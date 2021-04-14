¿Qué es una NFT?

Un activo se considera fungible cuando se considera mutuamente intercambiable con otro artículo idéntico. Por ejemplo, dinero que se puede cambiar por otras formas y modalidades u otros fines. En la criptoesfera, la mayoría de los activos, como Bitcoin y Ethereum, cumplen la misma función, además de su propósito principal o proporcionar utilidad, también son tokens. Según esta definición, los tokens no fungibles, o NFT, invierten la definición de fungibilidad y proporcionan una perspectiva única de otras cosas que también son tan valiosas para nosotros como el dinero y se pueden medir en unidades fungibles.

Las NFT resuelven el problema de la singularidad y un tipo de activo único en su tipo. Los ejemplos incluyen no solo los coleccionables populares, como arte digital, música y otros coleccionables digitales, que valoramos y atesoramos, sino que también pueden incluir otros objetos prácticos, como identificaciones digitales, registros de atención médica, historial crediticio y otros, que son únicos, valiosos para nosotros, y cumplir un propósito en redes digitales impulsadas por blockchain.

Por lo tanto, si bien Blockchain es la Tecnología subyacente que proporciona un sistema de transacciones mediante la aplicación de un libro mayor digital y aplica reglas de compromiso a través de contratos inteligentes, también amplió principios como la inmutabilidad, el registro de transacciones y la transparencia para facilitar la verificación y el movimiento de activos con un sistema de confianza integrado.