¿Qué es blockchain para empresas?

Blockchain para empresas es valioso para las entidades que realizan transacciones entre sí. Con la tecnología de contabilidad distribuida, los participantes autorizados pueden acceder a la misma información al mismo tiempo para mejorar la eficiencia, generar confianza y eliminar fricciones. Blockchain también permite que una solución se dimensione y escale rápidamente, y muchas soluciones se pueden adaptar para realizar múltiples tareas en todas las industrias. Blockchain para empresas ofrece estos beneficios basados en cuatro atributos exclusivos de la tecnología:

Decisiones: Los libros mayores compartidos se actualizan solo después de que la transacción es validada por todos los participantes relevantes involucrados.

Replicación: Una vez que se aprueba un bloque — el registro de un evento — se crea automáticamente en los libros mayores para todos los participantes en ese canal. Cada socio de la red ve y comparte una única "realidad confiable" de las transacciones.

Inmutabilidad: Se pueden agregar más bloques, pero no eliminarlos, por lo que hay un registro permanente de cada transacción, lo que aumenta la confianza entre los stakeholders.

Seguridad: Sólo las entidades autorizadas pueden crear bloques y acceder a ellos. Solo los socios de confianza tienen permiso de acceso.

