premisa básica de la descentralización y las construcciones fundamentales de tokenización y billeteras. Los NFT pueden caracterizarse como tokens criptográficos únicos en su tipo con cierto valor intrínseco para el titular (identificación, estado) o un mercado (arte, coleccionable).
NFT que tienen un valor intrínseco y son esencialmente tokens que son simples validaciones de prueba de la existencia, autenticidad y propiedad de los materiales. Los tokens fungibles se valoran según diversas bases, como la suma total de la actividad económica en la red (criptomoneda), la empresa de servicios públicos (contratos inteligentes y procesamiento de la red de transacciones), los valores asignados (como en monedas estables y tokens de seguridad), etc. Los NFT representan tanto entidades transferibles como tokens no transferibles que valoramos.
Comenzamos a hacer realidad la promesa de blockchain que imaginó la digitalización, la tokenización y la democratización de las finanzas al habilitar redes que son capaces de mover valor con menor fricción e intermediación. La pregunta que debemos reflexionar ahora es: ¿cómo entienden las empresas, las personas y las empresas el impacto transformador y disruptivo y comienzan a integrar estos nuevos modelos de negocio en las corrientes de oportunidades de negocio existentes y nuevas?
