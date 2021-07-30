¿Qué es blockchain para empresas?

Blockchain para empresas se basa en un libro mayor compartido e inmutable que tiene licencia para aumentar la eficiencia entre socios de confianza. Esto permite a las empresas realizar transacciones de manera más fluida y eficiente.
Blockchain para empresas es valioso para las entidades que realizan transacciones entre sí. Con la tecnología de contabilidad distribuida, los participantes autorizados pueden acceder a la misma información al mismo tiempo para mejorar la eficiencia, generar confianza y eliminar fricciones. Blockchain también permite que una solución se dimensione y escale rápidamente, y muchas soluciones se pueden adaptar para realizar múltiples tareas en todas las industrias. Blockchain para empresas ofrece estos beneficios basados en cuatro atributos exclusivos de la tecnología:
Decisiones: Los libros mayores compartidos se actualizan solo después de que la transacción es validada por todos los participantes relevantes involucrados.
Replicación: Una vez que se aprueba un bloque — el registro de un evento — se crea automáticamente en los libros mayores para todos los participantes en ese canal. Cada socio de la red ve y comparte una única "realidad confiable" de las transacciones.
Inmutabilidad: Se pueden agregar más bloques, pero no eliminarlos, por lo que hay un registro permanente de cada transacción, lo que aumenta la confianza entre los stakeholders.
Seguridad: Sólo las entidades autorizadas pueden crear bloques y acceder a ellos. Solo los socios de confianza tienen permiso de acceso.
Descubra cómo blockchain puede transformar su empresa
Los líderes empresariales ven cómo blockchain puede ayudar a crear procesos más eficientes y nuevos modelos financieros. Esta guía práctica incluye casos de uso e insights específicos de la industria. Obtenga una vista previa sin costo y ahorre un 50% en la descarga completa o en la edición impresa.
Dado que las divulgaciones de ESG comienzan ya en 2025 para algunas empresas, asegúrese de estar preparado con nuestra guía.
En todas las industrias de todo el mundo, Blockchain está ayudando a transformar las empresas. Una mayor confianza conduce a una mayor eficiencia al eliminar la duplicación de esfuerzos. Blockchain está revolucionando la cadena de suministro, distribución de alimentos, servicios financieros, gobierno, comercio minorista y más.
Todos comemos — y todos hemos tenido segundas reflexiones sobre la seguridad alimentaria o la frescura. ¿Y si pudiéramos reemplazar esas dudas con visibilidad en cada paso de la granja a la mesa? Muchas empresas ahora están haciendo precisamente eso, compartiendo y utilizando datos de IBM Food Trust™, construido sobre IBM Blockchain® Platform.
Descubra cómo los productores, procesadores, distribuidores y minoristas están haciendo que los alimentos sean más seguros, alargando la vida útil, reduciendo el desperdicio y desbloqueando un mejor acceso a información compartida y segura que nos afecta a todos.
Piense en todo lo que usó hoy. ¿Cómo llegó aquí? La cadena de suministro actual es una red compleja de relaciones, programación, sistemas y datos. Incluso el error más pequeño puede provocar retrasos que tienen un enorme efecto dominó.
Al digitalizar y automatizar el papeleo en las cadenas de suministro, IBM Blockchain ayuda a gestionar mejor los documentos a través de organizaciones y fronteras. Incluyendo transportistas, puertos, servicios aduaneros, proveedores de logística, bancos, aseguradoras y otros, todo en tiempo real y con absoluta precisión.
Ya sea entre personas u organizaciones, las relaciones florecen cuando hay más confianza. Desde joyas hasta seguros y alimentos, IBM Blockchain puede elevar esa confianza a un nivel completamente nuevo. Ayudando a las partes que realizan transacciones conjuntas a validar y compartir registros de transacciones inmutables en un libro mayor privado y distribuido.
Este registro compartido de la verdad conduce a todo, desde menos papeleo y menos disputas, hasta clientes más satisfechos y formas completamente nuevas de hacer negocios.
Descubra cómo los innovadores en diversas industrias están transformando sus negocios a través de casos de uso creados en IBM Blockchain Platform.
La cadena de suministro de petróleo y gas es una interacción compleja de coordinación y competencia. Pero el clima extremo y otros eventos inesperados pueden causar estragos, y toda la cadena de suministro se ve afectada. Vertrax Blockchain – creada en IBM Blockchain Platform y desplegada en AWS para usuarios multinube – aporta nuevos insights sobre esos eventos para respuestas más rápidas.
Colectivamente, las pequeñas y medianas empresas son una fuerza económica dinámica. Individualmente, luchan por asegurar el financiamiento comercial que necesitan para crecer con sus bancos demasiado delgados para atender sus necesidades. Con we.trade, los bancos líderes de Europa ahora utilizan la eficiencia de blockchain para reducir gran parte del costo y el riesgo asociados con las solicitudes de financiación del comercio de las pymes.
A medida que los alimentos recorren la cadena de suministro, ¿cómo puede alguien estar realmente seguro de su estado exacto? Mediante el uso de blockchain, IoT y analítica cognitiva. Un ejemplo de ello es Golden State Foods, cuyo director de tecnología, Guilda Javaheri, y su equipo ofrecen a los restaurantes de comida rápida una visibilidad sin precedentes del recorrido de los alimentos hasta llegar al cliente, en cada paso del camino.
La galardonada IBM Blockchain Platform proporciona el conjunto más completo de software, servicios, herramientas y código muestra de blockchain disponible para Hyperledger Fabric. Es todo lo que necesita para crear, probar, gobernar y gestionar una red de blockchain en funcionamiento en varios entornos de nube.
Con más de 500 interacciones con clientes y más de 1600 expertos técnicos y de la industria, descubra por qué IBM Blockchain Services es el proveedor de servicios mejor clasificado a lo largo de su recorrido de blockchain.
IBM Food Trust es la única red de su tipo que conecta a los participantes en todo el suministro de alimentos a través de un registro autorizado, permanente y compartido de datos del sistema alimentario. Puede aumentar la seguridad alimentaria, obtener nuevas eficiencias y contribuir a sus resultados.
TradeLens ayuda a monitorear la logística de contenedores en todo el mundo, con más de 150 exportadores, importadores, transportistas y autoridades aduaneras de todo el mundo que ahora trabajan en colaboración en una plataforma de cadena de suministro abierta y neutral.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite es una solución de optimización y automatización basada en IA. Diseñado para organizaciones que luchan por resolver las interrupciones de la cadena de suministro a través de la transformación tradicional, el paquete facilita la resistencia y sostenibilidad de la red de suministro, aumenta la agilidad y acelera el tiempo de obtención de valor a través de perspectivas procesables, flujos de trabajo más inteligentes y automatización inteligente.